Tin COVID-19 hôm nay 30/6: Ca tử vong số 81 là nam bệnh nhân 61 tuổi ở TP Hồ Chí Minh

Tin COVID-19 hôm nay 30/6 mới nhất

Đang cập nhật thêm...

---

Ca tử vong số 81: Nam bệnh nhân 61 tuổi ở TP Hồ Chí Minh, có tiền sử lao phổi

Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong số 81: BN12938, nam 61 tuổi, địa chỉ tạm trú: Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền sử: lao phổi đã điều trị cách đây 7 năm. Bệnh nhân ho 4 ngày, sau đó khó thở, được xét nghiệm SAR-COV-2 và cho kết quả dương tính. Ngày 20/6, bệnh nhân được nhập viện tại Bệnh viện Trưng Vương TP Hồ Chí Minh trong tình trạng tỉnh, khó thở. Chẩn đoán: Viêm phổi nặng do SAR-COV-2. Bệnh nhân được điều tích cực bằng thở oxy máy, kháng sinh, kháng đông, kháng viêm, vận mạch, nhưng do tuổi cao, tiền sử mắc lao, bệnh diễn biến nặng nên bệnh nhân tử vong ngày 26/6. Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp tiến triển, suy đa cơ quan, trên bệnh nhân tiền sử lao phổi đã điều trị cách đây 7 năm.

---

Trưa 30/6: Cả nước có thêm 116 ca mới, TP Hồ Chí Minh tiếp tục chiếm hơn một nửa

Tính từ 6h đến 12h30 ngày 30/6 có 116 ca mắc mới (BN16508-16623) gồm 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang và 115 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (63), Bình Dương (24), Hưng Yên (9), Bắc Giang (8), Bắc Ninh (5), Phú Yên (2), Long An (1), Bình Định (1), Hải Phòng (1), Bắc Kạn (1); trong đó 112 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 12h30 ngày 30/6: Việt Nam có tổng cộng 14.832 ca ghi nhận trong nước và 1.791 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 13.262 ca, trong đó có 3.990 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam.

Có 10 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Nam Định, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Kạn, Gia Lai, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 3.070.425 xét nghiệm cho 7.235.755 lượt người.

Có 489 ca âm tính với SARS-CoV-2 từ 1-3 lần. Tính đến thời điểm này, Việt Nam có 80 ca tử vong, 6.764 ca đã được điều trị khỏi.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

1 CA BỆNH (BN16509) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang: nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ngày 28/6/2021, nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Hà Tiên và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 29/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

115 ca ghi nhận trong nước

1 CA BỆNH (BN16508) ghi nhận tại tỉnh Long An: nữ, 57 tuổi, địa chỉ tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 29/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

1 CA BỆNH (BN16510) ghi nhận tại tỉnh Bình Định: nam, 46 tuổi, địa chỉ tại Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; là F1 của BN16420, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 30/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, tỉnh Bình Định.

1 CA BỆNH (BN16511) ghi nhận tại tỉnh Hải Phòng: nữ, 67 tuổi, địa chỉ tại huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng; là F1 của BN14452, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 29/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, TP. Hải Phòng.

2 CA BỆNH (BN16512-BN16513) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: liên quan đến chợ Màng Màng, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 28/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Trung tâm Y tế Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

8 CA BỆNH (BN16514, BN16517, BN16519, BN16521-BN16523, BN16525-BN16526) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

5 CA BỆNH (BN16515-BN16516, BN16518, BN16520, BN16524) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 2 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 2 ca liên quan đến Khu 4 - Tiền An, 1 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm. Kết quả xét nghiệm ngày 29/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

9 CA BỆNH (BN16527-BN16535) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: là các trường hợp F1 liên quan đến Công ty tại huyện Yên Mỹ, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 29/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

1 CA BỆNH (BN16536) ghi nhận tại tỉnh Bắc Kạn: nam, 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn; liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 30/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trạm Y tế xã Bộc Bố, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

24 CA BỆNH (BN16537-BN16560) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: liên quan đến Công ty tại TP. Thủ Dầu Một, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

63 CA BỆNH (BN16561-BN16623) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 54 ca là các trường hợp F1, 3 ca liên quan đến Khu công nghiệp Tân Phú Trung - Củ Chi, 2 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ - Tân Phú, 2 ca liên quan đến chợ Bình Điền - Quận 8, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

---

sáng 30/6: Cả nước thêm 94 ca mắc mới, chủ yếu tại TP Hồ Chí Minh

Theo Bộ Y tế, 94 ca mới ghi nhận sáng nay gồm 1 ca nhập cảnh và 93 ca trong nước. Trong đó, TP HCM có tới 62 ca, các tỉnh khác gồm Phú Yên (21), Nghệ An (4), Bắc Giang (3), Bình Định (3)

Cụ thể, tính từ 18h30 ngày 29/6 đến 6h ngày 30/6 có 94 ca mắc mới (BN16414-16507) 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Ninh Bình và 93 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (62), Phú Yên (21), Nghệ An (4), Bắc Giang (3), Bình Định (3); trong đó 87 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6h ngày 30/6: Việt Nam có tổng cộng 14.717 ca ghi nhận trong nước và 1.790 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 13.147 ca, trong đó có 3.990 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam.

Có 10 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Nam Định, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Kạn, Gia Lai, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 3.070.425 xét nghiệm cho 7.235.755 lượt người.

Đến nay đã có 80 ca tử vong liên quan đến COVID-19. Số ca điều trị khỏi: 6.764 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

1 CA BỆNH (BN16416) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Ninh Bình: nữ, 55 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ngày 18/6/2021, từ Qatar nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Ninh Bình. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 28/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

93 ca ghi nhận trong nước

3 CA BỆNH (BN16414-BN16415, BN16424) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

4 CA BỆNH (BN16417-BN16418, BN16422-BN16423) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 28/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

3 CA BỆNH (BN16419-BN16421) ghi nhận tại tỉnh Bình Định: có tiền sử đi về từ Quảng Ngãi đã chủ động khai báo y tế và được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 28/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Thị xã Hòai Nhơn, tỉnh Bình Định.

21 CA BỆNH (BN16425-BN16445) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 28/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Trung tâm Y tế Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

62 CA BỆNH (BN16446-BN16507) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 51 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 3 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ - Tân Phú, 1 ca liên quan đến Khu công nghiệp Tân Phú Trung, 1 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 6 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Có thêm 91.228 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 29/6/2021.

Tính đến 16 giờ ngày 29/6/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm 3.593.970 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 182.481 người.