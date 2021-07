Tin Covid-19 hôm nay 19/7: Hà Nội "nóng" với 17 ca mắc mới ở 6 quận, huyện

Tin Covid-19 hôm nay 19/7 mới nhất

---

Hà Nội "nóng" với 17 ca mắc COVID-19 mới ở 6 quận, huyện

Chiều nay, ngày 19/7, Sở Y tế Hà Nội đã phát hiện thêm 17 trường hợp mắc COVID-19 mới ở 6 quận, huyện gồm: Hai Bà Trưng 7, Hoàn Kiếm 4, Cầu Giấy 2, Bắc Từ Liêm 1, Nam Từ Liêm 1, Mỹ Đức 1. Trong đó có 6 trường hợp F1 liên quan chùm ca bệnh tại 90 Nguyễn Khuyến, Đống Đa, 2 trường hợp là F1 liên quan chùm ca bệnh tại B6 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, 5 trường hợp là F1 liên quan chùm ca bệnh tại Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, 1 trường hợp là F1 liên quan chùm ca bệnh tại Bắc Ninh, 1 trường hợp là người về từ TP. HCM.

17 ca mắc COVID-19 mới gồm các bệnh nhân sau:

Bệnh nhân C.V.P., nam, sinh năm 1987, sống ở Chung cư 550 Minh Khai, Hai Bà Trưng.

Bệnh nhân N.T.Q., nữ, sinh năm 1973, sống ở Bạch Mai, Hai Bà Trưng.

Cả 2 bệnh nhân trên đều là F1 của gia đình bệnh nhân F0 P.H.M. (là người sống cùng chung cư đi cùng thang máy và người làm vệ sinh cho gia đình F0). Ngày 18/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC thực hiện)

Bệnh nhân Đ.Q.H., nam, sinh năm 1983, sống ở Bạch Đằng, Hai Bà Trưng.

Bệnh nhân V.X.Đ., nam, sinh năm 1965, sống ở Bách Khoa, Hai Bà Trưng.

Bệnh nhân T.Q.H., Trần Quang Huân, nam, sinh năm1989, sống ở Cầu Diễn, Nam Từ Liêm. Cả 3 bệnh nhân trên đều là nhân viên cùng phòng làm việc với F0 N.Q.L.. Ngày 18/7, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC thực hiện).

Bệnh nhân L.Q.C., nữ, sinh năm 2017 và bệnh nhân H.T.H., nữ, sinh năm 1989, sống ở Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng đều là F1 (là con và là người trông trẻ) của gia đình bệnh nhân F0 L.H.Q., (có 2 ca dương tính). Ngày 18/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân Phạm Hà Anh, nữ, sinh năm 2010, sống ở Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 là con của F0 Phạm Xuân Tuấn, ngày 17/7 được chuyển cách ly tập trung. Ngày 18/7, bệnh nhân có triệu chứng được lấy mẫu cho kết quả dương tính (CDC thực hiện)

Bệnh nhân N.B.C., nữ, sinh năm 2009 và bệnh nhân N.K.L., nam, sinh năm 2005, sống ở Chương Dương, Hoàn Kiếm. 2 bệnh nhân là 2 anh em, là F1 và là con của bệnh nhân F0 Đ.T.A. và N.M.H. Ngày 18/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC thực hiện)

Bệnh nhân Đ.M.T., nữ, sinh năm 2014 và bệnh nhân Đ.N.P., nam, sinh năm 2012, sống ở Chương Dương, Hoàn Kiếm. 2 bệnh nhân là 2 anh em, là F1 và là con của bệnh nhân F0 Đ.V.G. Ngày 18/7, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC thực hiện)

Bệnh nhân H.V.V., nam, sinh năm 1983, là nhân viên Viện cơ khí 545 Nguyễn Trãi. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.H.N. Ngày 15/7, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung. Ngày 18/7, bệnh nhân có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính (CDC thực hiện).

Bệnh nhân N.M.T., nam, sinh năm 2007, sống ở Hiệp Thanh Mỹ Đức. Ngày 9/7, bệnh nhân cùng bố và anh trai từ TP. HCM về Hà Nội, sau đó được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 11/7 (cho kết qủa âm tính). Ngày 18/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 theo quy định cho kết quả dương tính (CDC thực hiện)

Bệnh nhân N.T.X.S., nữ, sinh năm 1971 và con trai N.Đ.S.L., nam, sinh năm 2003, sống ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy. Bệnh nhân S. (mẹ) là nhân viên làm việc cùng tầng với bệnh nhân F0 N.Q.L. và bệnh nhân F0 L.H.Q., (thường xuyên tiếp xúc ngoài hành lang). Ngày 17/7, bệnh nhân S. có triệu chứng đi khám tại BVE được lấy mẫu XN cho KQ dương tính ngày 18/7.

Bệnh nhân L. (con) được xác định là F1 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính ngày 19/7 (CDC thực hiện)

Bệnh nhân N.T.T.H., nữ, sinh năm 1968, sống ở Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 là bà ngoại của 2 trường hợp dương tính (là người về từ TP.HCM), được cách ly từ ngày 11/7 (đã có xét nghiệm 2 lần âm tính). Ngày 18/7, bệnh nhân có triệu chứng, được chuyển cách ly tại Bệnh viện Đức Giang, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (Bệnh viện Đức Giang thực hiện).

---

Hà Nội phát hiện thêm 16 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2

Sáng nay, ngày 19/7, Sở Y tế Hà Nội đã phát hiện thêm 16 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

16 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 gồm các bệnh nhân sau:

6 trường hợp là công nhân Công ty SEI, Khu công nghiệp Thăng Long đã được cách ly từ ngày 5/7 và đã có ít nhất 2-3 lần xét nghiệm âm tính. Ngày 17/7, các trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm do có triệu chứng, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể: Bệnh nhân N.T.T, nam, sinh năm 1983, sống ở Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh. Bệnh nhân là công nhân bộ phận QCAR, phòng MO, phân xưởng F1 của công ty SEI. Bệnh nhân được cách ly từ ngày 5/7, được xét nghiệm 4 lần âm tính trước đó, ngày 17/7, xuất hiện ho, rát họng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân B.T.T, nữ, sinh năm 2002, sống ở Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh. Bệnh nhân là công nhân bộ phận CLPREES, phân xưởng F1 của công ty SEI. Bệnh nhân được cách ly từ 5/7, xét nghiệm 3 lần âm tính. Ngày 16/7, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 17/7, kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.T.T.L, nữ, sinh năm 1999, sống ở thôn Đoài, Kim Nỗ, Đông Anh. Bệnh nhân là công nhân tập sự tại công ty SEI từ ngày 1/7. Bệnh nhân được cách ly từ ngày 5/7, được xét nghiệm 4 lần âm tính. Ngày 15/7, bệnh nhân được xác định là F1 của BN38381 và có triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 17/7, kết quả dương tính.

Bệnh nhân T.H.N, nam, sinh năm 1992, sống ở Mỹ Nội, Bắc Hồng, Đông Anh. Bệnh nhân là quản lý bảo vệ của Công ty SEI và được cách ly từ ngày 5/7 tại khu cách ly Việt-Hàn và được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần trước đó âm tính. Ngày 16/7, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, rát họng được lấy mẫu xét nghiệm ngày 17/7, kết quả dương tính.

Bệnh nhân L.T.H.T, nữ, sinh năm 1998, sống ở thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh. Bệnh nhân là công nhân bộ phận QCRO, phân xưởng F5 của Công ty SEI. Bệnh nhân được cách ly từ ngày 5/7, đã được xét nghiệm 3 lần âm tính trước đó. Ngày 14/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt. Ngày 17/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.T.T.H, nữ, sinh năm 1985, sống ở thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh. Bệnh nhân là công nhân Công ty SEI, được cách ly từ 5/7. Bệnh nhân đang mang bầu, ngày 17/7 có dấu hiệu chuyển dạ nên được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Đông Anh theo dõi sinh, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

4 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh tại B8 Tân Mai đều có địa chỉ tại P205 B8 Tân Mai, Hoàng Mai gồm: Bệnh nhân T.T.M, nữ, sinh năm 1981; N.C.C, nam, sinh năm 1973; H.T.T, nữ, sinh năm 1975; N.T.H, nữ, sinh năm 1999.

Cả 4 người này đều cùng trong một gia đình ngay cạnh gia đình có 06 người dương tính đã được công bố ngày 18/7. Ngày 18/7, cả 4 người được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

4 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh tại 90 Nguyễn Khuyến, Đống Đa (chùm ca bệnh tại Chung cư Sunshine Palace tại Hoàng Mai sau khi điều tra dịch tễ xác định liên quan đến 90 Nguyễn Khuyến nên tên gọi chùm ca bệnh được thay đổi) gồm: Bệnh nhân P.A.K, nam, sinh năm 2018 và P.M.K, nữ, sinh năm 2017, tại Phúc Lợi, Long Biên. Cả hai là cháu của bệnh nhân T.T.M.H và P.T.Q. Hàng ngày, hai cháu được bố mẹ gửi sang ông bà nội ở Hai Bà Trưng, buổi tối đón về nhà. Ngày 18/7, được TTYT quận Long Biên lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân L.H.Q, nam, sinh năm 1977, sống ở Văn Quán, Hà Đông và N.B.T, nam, sinh năm 1987, tại Cống Vị, Ba Đình đều là người làm cùng phòng với bệnh nhân N.Q.L (con rể bệnh nhân T.T.M.H và P.T.Q). Ngày 18/7, cả hai người này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh 132 Bùi Thị Xuân là P.Đ.D, nam, sinh năm 1980, tại Nam Đồng, Đống Đa và P.V.T, nam, sinh năm 1980 tại Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Cả hai bệnh nhân đều là F1, ngày 15/7 có tham dự bữa ăn trong đó có 3 F0 đã được xác định (N.M.H, Đ.V.G, Đ.T.D) cùng tham dự. Ngày 18/7, cả hai người này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Tính từ đợt dịch thứ tư ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 442 trường hợp mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 261 trường hợp, số mắc là đối tượng đã được cách ly 181 trường hợp. Từ ngày 5/7 đến nay, toàn thành phố đã có 183 trường hợp mắc COVID-19 với 3 ổ dịch mới phát sinh từ ngày 16/7 có số ca mắc khá cao là 90 Nguyễn Khuyến (34), B8 Tân Mai (16) và 132 Bùi Thị Xuân (14).

---

Sáng 19/7, cả nước có 2.015 ca mắc COVID-19 mới, TP. HCM có 1.535 ca

Theo BYT, Tính từ 19h30 ngày 18/7 đến 6h ngày 19/7, Việt Nam có 2.015 ca mắc mới (BN53831-55845) gồm 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội và 2.014 ca ghi nhận trong nước trong đó 1.688 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả, cụ thể:

1.535 ca ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 1.346 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 189 ca là người tại khu vực ổ dịch, tới khám sàng lọc tại Bệnh viện.

215 ca ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 123 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 92 ca đang điều tra dịch tễ.

74 ca ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: 33 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 32 ca liên quan đến Công ty tại huyện Vĩnh Cửu; 9 ca đang điều tra dịch tễ.

41 ca ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long: 30 ca liên quan đến Công ty tại huyện Long Hồ; 11 ca đang điều tra dịch tễ.

30 ca ghi nhận tại tỉnh Bến Tre: 20 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 3 ca liên quan đến chợ P5; 1 ca có tiền sử về từ TP. Hồ Chí Minh; 6 ca đang điều tra dịch tễ.

25 ca ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: 21 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu phong toả; 4 ca đang điều tra dịch tễ.

19 ca ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng: 4 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 1 ca có tiền sử về từ TP. Hồ Chí Minh; 1 ca có tiền sử về từ TP. Cần Thơ; 1 ca có tiền sử về từ tỉnh Đồng Nai; 12 ca đang điều tra dịch tễ.

17 ca ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 5 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 10 ca trong khu vực đã được phong tỏa; 1 ca có tiền sử về từ TP. Hồ Chí Minh; 1 ca đang điều tra dịch tễ.

14 ca ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi: là các trường hợp trong khu cách ly, khu phong toả

12 ca ghi nhận tại TP. Hà Nội: 11 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh.

8 ca ghi nhận tại tỉnh An Giang: 5 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 2 ca có tiền sử về từ TP. Hồ Chí Minh; 1 ca có tiền sử về từ tỉnh Vĩnh Long.

6 ca ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: 5 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 1 ca đang điều tra dịch tễ.

5 ca ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh: có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly.

3 ca ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 1 ca là F1 đã được cách ly từ trước; 2 ca có tiền sử về từ TP. Hồ Chí Minh.

2 ca ghi nhận tại tỉnh Hậu Giang: 1 ca là F1 của BN25440; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Cần Thơ.

2 ca ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam: 1 ca là F1 của BN51182 đã được cách ly từ trước; 1 ca đang điều tra dịch tễ.

2 ca ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế.

2 ca ghi nhận tại tỉnh Lào Cai: có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế.

1 ca ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế.

1 ca ghi nhận tại tỉnh Gia Lai: đang điều tra dịch tễ.

Việt Nam có tổng cộng 53.785 ca ghi nhận trong nước và 2.060 ca nhập cảnh.Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 52.215 ca, trong đó có 7.893 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

4 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.

Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.667 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 118 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 18 ca. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 4.525.027 xét nghiệm cho 11.975.213 lượt người. Có thêm 22.654 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 18/7. Tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.283.906 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó: Số người đã được tiêm 1 mũi là 3.977.431 người; Số người đã được tiêm đủ 2 mũi là: 306.475 người.

---

Trong ngày 18/7, Việt Nam ghi nhận 5.926 ca mắc mới

Gồm: 39 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh (17), Tây Ninh (9), Quảng Nam (6), Hải Phòng (2), Hải Dương (1), Bắc Kạn (1), Thanh Hoá (1), Kiên Giang (1), Khánh Hoà (1) và 5.887 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (4.692), Bình Dương (345), Đồng Nai (147), Đồng Tháp (101), Long An (89), Khánh Hoà (60), Phú Yên (55), Đà Nẵng (46), Tây Ninh (42), Hà Nội (42), Bà Rịa - Vũng Tàu (41), Vĩnh Long (38), Bình Thuận (37), Tiền Giang (31), Cần Thơ (26), Kiên Giang (19), Bến Tre (17), Hưng Yên (13), Bình Phước (7), Bình Định (6), Nghệ An (5), Sóc Trăng (4), Bắc Ninh (4), Quảng Ngãi (4), Ninh Thuận (4), An Giang (3), Bắc Giang (2), Hà Nam (2), Đắk Nông (1), Lâm Đồng (1), Thừa Thiên Huế (1), Đắk Lắk (1), Hải Phòng (1); trong đó 4.960 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Việt Nam đã có tổng cộng 51.771 ca

Tính đến 19h30 ngày 18/7, Việt Nam có tổng cộng 51.771 ca ghi nhận trong nước và 2.059 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 50.201 ca, trong đó có 7.893 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

4 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.