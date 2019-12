Tiếp “chuyện gì đang xảy ra ở Dự án Khu dân cư mới 2A - Pride City“: Chính quyền đã cảnh báo!

Có hay không chuyện giả mạo hồ sơ năng lực?

Sau khi thông tin liên quan đến dự án Khu dân cư mới 2A - Pride City (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) do Công ty TNHH XD-TM Phong Hải Thịnh làm chủ đầu tư chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý, chưa đủ điều kiện mở bán, nhưng các sàn giao dịch vẫn tổ chức giới thiệu dự án, thậm chí thực hiện các hoạt động huy động vốn được đăng tải, VietTimes tiếp tục nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc liên quan đến dự án này.

Trong các phản ánh, nội dung tố cáo đáng chú ý nhất là liên quan đến hồ sơ năng lực triển khai dự án của chủ đầu tư với nhiều nghi vấn cần được làm rõ. Không những vậy, mặc dù dự án đang nằm trong vụ án tranh chấp giữa chủ đầu tư và doanh nghiệp khác, nhưng các hoạt động giới thiệu, mở bán sản phẩm, huy động vốn, thông qua hình thức đặt chỗ vẫn công khai diễn ra, với sự có mặt của đại diện chủ đầu tư lẫn các công ty môi giới.

Nghiêm trọng hơn, sau khi sự việc bị phát hiện, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vào cuộc, chủ đầu tư đã phát văn bản phủ nhận chủ trương chuyển nhượng sản phẩm tại dự án này khiến vụ việc có nguy cơ xảy ra tranh chấp, bất ổn.

Hồ sơ doanh nghiệp mang tên Phong Hải Thịnh với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu tiên ngày 4/7/2016 mang số hiệu 0401775011

Theo thư tố cáo gửi đến cơ quan báo chí của ông Vương Văn Cư - nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH XD-TM Phong Hải Thịnh (gọi tắt là Công ty Phong Hải Thịnh), Trưởng Ban QLDA, người được chủ đầu tư này ủy quyền thực hiện các thủ tục lập hồ sơ dự án, xin được cấp phép đầu tư Dự án Khu dân cư mới 2A - Pride City, thì để hợp thức hóa hồ sơ pháp lý nhận đầu tư dự án, Phong Hải Thịnh đã lập khống, giả mạo nhiều hồ sơ liên quan như: báo cáo năng lực tài chính doanh nghiệp; bằng cấp chứng chỉ hành nghề các nhân sự chủ chốt; chứng nhận sở hữu tài sản, năng lực thiết bị xe máy;… để được nhận đầu tư dự án.

“Văn bản xin chính quyền địa phương được tiếp cận dự án, lập dự án mang tên Phong Hải Thịnh có địa chỉ ở đường Bế Văn Đàn (TP Đà Nẵng) và sau đó chuyển về đường Bùi Chắc (TP Đà Nẵng) đã không còn hoạt động theo thông báo của Chi cục Thuế quận Thanh Khê từ năm 2014. Tuy nhiên, sau khi được địa phương phê duyệt, tháng 7/2016, họ đã làm thủ tục xin thành lập lại Công ty TNHH TM-DV Phong Hải Thịnh với con dấu, mã số thuế hoàn toàn khác với doanh nghiệp Phong Hải Thịnh trước đây. Và nghiêm trọng hơn, để làm đẹp hồ sơ năng lực chủ đầu tư, họ đã giả mạo hồ sơ bằng việc sử dụng bộ hồ sơ năng lực Công ty Phong Hải Thịnh cũ đã dừng hoạt động, cho Công ty Phong Hải Thịnh mới với 2 con dấu doanh nghiệp và 2 mã số thuế khác nhau” – ông Vương Văn Cư nói.

Cũng theo ông Cư, chính vì Công ty Phong Hải Thịnh mới được thành lập 2 tháng sau khi chính quyền Thị xã Điện Bàn chấp thuận chủ trương đầu tư nên toàn bộ hồ sơ năng lực, báo cáo tài chính (2 năm liền) đều không đáp ứng yêu cầu, nên chủ đầu tư này đã dùng hồ sơ cũ cho Phong Hải Thịnh mới. Sự việc đã làm lộ diện 2 Công ty Phong Hải Thịnh trong hồ sơ năng lực chủ đầu tư dự án.

Một Phong Hải Thịnh khác với mã số doanh nghiệp là 0400636826 do Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng cấp ngày 23/06/2008 đã bị cơ quan thuế thông báo dừng hoạt động từ năm 2014 vẫn được đưa vào hồ sơ năng lực chủ đầu tư dự án

Cụ thể, có một Công ty Phong Hải Thịnh xuất hiện tại hồ sơ năng lực nộp cho cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vào tháng 1/2016 có mã số doanh nghiệp là 0400636826 do Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng cấp ngày 23/06/2008.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2016, lại có một Phong Hải Thịnh khác xuất hiện với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu tiên ngày 4/7/2016 mang số hiệu 0401775011, doanh nghiệp có trụ sở chính tại 271 Dũng Sĩ Thanh Khê (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), cùng vốn pháp định là 100 tỷ đồng được giao thực hiện dự án.

Nhưng, trong một diễn biến khác, Công ty Phong Hải Thịnh có mã số doanh nghiệp 0400636826 do Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng cấp ngày 23/06/2008 đã bị Chi cục Thuế quận Thanh Khê đóng mã số thuế hoạt động, thu hồi con dấu từ tháng 2/2014, nhưng thông tin dữ liệu doanh nghiệp này lại được Giám đốc Công ty sử dụng để kê khai hồ sơ năng lực thực hiện Dự án Khu dân cư mới 2A - Pride City vào tháng 1/2016.

“Tất cả thông tin vụ việc tôi đứng đơn tố cáo, tôi chịu hoàn toàn trước pháp luật. Trước đó, tôi cũng đã có đơn gửi đến Công an TP Đà Nẵng, tố cáo hành vi giả mạo giấy tờ của Phong Hải Thịnh và các hành động mua bán bất minh này và phía công an cũng đã có phản hồi, chuyển vụ việc đến Công an tỉnh Quảng Nam. Với trách nhiệm của mình, tôi lên tiếng để những khách hàng được biết, tránh tiền mất tật mang. Đồng thời góp tiếng nói để chính quyền, cơ quan chức năng vào cuộc, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản, đưa thị trường vào khuôn khổ, phát triển ổn định và bền vững. Tránh những tác động xấu, gây mất an ninh trật tự, trị an trên địa bàn” – ông Vương Văn Cư nói.

Chính quyền đã cảnh báo!

Liên quan đến các nội dung tố cáo và các diễn biến xung quanh dự án này, ông Huỳnh Khánh Toàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết, sau khi các sàn tổ chức giới thiệu dự án, bán sản phẩm và huy động vốn, UBND tỉnh đã giao cho Thanh tra Sở Xây dựng vào cuộc kiểm tra, làm rõ và thông báo khuyến cáo người mua.

“Đứng góc độ chính quyền, chúng tôi cũng đã có thông báo rộng rãi với người dân là dự án chưa đủ điều kiện để bán hay huy động vốn. Đồng thời, đây là tài sản thi hành án trong vụ án tranh chấp giữa Phong Hải Thịnh và doanh nghiệp khác, nên ngay khi phát hiện sự việc, tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng vào cuộc. Tuy nhiên, việc các sàn thực hiện các hoạt động giao dịch rất phức tạp, họ tổ chức bán ở ngoài tỉnh Quảng Nam nên gây khó cho cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam trong việc phát hiện và xử lý” - ông Huỳnh Khánh Toàn cho hay.

Hợp đồng đặt chỗ và phiếu thu tiền cọc đặt mua sản phẩm đất nền tại dự án Khu dân cư mới 2A - Pride City (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam)

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, về thủ tục pháp lý, hiện tại dự án Khu dân cư mới 2A - Pride City chỉ có quy hoạch 1/500 và chủ trương đầu tư được thông qua HĐND. "Còn lại chưa có thêm bất cứ gì, chưa thể coi là sản phẩm hình thành trong tương lai để thực hiện giao dịch, huy động vốn. Và mặc dù địa phương đã có cảnh báo, nhưng người mua vẫn bất chấp giao dịch đặt chỗ, mua bán" - ông Huỳnh Khánh Toàn nói.

Liên quan đến nội dung tố cáo chủ đầu tư này sử dụng 2 hồ sơ pháp nhân và có dấu hiệu giả mạo dưới tên Phong Hải Thịnh để thực hiện dự án, ông Huỳnh Khánh Toàn cho biết thêm: “Việc thẩm định năng lực chủ đầu tư được các sở ngành kiểm tra thực hiện và trình qua Hội đồng thẩm định năng lực chủ đầu tư theo đúng quy định. Chúng tôi sẽ kiểm tra, rà soát và chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc. Nếu có vấn đề giả mạo hồ sơ pháp lý, cơ quan công an sẽ làm rõ và xử lý. Hiện tỉnh đã giao cho Thanh tra làm rõ các vấn đề liên quan. Khi đó, chúng tôi sẽ công bố thông tin rộng rãi”.

Trước đó như VietTimes đã đưa tin, mặc dù dự án Khu dân cư mới 2A - Pride City chỉ mới được phê duyệt chủ trương đầu tư và quy hoạch 1/500, các công tác đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn đang thực hiện, nhưng bất ngờ dự án này lại được tổ chức mở bán sản phẩm rình rang tại các địa phương khiến thị trường BĐS tại địa phương đối mặt những nguy cơ rủi ro khó lường.

Phiếu chuyển của cơ quan Công an TP Đà Nẵng đến Công an tỉnh Quảng Nam liên quan đến đơn tố cáo của công dân đối với dự án Khu dân cư mới 2A - Pride City (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam)

Đặc biệt, việc chưa hoàn thành công tác đền bù, chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với nhà nước, nhưng các bên liên quan đã tổ chức mở bán sản phẩm tại dự án này đã gây xáo trộn, thậm chí đẩy tình hình an ninh trật tự tại địa phương đứng trước những nguy cơ bất ổn, nhất là dự án đang thuộc diện thi hành án trong một bản án tại cơ quan tòa án.

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cần sớm vào cuộc để làm rõ các vấn đề liên quan, tránh để những diễn biến xấu, thậm chí đỗ vỡ, kiện tụng như những vụ việc liên quan đến hoạt động mua bán BĐS đã từng xảy ra trên địa bàn.

VietTimes sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc...