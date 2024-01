VietTimes –Theo số liệu thống kê, số lượng người lao động ở Nghệ An nghỉ việc và nộp hồ sơ đăng kí trợ cấp thất nghiệp trong năm 2023 là 23.149 người, tăng hơn 12% so với năm 2022.

Theo ông Lê Hải Dương - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An - phần lớn người lao động đăng ký bảo hiểm thất nghiệp là lao động phổ thông từng làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân hoặc doanh nghiệp FDI trong ngành dệt may, da giày, điện tử. Do áp lực chi phí sản xuất tăng, thiếu đơn hàng do tình hình châu Âu bất ổn, nhiều doanh nghiệp buộc phải cắt giảm lao động dẫn đến tình trạng thất nghiệp tăng cao.

Số lao động làm việc tại doanh nghiệp Nghệ An đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2023 tăng 37,9% so với 2022, cho thấy doanh nghiệp địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn.

Người lao động làm thủ tục đăng kí BHTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An

Phân loại theo độ tuổi lao động cho thấy, chiếm tỉ lệ lớn nhất là độ tuổi từ 25-40 (5.906 lao động nam, 9.826 lao động nữ); tiếp đó là lao động trên 40 tuổi (2.421 lao động nữ, 1.856 lao động nam); lao động dưới 24 tuổi bị mất việc làm chiếm tỉ lệ thấp, với 741 lao động nam và 1.749 lao động nữ.

Trong năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An đã phối hợp làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 22.499 người với số tiền hơn 403 tỷ đồng. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân là gần 3,3 triệu đồng/tháng; số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân là 5,15 tháng.

Ông Lê Hải Dương còn cho biết,phần lớn người lao động sau khi mất việc muốn quay lại thị trường làm việc sớm hơn là đi học nghề theo Quyết định 17/2021/QĐ-TTg “Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp”. Trong năm 2023, chỉ có 78 lao động nhận trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An đã nhận quyết định hỗ trợ học nghề.