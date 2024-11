Thu hồi toàn quốc thuốc Prednisolon 5mg của Công ty CP dược phẩm Tipharco

Hôm nay, 13/11, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế các địa phương và Công ty CP dược phẩm Tipharco (Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) thông báo về việc thu hồi lô thuốc Prednisolon 5mg do không đảm bảo chất lượng.

Prednisolon 5mg là thuốc dùng để điều trị viêm da dị ứng, hen suyễn, lupus ban đỏ, bệnh xương khớp, bệnh bạch cầu... và chỉ dùng khi có chỉ định của bác sĩ.

Theo công văn do ông Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược - ký, căn cứ vào phiếu kiểm nghiệm của Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương và Viện kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Dược đã ra quyết định xử lý lô thuốc viên nén Prednisolon 5mg (Prednisolon 5mg), số GĐKLH: VD-27065-17, Số lô: 020523, NSX: 10/05/23, HD:10/05/26 do Công ty CP dược phẩm Tipharco sản xuất, do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Vì vậy, Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi toàn quốc lô thuốc viên nén Prednisolon 5mg nêu trên và yêu cầu Công ty CP dược phẩm Tipharco phối hợp với nhà phân phối thuốc, trong 2 ngày phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng loại thuốc này.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Công ty CP dược phẩm Tipharco báo cáo việc thu hồi trong vòng 33 ngày kèm các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi.

“Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên, công bố thông tin về quyết định thu hồi thuốc trên Trang thông tin điện tử của Sở, kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành” - Cục Quản lý Dược chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược cũng giao cho Sở Y tế tỉnh Tiền Giang kiểm tra và giám sát Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco thực hiện việc thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi.