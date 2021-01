Thu giữ 40.0000 cuốn sách giả, sách lậu tại Hà Nội

Chiều ngày 8/1/2021, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra ngôi nhà số 3 ngõ 89 Ngô Thì Sỹ và kho thuê ở Nhà văn hóa tổ dân phố 9 thuộc phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Tại đây cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 50 đầu sách với số lượng khoảng 40.000 cuốn sách giả thuộc các công ty phát hành sách nổi tiếng như: First News – Trí Việt, Alpha Books, NXB Trẻ, Nhã Nam…

Ước tính toàn bộ số tang vật khoảng gần 15 tấn nên phải dùng đến 4 xe tải lớn để vận chuyển. Đây có thể coi là một trong những chuyên án bắt sách giả lớn nhất tại Hà Nội trong những năm qua. Trong đó có nhiều đầu sách nổi tiếng như "Muôn kiếp nhân sinh", “Bí mật tư duy triệu phú”, "Hành trình về phương Đông", cả bộ sách "Hạt giống tâm hồn", "Đắc nhân tâm", "Quẳng gánh lo đi và vui sống", "Nghĩ giàu - Làm giàu", "Đi tìm lẽ sống", "Sức mạnh tiềm thức"... đến từ các đơn vị xuất bản và NXB uy tín như First News - Trí Việt (NXB Tổng hợp TP HCM), NXB Trẻ…

Được biết, điều hành và quản lý 2 địa điểm này là bà Nguyễn Thị Khoái, sinh năm 1971, quê ở Thanh Oai, Hà Nội. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, bà Khoái không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan điều kiện hoạt động, gia công in ấn xuất bản phẩm và hồ sơ, tài liệu cũng như chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Theo ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc công ty First News – Trí Việt, năm qua, Công ty cùng các cơ quan chức năng truy tìm những đường dây in sách giả và phát hiện nhiều địa điểm in và bán sách giả tại Hà Nội (đường Láng, Trần Quốc Hoàn, Phạm Văn Đồng…). Bên cạnh đó, sách giả còn được rao bán, tiêu thụ với số lượng lớn trên một số sàn thương mại điện tử và các fanpage, các nhóm cộng đồng của Facebook.

Sách giả tràn ngập thị trường là điểm nóng nhức nhối nhiều năm qua của ngành xuất bản, gây thiệt hại lớn cho người làm sách và tác giả. Sách giả thường được để giá cao hơn sách thật từ 30 – 50%, sau đó quảng cáo giảm giá mạnh để thu hút và đánh lừa bạn đọc. Người mua không để ý sẽ mua nhầm phải sách giả với tình trạng phổ biến là in nhầm trang, sai lỗi chính tả, chữ bị in nhòe… Tuy nhiên, khi quảng cáo sách giả, các cơ sở thường quảng bá hình ảnh sách thật khiến phần lớn bạn đọc không thể phân biệt.