Thiếu hụt nhân viên y tế, Italy sử dụng người máy để chăm sóc bệnh nhân

Theo dữ liệu do Cục Bảo vệ Dân sự Italy công bố vào ngày 2/4, tính đến 18h00 ngày hôm đó theo giờ địa phương, số ca bệnh COVID-19 ở Italy đã tăng lên 115.242, với tổng số 13.915 người tử vong và 18.278 người được chữa khỏi.

Ngày 1/4, giờ địa phương, tại Rome, một nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đang lấy mẫu của một phụ nữ bị nghi nhiễm bệnh để xét nghiệm virus Corona mới (Ảnh: Reuters).

Số liệu thống kê do Cục Bảo vệ Dân sự công bố cho thấy số người tử vong đã tăng thêm 760 so với ngày hôm trước và số ca bệnh mới phát sinh được xác nhận tăng 4.668 người và chữa khỏi tăng 1.431 so với ngày hôm trước. Số lượng người được chữa khỏi đang tăng đều đặn và số người bị bệnh nặng được điều trị tích cực đang giảm.

Một nhân viên y tế đang đứng trong phòng bệnh Khoa hô hấp của Bệnh viện San Filibonelli ở Rome vào ngày 2/4 (Ảnh: AP).

Trong số các bệnh nhân được chẩn đoán hiện nay, có 50.456 bệnh nhân bị bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng được cách ly tại nhà, 28.540 bệnh nhân được điều trị chung tại bệnh viện và 4.053 bệnh nhân được điều trị tại các phòng chăm sóc đặc biệt.

Một nhân viên y tế chăm sóc một bệnh nhân trong Khoa hô hấp của Bệnh viện San Filibonelli ở Rome vào ngày 2/4 (Ảnh: AP).

Theo dữ liệu được công bố bởi các tổ chức y tế có liên quan ở Italy vào ngày 2 tháng 4, cho đến nay tại nước này đã có hơn 10.000 nhân viên y tế đã bị nhiễm virus Corona mới và 69 người đã chết trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19. Ngày 1/4, Bệnh viện Circolo ở Varese, đã đưa vào sử dụng 6 robot để chăm sóc bệnh nhân bị COVID-19; chúng được gọi là “y tá robot”.

Một y tá robot đang chăm sóc người bệnh trong phòng bệnh (Ảnh: Reuters).



Thông tin cho biết, y tá robot có thể theo dõi các thông số của các thiết bị trong phòng và chuyển chúng cho nhân viên bệnh viện. Các Robot có màn hình cảm ứng trên ngực cho phép bệnh nhân gửi tin nhắn tới các bác sĩ.

Một bệnh nhân đang gửi các thông tin về tình trạng sức khỏe cho bác sĩ điều trị (Ảnh: Reuters).



Những robot này có chiều cao tương đương đứa trẻ 5 hoặc 6 tuổi, chúng có thể đến cạnh giường bệnh nhân giúp giám sát để các bác sĩ có thể chăm sóc những bệnh nhân bị bệnh nặng hơn.

Một y tá robot đang giúp điều trị một bệnh nhân nặng bị viêm phổi do virus Corona mới (Ảnh: Reuters).

Đối với các bệnh viện, việc sử dụng robot đã làm giảm đáng kể sự tiếp xúc trực tiếp giữa nhân viên y tế và bệnh nhân, do đó giảm nguy cơ lây nhiễm virus. Bác sĩ Francesco Dentali, Giám đốc bộ phận chăm sóc bệnh nhân nặng của bệnh viện nói: “Robot giống như một y tá, nhưng chúng không bị nhiễm bệnh” .

Y tá và y tá robot sát cánh với nhau chiến đấu chống virus Corona mới (Ảnh: Reuters).



Một trong những lý do khiến tỷ lệ tử vong cao ở Italy là do thiếu tài nguyên y tế, như khẩu trang, quần áo bảo hộ và các vật tư y tế quan trọng khác. Hệ thống y tế quốc gia của Italy lâm vào tình trạng khó khăn từ tháng 2. Các chuyên viên Ủy ban khẩn cấp quốc gia Italy cho rằng nước này cần ít nhất hai tháng để đạt được tự túc về khẩu trang y tế. Cho đến lúc đó, việc sử dụng robot chắc chắn sẽ trở thành giải pháp tốt nhất để giảm việc sử dụng tài nguyên y tế.