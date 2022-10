Thật bất ngờ! iPhone 14 Pro Max có thời lượng pin kém hơn iPhone 13 Pro Max

Các bài kiểm tra so sánh thời lượng pin của iPhone 13 so với iPhone 14, iPhone 13 Pro so với iPhone 14 Pro và iPhone 13 Pro Max so với iPhone 14 Pro Max đã được chia sẻ trên trang công nghệ Mydrivers của Trung Quốc. Các model iPhone đem ra so sánh sẽ được liên kết với cùng một mạng Wi-Fi, âm lượng mặc định được đặt thành 50%, độ sáng màn hình cố định ở cùng một mức và các thử nghiệm được thực hiện ở nhiệt độ phòng 25°C.

Apple iPhone 14 Pro sử dụng nhiều năng lượng nhất và còn lại 97% năng lượng sau 30 phút thử nghiệm bật Douyin, phiên bản Tiktok của Trung Quốc. Các model khác chỉ từ 1% đến 2%. Sau đó là bài kiểm tra với mạng xã hội Weibo kéo dài 30 phút, phát lại video 1080p và các thử nghiệm khác. Chỉ iPhone 13 Pro Max còn 90% pin sau hai giờ sử dụng không ngừng nghỉ. iPhone 14 Pro Max vẫn còn 87% và đứng ở vị trí thứ hai.

So sánh tuổi thọ pin iPhone 14 Pro Max và iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 Pro là chiếc iPhone đầu tiên giảm xuống dưới 60% sau 30 phút trò chuyện video qua WeChat, phát nhạc trên đám mây và đọc WeChat. Trong khi đó iPhone13 Pro Max vẫn còn 72%. Riêng model iPhone 13 Pro Max còn 50% pin sau 30 phút quay video 4K và tải game Genshin Impact. Vị trí thứ hai là iPhone 14 Pro Max còn 45%. Model iPhone 13 đứng thứ ba với 35%. Trong khi iPhone 13 Pro và iPhone 14 chỉ còn trên 27%.

Sau đó, iPhone 13 Pro và iPhone 14 Pro ngừng hoạt động. Tổng thời gian là 6 giờ 47 phút. So sánh iPhone 14 Pro với phiên bản tiền nhiệm có thể thấy không có nhiều thay đổi về thời lượng pin.

Tổng thời lượng của iPhone 14 là 7 giờ 24 phút so với 7 giờ 16 phút của iPhone 13. Thời điểm đó, lượng pin còn lại của iPhone 14 Pro Max là 15%. Trong khi iPhone 13 Pro Max là 20%.

Sau 8 giờ 31 phút, iPhone 14 Pro Max tắt nguồn. Thời lượng pin của iPhone 13 Pro Max là 9 giờ 3 phút. Có thể thấy iPhone 13 Pro Max đã trụ lâu hơn thế hệ kế nhiệm tới 50 phút. Kết quả cho thấy iPhone 13 Pro Max tốt hơn phiên bản kế nhiệm iPhone 14 Pro Max về thời lượng pin.

Theo Gizchina