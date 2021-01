Techcombank lãi ròng 12.600 tỉ đồng năm 2020, nợ xấu còn 0,5%

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – Mã CK: TCB) vừa công bố báo cáo tài chính Quý 4/2020.

Theo đó, chỉ riêng trong 3 tháng cuối năm ngoái, nhà băng này đã ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế đạt 4.007,5 tỉ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2020, Techcombank báo lãi ròng ở mức 12.582,4 tỉ đồng. tăng 23% so với năm 2019. Các nguồn thu trọng yếu của nhà băng này đều ghi nhận tăng trưởng ở mức hai con số.

Kết thúc năm 2020, thu nhập lãi thuần của Techcombank đạt 18.751,2 tỉ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ. Tương tự, lãi từ hoạt động dịch vụ của Techcombank đạt 4.188,7 tỉ đồng, tăng 28,8% so với năm 2019.

Chi phí hoạt động năm 2020 của Techcombank đạt 8.631,1 tỉ đồng, tăng 18% so với năm 2019. Tuy nhiên, nếu xét tỷ lệ chi phí trên thu nhập, chỉ tiêu này đã giảm xuống chỉ còn 31,92% từ mức 34,72% tại thời điểm cuối năm 2019.

Chi phí dự phòng của Techcombank năm 2020 tăng 2,8 lần so với năm 2019, lên mức 2.611 tỉ đồng.

Tính đến ngày 31/12/020, quy mô tổng tài sản của Techcombank đạt 439.602,9 tỉ đồng, tăng 14,6% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 277.524,6 tỉ đồng, tăng trưởng 20,2% so với đầu năm. Chứng khoán đầu tư đạt 84.447,2 tỉ đồng, tăng 27,8% so với đầu năm.

Tính đến cuối năm 2020, dư nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) của Techcombank đã giảm tới 7 lần, từ 2.554,5 tỉ đồng xuống chỉ còn 344,3 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ giảm từ 1,3% xuống còn 0,5%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 171% so với mức 94,8% tại thời điểm 31/12/2019.

Ở bên kia bảng cân đối, số dư tiền gửi khách hàng của Techcombank tăng 20%, đạt mức 277.458,6 tỉ đồng tại thời điểm cuối năm 2020./.