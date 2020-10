Tăng trưởng tín dụng cả năm có thể đạt 8-10%

Theo bản tin thị trường tiền tệ, trái phiếu tuần 28/9 – 2/10/2020 của CTCP Chứng khoán SSI (SSI), tuần qua, thị trường mở vẫn không có giao dịch mới, lãi suất trên liên ngân hàng giảm nhẹ xuống 0,17%/năm (giảm 0,1%) với kỳ hạn qua đêm và giữ nguyên ở mức 0,23%/năm với kỳ hạn 1 tuần.

Lãi suất tiền gửi của một số ngân hàng thương mại (NHTM) nhỏ được điều chỉnh giảm khoảng 0,2-0,3%/năm nhưng 4 NHTMNN và phần lớn các NHTM vẫn giữ nguyên biểu lãi suất huy động.

Trong ngày 30/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố giảm lãi suất điều hành 0,5%/năm ở các lãi suất OMO, tái chiết khấu, tái cấp vốn, cho vay qua đêm giữa NHNN và NHTM; giảm 0,25%/năm đối với trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 đến dưới 6 tháng (xuống 4%/năm); giảm 0,5%/năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn với các nhóm ngành ưu tiên (xuống 5,5%/năm).

Tín dụng 9 tháng đầu năm tăng trưởng 6,09% so với đầu năm, tuy vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ 2019 là 9,4% nhưng đã tăng nhanh bất ngờ so với mức tăng trưởng chỉ 4,81% được công bố vào ngày 16/9/2020.

Trong đó, các nhóm ngành ưu tiên tăng trưởng cũng tăng trưởng ở mức khá như: xuất khẩu (tăng 7%), nông nghiệp nông thôn (tăng 5%), doanh nghiệp vừa và nhỏ (tăng 5,5%).

NHNN dự kiến tăng trưởng tín dụng cả năm 2020 có thể đạt từ 8-10%, tức là có khoảng 150-320 nghìn tỷ đồng tín dụng tăng thêm trong Quý 4 năm nay. Tuy nhiên, SSI cho rằng, tăng trưởng tín dụng ở các NHTM lớn vẫn kém khả quan, lãi suất tiền gửi vẫn sẽ chịu áp lực giảm thêm từ 0,1-0,3%/năm trong quý cuối năm.

USD quay đầu giảm, VND tiếp tục ổn định

Chi phối diễn biến các đồng tiền trong tuần qua là những sự kiện quan trọng tại nước Mỹ như tiến trình xem xét gói kích thích tài khóa tiếp theo, cuộc tranh luận đầu tiên giữa 2 ứng viên Tổng thống và thông tin ông Trump bị nhiễm Covid-19.

Chỉ số DXY quay đầu giảm từ mức 94,6 xuống 93,8, hầu hết các đồng tiền tăng giá nhẹ so với USD trong tuần qua như: EUR (tăng 0,73%), GBP (tăng 1,48%), JPY (tăng 0,27%), SEK (tăng 2,11%), CHF (tăng 0,83%)… Đồng CNY chốt tháng 9 ở mức 6.791 CNY/USD, tăng 0,8% so với cuối tháng 8.

Tỷ giá USDVND niêm yết của các NHTM không đổi ở mức 23.070/23.280; tỷ giá trên thị trường tự do giảm 10 đồng/USD chiều mua vào và tăng 10 đồng/USD chiều bán ra, ở mức 23.210/23.240. Tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng/USD, về 23.213 đồng/USD.

Theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam tiếp tục thặng dư thương mại tới 3,5 tỷ USD trong tháng 9, nâng mức thặng dư 9 tháng đầu năm lên mức kỷ lục 17 tỷ USD (trong đó chỉ riêng Quý 3/2020 là 11,5 tỷ USD).

SSI cho rằng, cung cầu ngoại tệ trong nước vẫn khá thuận lợi nên tỷ giá USDVND sẽ không có nhiều biến động trong ngắn hạn./.