Tấn công khủng bố ở gần trụ sở Cục An ninh Liên bang Nga, hung thủ bị bắn hạ

Trang website Russia Today (RT) ngày 20/12 đưa tin, vào lúc 18 giờ tối ngày 19/12 (theo giờ địa phương), một kẻ khủng bố mang theo một khẩu súng trường tự động Kalashnikov (AK) đã bất ngờ tấn công tòa nhà của Cục An ninh Liên bang Nga. Tay súng đã bắn vào các nhân viên an ninh, ngay sau khi họ vừa ra khỏi cửa tòa nhà, 3 người bị gục ngay lập tức.

Kẻ khủng bố Yevgeny Manyurov đang bắn vào các nhân viên an ninh từ tòa nhà đối diện trụ sở FSB.



Sau khi nghe tiếng súng, các lực lượng cảnh sát, bảo vệ nội bộ và an ninh địa phương gần trụ sở của FSB đã nhanh chóng phản ứng và đấu súng với kẻ nghi phạm. Các nhân chứng bị mắc kẹt trong một tòa nhà gần đó đã quay phim và chụp được hình ảnh lực lượng cảnh sát và an ninh địa phương mặc áo chống đạn, đội mũ Kevlar và mũ titan, trang bị súng trường tự động ngồi phía sau vật cản và bắn vào nghi phạm. Cảnh sát cũng sử dụng loại vũ khí vô hiệu hóa như đạn chống bạo loạn.

Bộ Y tế Nga cho biết, một nhân viên của Cục An ninh Liên bang Nga đã bị chết sau khi bị bắn và 5 người khác bị thương, trong đó một người bị thương nặng. Tất cả những người bị thương hiện đang được điều trị.

Lực lượng đặc nhiệm triển khai đến hiện trường.



Lực lượng an ninh Nga sau đó đã phong tỏa khu vực xảy ra vụ việc và hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Trang tin Đông Phương cho biết: Nhà chức trách đã kết luận đây là một hoạt động khủng bố và tạm thời chưa công bố danh tính của tay súng. Tuy nhiên, truyền thông địa phương cho biết kẻ khủng bố là một người đàn ông 39 tuổi người ngoại ô Moscow tên là Yevgeny Manyurov. Tổng thống Putin khi đó đang diễn thuyết trước các nhân viên FSB và những người khác tại Điện Kremlin cách đó không xa, và vụ tấn công bị nghi ngờ có liên quan đến việc này.

Trụ sở FSB gần nơi xảy ra vụ nổ súng.



Vụ việc xảy ra lúc 6 giờ tối giờ địa phương. Tòa nhà nơi xảy ra vụ nổ súng nằm gần quảng trường Lubyanka dẫn đến trụ sở của FSB, chỉ cách điện Kremlin 10 phút đi bộ. Khu vực này có nhiều nhà hàng, cửa hàng cao cấp và các điểm tham quan khác nhau, được người dân địa phương và khách du lịch ưa thích. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng súng trong khoảng một phút rưỡi, tình huống rất nguy hiểm.

Lực lượng FSB tại hiện trường vụ việc.



Các tin trước đó nói rằng 3 người đã thiệt mạng trong vụ nổ súng, các quan chức của FSB nói hung thủ đã hành động một mình và anh ta không vào trụ sở của FSB. Địa điểm nổ súng là một tòa nhà phía sau trụ sở FSB, trong số các nạn nhân có 2 người bị thương nặng là nhân viên FSB. Đoạn video lưu hành trên Internet cho thấy tiếng súng nổ ầm ầm tại hiện trường khi vụ việc xảy ra, và các lực lượng đặc biệt, cảnh sát quân sự, lực lượng an ninh và xe cứu thương của FSB đã nhanh chóng lao tới hiện trường để ứng phó.

Hình ảnh kẻ khủng bố bị trúng đạn gục xuống



Thời gian xảy ra vụ khủng bố đúng dịp trước “Ngày Cơ quan An ninh Nhà nước Liên bang Nga (20/12), kỷ niệm ngày thành lập “Ủy ban Đặc biệt chống phản cách mạng toàn Nga” (gọi tắt là “Cheka”). Cơ quan cảnh sát bí mật này sau đó được đổi tên thành Cục An ninh Quốc gia Liên Xô (KGB) và được tổ chức lại thành Cục An ninh Liên bang Nga (FSB) sau khi Liên Xô tan vỡ.

Các lực lượng cảnh sát và an ninh tại hiện trường vụ án.



Tổng thống Vladimir Putin, người từng là cựu nhân viên KGB và giám đốc của FSB, tại thời điểm xảy ra vụ án đang phát biểu tại một buổi hòa nhạc ở Điện Kremlin trước các nhân viên FSB và các cơ quan an ninh khác. Ông ca ngợi những nỗ lực của họ để chống khủng bố và tội phạm có tổ chức. Mặc dù chính quyền chưa xác định động cơ của tay súng và hắn có hành động một mình hay không, nhưng các nguồn tin của FSB nói vụ tấn công có thể là nhằm vào buổi phát biểu của ông Putin.