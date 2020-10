Sức hấp dẫn của cổ phiếu NAB

Cổ phiếu NAB của Ngân hàng TMCP Nam Á đã chính thức niêm yết và giao dịch trên sàn Upcom (Nguồn: HNX)

Trong tổng số hơn 389 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch, có hơn 49,3 triệu cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng. Trong đó, đa phần là số cổ phần của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc do là người đại diện đang đảm nhiệm chức vụ tại Nam A Bank nên số cổ phần này không được chuyển nhượng.

Theo chia sẻ của ông Trần Ngọc Tâm, Tổng Giám đốc Nam A Bank, việc niêm yết cổ phiếu nhằm tuân thủ những quy định của Đề án tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng giai đoạn 2020 – 2025. Mặc khác, việc niêm yết cũng góp phần tăng tính minh bạch và thanh khoản cho cổ phiếu NAB.

"Đây là một trong chuỗi các hoạt động hướng tới minh bạch, hiệu quả, an toàn của ngân hàng Nam Á, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông và khách hàng” – ông Trần Ngọc Tâm cho biết.

Cũng theo đại diện Nam A Bank, việc niêm yết trên sàn UPCOM thay vì HOSE nằm trong lộ trình cọ xát từng bước với các quy định công bố thông tin, quản trị doanh nghiệp, nâng cao vị thế của nhà băng này trên thị trường.

Trước khi niêm yết trên sàn chứng khoán, Nam A Bank liên tục ghi nhận tăng trưởng về kết quả kinh doanh, dư nợ cho vay, đồng thời cũng đảm bảo các hệ số an toàn vốn theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu lợi nhuận nghìn tỷ của Nam A Bank



Về hoạt động tín dụng, trong các năm gần đây, tăng trưởng tín dụng của Nam A Bank biến động theo chiều hướng tích cực. Tính đến 31/12/2019, tổng dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng đạt 67.546 tỷ đồng, tăng trưởng 32,93% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt 12,58% so với kế hoạch cả năm. Bước sang nửa đầu năm 2020, tổng dư nợ vay của ngân hàng Nam A Bank đạt mức 77.006 tỷ đồng, tăng trưởng 28,79% so với cùng kỳ năm ngoái.

Được biết, kể từ năm 2018, Nam A Bank đã đẩy mạnh cho vay nhiều ngành nghề ít rủi ro như bán buôn, bán lẻ, cho vay hộ gia đình, dịch vụ lưu trú và ăn uống, năng lượng tái tạo. Đáng chú ý, tỷ trọng dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản của nhà băng này liên tục giảm qua các năm, giảm còn 3,93% tại ngày 30/6/2020 trên tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Về hoạt động huy động vốn, từ năm 2015 tới nay, nguồn vốn huy động của Nam A Bank liên tục tăng trưởng ấn tượng.

Cụ thể, năm 2018, số dư huy động của nhà băng này đạt 69.226 tỷ đồng, tăng 39,25% so với cuối năm 2017. Trong năm 2019, Nam A Bank vượt chỉ tiêu kế hoạch với nguồn vốn huy động tính đến cuối năm đạt gần 87.594 tỷ đồng, tăng 26,53% so với cùng kỳ năm 2018. Tính tới hết Quý 2/2020, số dư huy động vốn của Nam A Bank đạt 98.225 tỷ đồng, tăng 27,78% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, nhà băng này cũng tích cực mở rộng mạng lưới, điều chỉnh lãi suất huy động ở mức hợp lý, kịp thời và phong cách phục vụ chuyên nghiệp để thu hút thêm khách hàng.

Năm 2020, Nam A Bank đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 22,51%, đạt mức 116.000 tỷ đồng. Đồng thời, nhà băng này cũng lên kế hoạch tăng quy mô vốn điều lệ lên mức 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.000 tỷ đồng./.