Sử dụng Vitamin tổng hợp hàng ngày làm tăng nhận thức và chống suy giảm trí tuệ

Một nghiên cứu mới cho thấy rằng dùng thành phần vi chất bổ sung hàng ngày có thể cải thiện nhận thức ở người lớn tuổi, nhưng cần có các nghiên cứu bổ sung để xác nhận những phát hiện này trước khi có thể đưa ra bất kỳ kết luận nào về sức khỏe. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng, sử dụng bổ sung chiết xuất ca cao hàng ngày không có lợi cho nhận thức.

Các nhà khoa học từ Trường Y, Đại học Wake Forest Mỹ, phối hợp với các nhà khoa học của Bệnh viện Brigham và Phụ nữ ở Boston, tiến hành nghiên cứu này và kết quả được công bố ngày 14/9 trên tạp chí Alzheimer’s & Dementia - The Journal of the Alzheimer Association .

Hơn 6,5 triệu người Mỹ đang sống chung với bệnh Alzheimer, theo Hiệp hội Alzheimer. Hơn nữa, cứ 3 người cao tuổi thì có 1 người chết vì căn bệnh này hoặc một dạng khác của chứng sa sút trí tuệ.

GS.TS. Laura D. Baker, chuyên gia về lão khoa và y học lão khoa, cùng với GS.TS. Mark Espeland, nhà nghiên cứu lão khoa và y học lão khoa tại Trường Y Đại học Wake Forest thuộc Đại học Y khoa Wake Forest, cho biết: “Cần có những biện pháp can thiệp an toàn và giá cả phải chăng để bảo vệ nhận thức, chống suy giảm ở người lớn tuổi.”

Các nhà khoa học y khoa đã nghiên cứu kết quả bổ sung vi chất cacao và đa sinh tố cho trí óc (COSMOS-Mind), một nghiên cứu phụ trợ cho thử nghiệm COSMOS do Bệnh viện Brigham và Phụ nữ thực hiện ngẫu nhiên với 21.442 người đàn ông và phụ nữ trên khắp nước Mỹ.

Nghiên cứu điều tra xem việc uống bổ sung chiết xuất ca cao hàng ngày hoặc bổ sung đa vitamin-khoáng chất hàng ngày có làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tim, đột quỵ, ung thư và các kết quả sức khỏe khác hay không. Nghiên cứu được tài trợ bởi Viện Quốc gia về Lão hóa của Viện Y tế Quốc gia.

Theo Baker, chiết xuất ca cao rất giàu hợp chất được gọi là flavanols. Những nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng, những hợp chất này có thể tác động tích cực đến nhận thức.

Ngoài ra, Baker cho rằng, một số vi chất dinh dưỡng và khoáng chất cần thiết hỗ trợ cơ thể và chức năng não bình thường, sự thiếu hụt ở người lớn tuổi những vi chất này có thể làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ.

Trong COSMOS-Mind, các nhà khoa học đã kiểm tra xem việc sử dụng chiết xuất ca cao hàng ngày so với giả dược, đa vitamin-khoáng chất so với giả dược có cải thiện nhận thức ở người lớn tuổi hay không.

Hơn 2.200 người từ 65 tuổi trở lên đã đăng ký tham gia và được theo dõi trong 3 năm. Để đánh giá trí nhớ và các khả năng nhận thức khác, những người tham gia phải hoàn thành các bài kiểm tra qua điện thoại vào thời điểm ban đầu và hàng năm.

Bà Baker nói. “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, bổ sung chiết xuất ca cao không ảnh hưởng đến nhận thức, nhưng việc bổ sung đa vitamin-khoáng chất hàng ngày đã cải thiện nhận thức có ý nghĩa thống kê, đây là bằng chứng đầu tiên về lợi ích nhận thức trong một nghiên cứu dài hạn hơn về việc bổ sung vitamin tổng hợp cho người lớn tuổi.”

Theo ước tính của các nhà nghiên cứu, 3 năm bổ sung vitamin tổng hợp tạm tính là làm chậm lại 60% sự suy giảm nhận thức (khoảng 1,8 năm). Kết quả cho thấy lợi ích tương đối rõ rệt hơn ở những người tham gia mắc bệnh tim mạch, phát hiện này có ý nghĩa quan trọng do những người này có nhiều nguy cơ bị suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ.

GS.TS. Baker nói: “Còn quá sớm để khuyến nghị bổ sung vitamin tổng hợp hàng ngày nhằm ngăn ngừa suy giảm nhận thức. Mặc dù những phát hiện sơ bộ này đầy hứa hẹn, nhưng vẫn cần nghiên cứu bổ sung trong một số lượng người lớn hơn và đa dạng hơn. Ngoài ra, cần phải nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ, tại sao vitamin tổng hợp có thể có lợi cho nhận thức ở người lớn tuổi."

Theo: SciTech. Daily