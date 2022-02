SSI: Hòa Phát có thể lãi 31.000 tỉ đồng trong năm 2022

Nhận định này được nhóm phân tích của CTCP Chứng khoán SSI (Mã CK: SSI) đưa ra trong báo cáo cập nhật mới nhất về CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã CK: HPG).

Theo đó, trong năm 2022, SSI dự báo HPG sẽ duy trì mức tăng trưởng ổn định về sản lượng thép xây dựng và HRC, dựa trên ước tính nhu cầu trong nước phục hồi khoảng 8-10% so với mức thấp năm 2021.

Cụ thể, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của HPG có thể tăng 17% so với cùng kỳ lên 4,6 triệu tấn, nhờ công ty giành được thị phần lớn hơn. “HPG đã tăng thị phần trung bình hơn 3%/năm trong 3 năm qua kể từ khi Khu liên hợp Dung Quất đi vào hoạt động”, nhóm phân tích lưu ý.

Trong khi đó, sản lượng HRC của HPG có thể tăng 16% so với cùng kỳ, đạt 3 triệu tấn, do nhu cầu trong nước phục hồi. Tuy nhiên, theo SSI, sản lượng tiêu thụ phôi thép có thể giảm 16% so với cùng kỳ, đạt 1,1 triệu tấn, chủ yếu là do giới hạn công suất.

Sau khi giảm khoảng 10-25% so với mức đỉnh (từ tháng 5 - 12/2021), giá thép xây dựng trong nước và HRC đã phục hồi lần lượt 4% và 11% so với đầu năm nhờ giá thép, quặng sắt và than cốc trong khu vực phục hồi.

Theo SSI, giá thép phục hồi có thể là do nguồn cung nguyên liệu thô ở Úc bị gián đoạn do dịch Covid-19, cũng như việc Trung Quốc giảm bớt sự kiểm soát trên thị trường bất động sản có thể hỗ trợ nhu cầu thép. Tuy nhiên, giá thép vẫn ở dưới mức đỉnh năm 2021.

Bên cạnh đó, giá than tăng cao liên quan đến nhu cầu năng lượng tăng trong khi nguồn cung hạn chế do các vấn đề môi trường trên quy mô toàn cầu cũng có khả năng gây áp lực lên biên lợi nhuận của HPG trong năm 2022.

SSI ước tính, giá thép xây dựng trung bình của HPG và HRC lần lượt giảm 2,5% và 5% so với cùng kỳ trong năm 2022. Giá quặng sắt được giả định giảm 20% so với cùng kỳ xuống 124 USD/tấn, nhưng giá than có thể tăng 68% so với cùng kỳ lên 320 USD/tấn.

Từ các dữ liệu nêu trên, SSI ước tính doanh thu năm 2022 của HPG sẽ đạt 164.000 tỉ đồng, tăng 9,8% so với năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận ròng của HPG ước giảm 10,3% xuống còn 31.000 tỉ đồng. Biên lợi nhuận ròng năm 2022 của HPG sẽ giảm xuống 18,8% so với mức 23% trong năm 2021.

Theo SSI, khoản đầu tư chính của của HPG trong hai năm tới là dự án Dung Quất 2, sẽ được khởi động từ đầu năm 2022 với vốn đầu tư là 70.000 tỉ đồng và có công suất hàng năm đạt 5,6 triệu tấn HRC (tương đương 187% công suất HRC hiện tại của HPG và 70% tổng công suất thép thô). Tổng công suất HRC sẽ tăng lên 8,6 triệu tấn sau khi dự án hoàn thành vào cuối năm 2024.

Về mảng công nghiệp, báo cáo của SSI cho biết, HPG đã khởi động việc đầu tư nhà máy tại Khu công nghiệp Hòa Mạc, tỉnh Hà Nam vào cuối tháng 11/2021. Nhà máy sẽ hoàn thành sau 5 tháng, chuyên sản xuất máy lạnh, máy lọc không khí và máy lọc nước, với công suất 1 triệu sản phẩm/năm. Công ty đặt mục tiêu vào phân khúc thiết bị gia dụng và dự kiến đạt 1 tỉ USD doanh thu trong năm 2030.

Bên cạnh đó, HPG cũng đã triển khai xây dựng nhà máy sản xuất container tại Bà Rịa-Vũng Tàu trong tháng 11/2021, với công suất 500.000 TEU/năm. Giai đoạn đầu sẽ có công suất từ 180.000-200.000 TEU/năm và bắt đầu hoạt động vào quý 3/2022.

Về mảng nông nghiệp, HPG dự kiến tăng gấp đôi doanh thu trong vòng 5 năm tới, với công suất bò và heo lần lượt đạt 200.000 và 750.000 con/năm./.