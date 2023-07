CTCP Chứng khoán Vietcap (Vietcap) đã thông báo như vậy sau khi họ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (AGM 2023) của Tập đoàn Bảo Việt (Mã CK: BVH).

Theo đó, Vietcap cho biết Bộ Tài chính và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) hiện sở hữu lần lượt 65% và 3% cổ phần tại BVH.

Trong giai đoạn 2023-2025, BVH sẽ trình cổ đông kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước và tăng vốn điều lệ, đồng thời cổ phần hóa 2 công ty con là Bảo Việt Nhân thọ và Bảo hiểm Bảo Việt (bảo hiểm phi nhân thọ) để tăng tính linh hoạt trong huy động vốn.

Theo Vietcap, bắt đầu từ năm 2026, ban lãnh đạo BVH có thể sẽ xem xét giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước xuống 51% bằng cách tăng tỷ lệ góp vốn của các cổ đông khác và/hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Sau khi giảm sở hữu, Bộ Tài chính vẫn sẽ là cổ đông lớn nhất của BVH và dòng vốn mới sẽ giúp tập đoàn củng cố vị thế về vốn và hỗ trợ mảng kinh doanh bảo hiểm để đáp ứng các yêu cầu về mô hình quản lý vốn dựa trên rủi ro theo Luật Bảo hiểm mới.

Mặt khác, cổ đông chiến lược đến từ Nhật Bản Sumitomo Life (sở hữu 22,09% cổ phần tại BVH) cho biết sẽ tích cực xem xét tăng đầu tư vào BVH trong thời gian tới.

Lãi sau thuế 866 tỉ đồng nửa đầu năm 2023

Năm 2023, BVH lên kế hoạch doanh thu công ty mẹ đạt 1.530 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.100 tỉ đồng, lần lượt tăng 1% và 3,2% so với thực hiện năm 2022. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 9,54% bằng tiền mặt.

Ban lãnh đạo BVH cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 đạt 866 tỉ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 52,5% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 550 tỉ đồng.

Về triển vọng kinh doanh, Vietcap cho rằng thu nhập đầu tư năm 2023 của BVH sẽ cải thiện so với cùng kỳ do lãi suất tăng vào cuối năm 2022. Hiện tại, các khoản đầu tư của BVH vẫn đang hưởng lợi suất cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, trong bối cảnh lãi suất có xu hướng giảm, BVH cho biết có thể xem xét tái cơ cấu danh mục đầu tư để chuyển sang trái phiếu doanh nghiệp do các ngân hàng thương mại phát hành nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Về phí bảo hiểm nhân thọ, BVH kỳ vọng nguồn thu này có thể phục hồi trong nửa cuối năm 2023 khi điều kiện kinh tế dần cải thiện. Đồng thời, các công ty bảo hiểm cần phải cải thiện dịch vụ bán hàng để đảm bảo tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo BVH cho biết sẽ ưu tiên tối ưu hóa biên lợi nhuận hơn là duy trì thị phần phi nhân thọ; không áp dụng chiến lược giảm phí bảo hiểm để duy trì tỷ suất lợi nhuận.

Ngoài ra, BVH sẽ tăng cường mối quan hệ với các đối tác lâu dài (như các gara, bệnh viện) để cải thiện dịch vụ bán hàng và hậu mãi; thay đổi tư duy khách hàng để giảm thiểu rủi ro bảo hiểm và nâng cao kiến thức của nhân viên để giảm nguy cơ kiện tụng./.