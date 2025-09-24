Siêu bão số 9 - Ragasa giật trên cấp 17 cách Quảng Ninh khoảng 650km

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão số 9 mạnh cấp 15-16 (167-201km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24/9, vị trí tâm siêu bão số 9 - Ragasa ở vào khoảng 21,3 độ vĩ bắc; 114,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25km/giờ và suy yếu dần.

Đến 4 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở khoảng 21,6 độ vĩ bắc; 109,5 độ kinh đông, trên vùng ven bờ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 150km về phía đông. Cường độ cấp 11, giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm là phía bắc vĩ tuyến 18,5 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 118 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 4 đối với vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông; cấp 3 đối với khu vực bắc vịnh Bắc Bộ và phía Đông Bắc Bộ.

Dự báo trong 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ 25-30km/giờ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành một vùng áp thấp.

Đến 4 giờ ngày 26/9, vị trí trung tâm ở khoảng 21,3 độ vĩ bắc; 103,8 độ kinh đông, trên đất liền khu vực phía Tây Bắc Bộ. Cường độ dưới cấp 6.

Vùng nguy hiểm là phía bắc vĩ tuyến 19,5 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 111,5 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3 đối với vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông, khu vực bắc vịnh Bắc Bộ và phía Đông Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ đêm 24/9 đến 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to với lượng mưa trung bình 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm dẫn đến nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét, sạt lở đất.

Hướng di chuyển của bão Ragasa. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 2h từ 19h đến 21h đêm 23/9, khu vực tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to như: Quế Phong, Châu Kim...

Cơ quan khí tượng dự báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại Nghệ An, đặc biệt tại các xã/phường: Châu Tiến, Quế Phong, Tiền Phong, Anh Sơn, Bắc Lý, Cam Phục, Châu Khê, Con Cuông, Giai Hùng, Hùng Chân, Keng Đu, Mậu Thạch, Minh Hợp, Mường Trọng, Mường Lống, Mường Quảng, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nga My, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nhân Hòa, Nhôn Mai, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Tam Quang, Tam Thái, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Tiền Đồng, Tri Lễ, Tương Dương, Vĩnh Tường, Yên Hòa

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 24/9 đến ngày 25/9:

Bắc Bộ: Ngày 24/9 có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang.

Đêm 24/9 ngày 25/9: có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to ở khu vực Đông Bắc Bộ trong đêm 24/9; sau có mưa to đến rất to trên toàn khu vực Bắc Bộ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi: Từ đêm 23/9 đến đêm 24/9 có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi; riêng Thanh Hóa đêm 24/9 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Ngày 25/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to.

Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục có nơi mưa to; riêng Cao Nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ từ đêm 23-24/9 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 25/9 đến ngày 3/10

Bắc Bộ: từ đêm 25/9 đến hết đêm 26/9 có mưa to đến rất to. Ngày 27/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khoảng từ ngày 29/9-1/10, khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: từ đêm 25-27/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng Thanh Hóa, Nghệ An từ đêm 25-26/9 có mưa to đến rất to. Từ ngày 28-29/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau mưa giảm dần.

Các khu vực khác: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng từ ngày 26-28/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.