SeABank hợp tác với MoneyGram cung cấp dịch vụ nhận kiều hối trên ứng dụng SeAMobile

SeABank và MoneyGram International, Inc. - Tập đoàn hàng đầu thế giới về dịch vụ chuyển tiền, vừa chính thức ký kết hợp tác nhằm mang đến giải pháp nhận kiều hối nhanh chóng, an toàn và tiện lợi hơn cho khách hàng.

Việt Nam hiện đứng trong nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới, với dòng tiền từ cộng đồng người Việt tại hơn 200 quốc gia đang đóng góp quan trọng vào đời sống kinh tế - xã hội. Nhận diện nhu cầu chuyển - nhận tiền xuyên biên giới ngày càng gia tăng, SeABank đã hợp tác cùng MoneyGram International, Inc. cung cấp dịch vụ nhận kiều hối trên ứng dụng ngân hàng số SeAMobile.

Với việc hợp tác này, SeABank là ngân hàng tiên phong đưa MoneyGram lên ứng dụng ngân hàng số, mở ra trải nghiệm giao dịch nhanh, tiện và an toàn cho khách hàng.

Theo đó, khách hàng có thể được trải nghiệm những tiện ích “có một không hai” khi sử dụng dịch vụ này như: Nhận tiền trực tuyến vào tài khoản mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc giờ giao dịch; liên thông mạng lưới hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, đảm bảo dòng tiền về Việt Nam nhanh chóng; giao dịch qua hệ thống bảo mật của SeABank kết hợp công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế của MoneyGram.

Phát biểu tại lễ ký kết hợp tác, ông Trịnh Xuân Thành – Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân SeABank cho biết: “MoneyGram được xem là biểu tượng về độ tin cậy và tốc độ trong ngành dịch vụ tài chính quốc tế với bề dày 80 năm hoạt động cùng mạng lưới phủ khắp 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 150 triệu khách hàng tin dùng.

Sự hợp tác với một đối tác có vị thế vững chắc như vậy thể hiện cho chiến lược của SeABank trong việc chọn lọc những giá trị tốt nhất để phục vụ khách hàng Việt. Với việc đưa dịch vụ MoneyGram lên nền tảng số, SeABank không chỉ gia tăng tiện ích cho khách hàng cá nhân, mà còn khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng thương mại Việt Nam đi đầu trong xu hướng “ngân hàng xuyên biên giới” - nơi mọi giao dịch quốc tế trở nên liền mạch, an toàn và minh bạch”.

Phía MoneyGram, ông Vijay Raj Poduval, Giám đốc khu vực Đông Nam Á và Đông Dương cũng cho rằng Việt Nam là một trong những thị trường kiều hối năng động nhất thế giới. Việc hợp tác với SeABank - một ngân hàng có nền tảng công nghệ mạnh mẽ và định hướng phát triển số rõ rệt - sẽ giúp MoneyGram mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam, đồng thời mang lại cho khách hàng trải nghiệm nhận tiền quốc tế nhanh chóng, an toàn và tiện lợi hơn.

Sự hợp tác giữa SeABank và MoneyGram không chỉ khẳng định tầm nhìn tiên phong của SeABank trong lĩnh vực ngân hàng số, đồng thời mở rộng sự hiện diện của MoneyGram tại Việt Nam, và quan trọng hơn là mang đến cho khách hàng những trải nghiệm linh hoạt, thuận tiện hơn trong việc nhận kiều hối. Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng chảy tài chính quốc tế về Việt Nam và đặt nền móng cho một hệ sinh thái kiều hối hiện đại, minh bạch.