“Sẽ có rất nhiều người chết”: Tổng thống Trump cảnh báo về 2 tuần sống còn chống COVID-19

Tổng thống Trump cho hay ông sẽ triển khai thêm “hàng nghìn” binh sĩ và nhân sự trong quân đội tới hỗ trợ các bang trên khắp các nước. Ít nhất 1.000 binh sĩ được điều động thêm sẽ tới thành phố New York.

“Chúng tôi sẽ triển khai thêm một lượng lớn binh sĩ tới hỗ trợ” – ông Trump nói.

Số ca nhiễm COVID-19 ở nước Mỹ giờ đã vượt qua con số 300.000, gần một nửa trong số này là ở 2 bang New York và New Jersey. Hơn 8.000 người đã tử vong do virus corona chủng mới ở Mỹ, trong khi dịch vẫn chưa đạt đến đỉnh.

Một số bang chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh đang đề nghị thêm hàng cung ứng nhiều hơn so với mức cần thiết, ông Trump nói thêm. Và để tránh tình trạng thiếu trang thiết bị y tế, Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) và Bộ Y tế và Dịch vụ xã hội đã chỉ thị sản xuất 180 triệu khẩu trang, trong khi khoảng 29 triệu liều thuốc chống sốt rét sẽ được chuyển vào kho Dự trữ chiến lược quốc gia.

Trên toàn cầu, tính đến cuối ngày 4/4, số người tử vong vì virus corona chủng mới đã vượt qua con số 60.000, hơn 1 triệu người mắc COVID-19; theo dữ liệu của ĐH Johns Hopkins.