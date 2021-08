Sáng nay 4/8, cả nước có gần 4.300 ca mắc COVID-19 mới

Tình hình Covid-19 hôm nay 4/8

Sáng nay 4/3, cả nước có gần 4.300 ca mắc COVID-19 mới

Bộ Y tế vho biết: Tính từ 19h ngày 3/8 đến 6h ngày 4/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.271 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 4.267 ca ghi nhận trong nước TP. Hồ Chí Minh (2.365), Bình Dương (1.032), Tây Ninh (194), Đồng Nai (164), Long An (146), Đà Nẵng (93), Bình Thuận (77), Vĩnh Long (60), Cần Thơ (37), Phú Yên (28), An Giang (24), Bình Định (23), Đồng Tháp (14), Bạc Liêu (4), Đắk Nông (4), Lâm Đồng (1), Lạng Sơn (1) trong đó có 1.044 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến sáng ngày 04/8, Việt Nam có 174.461 ca nhiễm trong đó có 2.328 ca nhập cảnh và 172.133 ca mắc trong nước.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 170.563 ca, trong đó có 48.057 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 4/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Bình.

Có 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định.

Bộ Y tế có công văn gửi Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc về hướng dẫn tiêm 2 liều vắc xin phòng COVID-19. Theo đó, những người đã tiêm mũi 1 vắc xin nào thì tốt nhất tiêm mũi 2 cùng loại đó.

Bộ Y tế tiếp nhận 415.000 liều vắc xin AstraZeneca từ Chính phủ Anh tặng. Hiện lô vắc xin được đưa về kho lạnh bảo quản tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP HCM đã có 500 giường đi vào hoạt động. Dự kiến sẽ mở rộng số giường dần lên đến 700 trong những ngày tới khi được Bộ Y tế tăng cường trang thiết bị và nhân lực.

Hà Nội trưng dụng Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức thành nơi tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 50.831 ca. - Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 463 ca. - Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 20 ca. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 6.451.122 mẫu cho 18.303.458 lượt người. Trong ngày có 405.884 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 7.291.808 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 6.547.477 liều, tiêm mũi 2 là 744.331 liều.

Ngày hôm qua 3/8, cả nước có 8.429 ca mắc COVID-19 mới

Trong ngày 3/8 ghi nhận 8.429 ca nhiễm mới, trong đó 52 ca nhập cảnh và 8.377 ca ghi nhận trong nước TP. Hồ Chí Minh (4.171), Bình Dương (1.606), Long An (566), Đồng Nai (364), Tây Ninh (298), Khánh Hòa (189), Đồng Tháp (141), Cần Thơ (120), Bến Tre (98), Hà Nội (98), Bà Rịa - Vũng Tàu (81), Vĩnh Long (72), Bình Thuận (72), Đà Nẵng (66), Phú Yên (60), Gia Lai (39), Sóc Trăng (33), Trà Vinh (33), Đắk Lắk (29), Ninh Thuận (29), An Giang (26), Quảng Ngãi (23), Bình Định (18), Đắk Nông (16), Kiên Giang (16), Hậu Giang (16), Nghệ An (12), Quảng Nam (12), Thừa Thiên Huế (9), Lào Cai (8 ), Hà Tĩnh (7), Ninh Bình (7), Bạc Liêu (6), Bình Phước (5), Quảng Trị (4), Kon Tum (4), Phú Thọ (3), Sơn La (3), Hải Dương (3), Thanh Hóa (3), Quảng Bình (3), Điện Biên (2), Vĩnh Phúc (2), Bắc Giang (2), Hưng Yên (1), Cà Mau (1) trong đó có 1.570 ca trong cộng đồng.