Samsung vẫn là nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới bất chấp doanh số giảm vì đại dịch

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành kinh doanh điện thoại thông minh toàn cầu. Trong quý 2/2020, doanh số smartphone đã giảm 20% trên toàn thế giới. Tuy nhiên, dù doanh số bán hàng giảm, Samsung vẫn là thương hiệu smartphone hàng đầu thế giới. Hãng đã từng để tuột vị trị này vào tay đối thủ Huawei hồi tháng 4/2020.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường nổi tiếng Gartner, Samsung đã bán được 54,75 triệu chiếc điện thoại thông minh trong quý 2/2020, chiếm 18,6% thị phần. Do ảnh hưởng của đại dịch, doanh số của công ty Hàn Quốc đã giảm 27,1% so với quý 2/2019. Trong khi Huawei đã bán được 54,12 triệu chiếc tương ứng với 18,4% thị phần smartphone toàn cầu, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh: SamMobile

Apple là công ty có tình hình kinh doanh lạc quan nhất trong quý 2/2020. Nhà sản xuất iPhone đã bán được 38,38 triệu chiếc iPhone, chiếm 13% thị phần, chỉ giảm 0,4% so với quý 2/2019. Các thương hiệu Trung Quốc Xiaomi, Oppo và Vivo lần lượt đứng thứ 4, 5 và 6 trong bảng xếp hạng sản xuất điện thoại thông minh toàn cầu.



Nhìn chung, trong quý 2/2020, có khoảng 294 triệu chiếc smartphone được bán ra trên toàn thế giới, giảm khoảng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 5 thương hiệu hàng đầu chiếm 2/3 tổng doanh số điện thoại thông minh toàn cầu.

Theo SamMobile