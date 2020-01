Samsung gây bất ngờ khi giới thiệu dòng sản phẩm Galaxy Note giá rẻ

Tại sự kiện công nghệ CES 2020 vừa qua, Samsung đã khiến cho tất cả mọi người phải bất ngờ khi giới thiệu phiên bản Galaxy Note 10 Lite, đây là một phiên bản thấp cấp hơn của siêu phẩm Galaxy Note 10. Trên thực tế việc tạo ra một phiên bản giá rẻ của một thiết bị với giá hơn 1000 USD không phải là chuyện hiếm có. Việc làm này đơn giản là để thu hút những người tiêu dùng có túi tiền hạn hẹp nhưng muốn tiếp cận với những sản phẩm cao cấp. Tuy nhiên, điều khiến mọi người phải cảm thấy bất ngờ chính là việc Samsung đã lựa chọn dòng Note 10 để sản xuất ra phiên bản thấp cấp hơn. Điều này là khá táo bạo bởi ngay từ đầu dòng sản phẩm Galaxy Note của Samsung đã theo đuổi theo hình ảnh một mẫu sản phẩm cao cấp.



Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2011, Galaxy Note đã trở thành dòng sản phẩm cao cấp tiêu biểu của hãng điện thoại đến từ Hàn Quốc, trong khi đó dòng Galaxy S thì dành cho đa số người dùng đại chúng. Ngay từ khi ra mắt, chiếc Note thế hệ đầu tiên đã gây bất ngờ khi được tích hợp một màn hình khủng lên tới 5.3 inch cùng với đó là chiếc bút S Pen cho phép người dùng có thể vẽ hoặc viết ngay trên màn hình máy. Ban đầu khi ra mắt, chiếc Samsung Galaxy Note đã nhận được khá nhiều lời chê cười từ giới công nghệ khi tích hợp một màn hình quá lớn trong khi xu thế thời điểm đó đang hướng đến những mẫu diện thoại mỏng, nhẹ, gọn gàng. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng, người dùng thực tế phản hồi rất tốt về dòng điện thoại này qua đó biến Galaxy Note thành dòng điện thoại tiên phong cho những chiếc "phablet" sau này.

Chiếc Samsung Galaxy Note phiên bản đầu tiên (Ảnh: Internet)

Sau những thành công của chiếc Galaxy Note thế hệ đầu, Samsung đã tập trung để phát triển dòng sản phẩm này. Tất cả những công nghệ mới, những thiết kế mới, những "tinh hoa" của Samsung hầu hết đều được tích hợp trên dòng Galaxy Note. Đây chính là lý do khiến việc Samsung cho ra mắt chiếc Note "Lite" khiến nhiều người phải cảm thấy bất ngờ bởi nó sẽ vứt bỏ đi hoàn toàn hình ảnh cao cấp của dòng sản phẩm này. Chưa dừng lại ở đó, việc sản xuất ra chiếc Note "Lite" sẽ gián tiếp làm đại trà những tính năng độc đáo của dòng Galaxy Note.



Không giống như chiếc Galaxy Note 10 và Note 10 Plus, Note 10 Lite có một ngoại hình cũng như những tính năng hoàn toàn mới so với 2 sản phẩm đàn anh. Chiếc Samsung Galaxy Note Lite cũng được trang bị một màn hình lớn (6.7 inch) tuy nhiên độ phân giải thấp hơn nhiều so với những chiếc Note 10 thông thường. Chưa dừng lại ở đó, các cạnh màn hình cũng được sửa thành các cạnh phẳng thay vì uốn cong. Jack tai nghe vốn đã được loại bỏ trên những chiếc Note 10 bỗng xuất hiện trở lại trên chiếc Note Lite này. Cụm cảm biến camera phía sau cũng được lược bỏ bớt chỉ còn lại 3 cảm biến camera. Có duy nhất một điểm chung giữa Note 10 Lite và Note 10 đó chính là chiếc bút stylus, chiếc bút này vẫn được tích hợp đầy đủ các chức năng như trên chiếc Note 10 Plus.

Một số hình ảnh về chiếc Note 10 Lite (Ảnh: sammobile)

Samsung chưa công bố chính xác giá bán và ngày ra mắt của chiếc Note 10 Lite này tuy nhiên một số thông tin cho rằng giá của chiếc điện thoại này sẽ chỉ bằng phân nửa so với chiếc Note 10, tương đương 950 USD.Note 10 Lite sẽ giúp Samsung đưa dòng sản phẩm đình đám của họ đến tay nhiều khách hàng hơn, điều này mang lại cho hãng điện thoại đến từ Hàn Quốc 2 lợi ích.Lợi ích đầu tiên phải kể đến đó chính là việc củng cố vị thế dẫn đầu của Samsung trên thị trường smartphone hiện nay. Việc đưa ra những sản dòng sản phẩm với nhiều mức giá khác nhau giúp cho người dùng có nhiều lựa chọn hơn qua đó phủ thương hiệu Samsung đến nhiều đối tượng người dùng hơn.Lợi ích thứ hai của chiếc Note 10 Lite mang nhiều tính chiến lược hơn. Theo một số thống kê, Samsung cho rằng những người dùng dòng sản phẩm Note của họ đều là những khách hàng trung thành vì vậy việc cho ra mắt chiếc Note 10 Lite sẽ giúp cho hãng sản xuất điện thoại đến từ Hàn Quốc kiếm được nhiều khách hàng trung thành hơn nữa qua đó đẩy mạnh doanh thu của hãng trong tương lai.Nguồn: Cnet