Samsung Galaxy Fold 2 có thể được bán trước Galaxy S11

Trước đó, đã xuất hiện một số tin đồn cho rằng Galaxy S11 và Galaxy Fold 2 sẽ được công bố tại cùng một sự kiện, điều này không tạo nên nhiều bất ngờ bởi Galaxy S10 và Galaxy Fold cũng từng được Samsung công bố cùng một thời điểm. Tuy nhiên, với phiên bản điện thoại gập mới này, nhà sản xuất điện thoại thông minh số một thế giới có kế hoạch bán chúng trước S11, ít nhất là tại Hàn Quốc.

Cạnh tranh gia tăng trên thị trường smartphone màn hình gập được cho là lý do dẫn đến quyết định này của Samsung. Việc ra mắt điện thoại gập Razr 2019 của Motorola có lẽ đã khiến “gã khổng lồ” công nghệ Hàn Quốc lo lắng. Mới đây, Motorola còn thông báo chiếc Razr mới của hãng đã bị trì hoãn không phải do vấn đề kỹ thuật mà là do nhu cầu của người dùng quá cao. Có khả năng Samsung muốn tận dụng cơ hội này với việc đưa Fold 2 lên kệ càng sớm càng tốt.

Tuần trước, một số báo cáo đã tiết lộ hình ảnh trực tiếp của chiếc Galaxy Fold 2, xác nhận việc chiếc điện thoại này sẽ có thiết kế gập theo chiều dọc dạng vỏ sò. Các hình ảnh cũng chỉ ra rằng Fold 2 không phải là thiết kế dành cho phân khúc smartphone cao cấp. Hình ảnh thực tế cho thấy Fold 2 chỉ có hai camera ở mặt sau với mức giá đồn đoán dưới 1000 USD thậm chí có thể còn rẻ hơn ngay cả khi chúng được trang bị camera 108MPvà zoom quang 5x như một số sản phẩm mới ra mắt của Samsung.

Vào ngày 12 tháng 2 năm tới, Samsung sẽ tổ chức sự kiện Unpacked Galaxy thường niên, hi vọng chúng ta sẽ sớm có câu trả lời cho thời điểm ra mắt chính xác của hai chiếc flagship mới nhất của hãng.

Theo SamMobile