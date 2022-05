Rót 4.200 tỉ đồng mua 36,65% vốn Sudico, An Phát mạnh cỡ nào?

Ngày 28/4/2022, CTCP Thương mại dịch vụ đầu tư An Phát (An Phát) công bố việc trở thành cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico – Mã CK: SJS). Theo đó, An Phát cho biết đã nhận chuyển nhượng 41,7 triệu cổ phiếu SJS, tương đương 36,65% vốn điều lệ của Sudico.

Đáng chú ý, số cổ phiếu SJS mà An Phát mua vào tương đương với lô cổ phần Sudico mà Tổng Công ty Sông Đà (Mã CK: SJG) đem bán đấu giá hôm 5/4/2022. Kết quả đấu giá cho thấy, có một nhà đầu tư tổ chức đã trúng đấu giá cả lô 41,7 triệu cổ phiếu SJS với mức giá đấu thành công bình quân là 102.000 đồng/cp, tương đương 4.258 tỉ đồng.

An Phát mạnh cỡ nào?

Theo tìm hiểu của VietTimes, An Phát được thành lập vào tháng 12/2016, đặt trụ sở chính tại một toà nhà trên phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trung tuần tháng 2/2017, vốn điều lệ của An Phát được tăng từ 40 tỉ đồng lên 120 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập bao gồm: ông Quách Đức Sơn (góp 110,4 tỉ đồng, sở hữu 92% VĐL); bà Mạc Thị Luận và bà Võ Thị Thanh Trà, mỗi người góp 4,8 tỉ đồng, sở hữu 4% vốn điều lệ.

Đến cuối tháng 9/2021, An Phát tiếp tục tăng mạnh vốn điều lệ gấp 15 lần, lên mức 1.800 tỉ đồng. Vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật công ty cũng được chuyển giao từ ông Quách Đức Sơn (SN 1980) sang cho ông Phạm Thành Huy (SN 1977) đảm nhiệm.

Ngoài An Phát, ông Phạm Thành Huy hiện còn là người đại diện theo pháp luật của CTCP Mặt trời Sông Hồng – chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Sông Hồng tại các xã Mê Linh, Tiền Phong, Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội.

Cụm từ “Mặt trời Sông Hồng” phần nào gợi nhắc đến “hệ sinh thái” mà những cổ đông sáng lập công ty dành nhiều tâm huyết gây dựng, cụ thể là CTCP Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô.

Đến tháng 6/2016, ông Nguyễn Văn Niên – nhà sáng lập CTCP Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô - cùng hai cổ đông khác, đã triệt thoái vốn khỏi CTCP Mặt trời Sông Hồng. Doanh nghiệp này sau đó tăng vốn điều lệ lên 350 tỉ đồng vào tháng 1/2017, rồi tăng lên mức 700 tỉ đồng vào tháng 5/2020.

Giai đoạn 2019 – 2020, CTCP Mặt trời Sông Hồng nhiều lần đem các tài sản liên quan đến dự án Khu đô thị mới Sông Hồng (Mê Linh, Hà Nội) thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank – Mã CK: VAB). Trong khi đó, ông Phạm Thành Huy cũng đem lượng lớn cổ phần CTCP Mặt trời Sông Hồng thế chấp tại nhà băng này. Nên biết, VAB hiện cũng là chủ nợ lớn nhất của SJS./.