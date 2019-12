Quý 4 kém cỏi nhất nhất 3 năm, Vietnam Airlines vẫn có năm 2019 lãi kỷ lục

Thông cáo mới đây của Vietnam Airlines tuyên bố: “Tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất cao nhất từ trước tới nay, lần lượt ước đạt 101.188 tỷ đồng (tăng hơn 2.200 tỷ so với năm 2018) và gần 3.369 tỷ đồng”.



Trong đó, công ty mẹ ước đạt hơn 75.000 tỷ đồng doanh thu và hơn 2.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 12% so với cùng kỳ. Tổng các khoản nộp ngân sách (hợp nhất) đạt 7.369 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018, trong đó các khoản nộp ngân sách của công ty mẹ là 2.573 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

"Với kết quả sản xuất kinh doanh hiệu quả, hầu hết chỉ số tài chính của Vietnam Airlines cải thiện đáng kể, nâng cao khả năng tự chủ về vốn và khả năng an toàn tài chính. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư của chủ sở hữu (ROE) đạt trên 16%, trong khi Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu giảm còn 2,27 lần", thông cáo viết.

Tuy nhiên, đằng sau bức tranh màu hồng đó, vẫn còn những điểm cần nhấn mạnh về kết quả kinh doanh của hãng bay lớn nhất nước.

Trước đó, kết thúc 9 tháng đầu năm 2019, Vietnam Airlines cho biết: doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty đạt hơn 76.705 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 3.291 tỷ đồng.

Như vậy tính ra, doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế hợp nhất mà HVN ghi nhận trong quý cuối cùng của năm 2019 lần lượt đạt 24.483 tỷ đồng và 77 tỷ đồng.

Với tính mùa vụ của ngành hàng không, quý IV/2019 tiếp tục là một quý cuối năm kém hiệu của HVN. Thậm chí, đây còn là quý kinh doanh kém hiệu quả nhất kể từ năm 2017 đến nay của Vietnam Airlines. Trừ quý IV/2016 bị lỗ 286 tỷ đồng thì 4 năm nay, chưa quý nào mà HVN lại lãi thấp đến vậy.

Dẫu vậy, năm 2019, hãng bay lớn nhất Việt Nam cũng ghi nhận nhiều thành tựu. Năm nay, quy mô đội bay của Vietnam Airlines đạt mức kỷ lục khi cán mốc 100 chiếc và gần 100 đường bay phủ khắp thế giới.

Với việc bổ sung 22 tàu bay thế hệ mới hiện đại gồm Boeing 787-10 Dreamliner, Airbus A350-900, A321neo và 10 đường bay, đây là năm Vietnam Airlines tiếp nhận nhiều tàu bay nhất trong lịch sử và mở nhiều đường bay nhất trong 5 năm trở lại đây. HVN có năm thứ 4 liên tiếp xếp hạng Hãng hàng không quốc tế 4 sao, theo đánh giá của tổ chức Skytrax.

Vietnam Airlines duy trì an toàn tuyệt đối với 134.000 chuyến bay, 23 triệu lượt hành khách và gần 346.000 tấn hàng hóa được vận chuyển trong năm 2019. Chỉ số đúng giờ (OTP) đạt xấp xỉ 90%, vượt 2% so với mục tiêu năm và cao hơn mặt bằng chung thế giới./.