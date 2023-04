Quảng Nam có nữ Phó Giám đốc Công an tỉnh đầu tiên

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, hôm nay, 21/4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Võ Thị Trinh - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Công an tỉnh Quảng Nam - giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Thượng tá Võ Thị Trinh (SN 1977, quê ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), vào ngành công an từ tháng 10/1994; trình độ Đại học Cảnh sát Nhân dân, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Võ Thị Trinh từng giữ vị trí Đội trưởng, rồi Phó Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam; Phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ; Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác Quần chúng và Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ Công an tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi nhận quyết định bổ nhiệm, Thượng tá Võ Thị Trinh hứa sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên tin tưởng, giao phó…

Với việc bổ nhiệm này, Thượng tá Võ Thị Trinh trở thành nữ Phó Giám đốc đầu tiên của Công an tỉnh Quảng Nam. Hiện, Công an tỉnh Quảng Nam có 4 Phó Giám đốc gồm: Đại tá Nguyễn Thành Long, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Thượng tá Hồ Song Ân và Thượng tá Võ Thị Trinh.