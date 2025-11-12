Phát hiện loài ong “Lucifer” mới có sừng như quỷ, lần đầu tiên sau 20 năm

Các nhà khoa học vừa phát hiện loài ong mới ở Tây australia mang tên Lucifer do sừng giống quỷ trên ong cái.

Các nhà khoa học vừa công bố phát hiện một loài ong mới ở Tây Australia, được đặt tên là “Lucifer” do những chiếc sừng giống quỷ trên cơ thể của ong cái. Đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm, một loài trong nhóm này được phát hiện, theo các nhà nghiên cứu.

Loài ong mới có tên khoa học chính thức là Megachile (Hackeriapis) lucifer, được công bố bởi Đại học Curtin trong hôm 11/11. Nhà nghiên cứu chính, bà Kit Prendergast, cho biết cái tên được lấy cảm hứng từ ngoại hình đặc biệt của con ong và bộ phim Netflix “Lucifer” (Chúa tể địa ngục).

“Cái tên này hoàn toàn phù hợp. Tôi cũng là một fan hâm mộ lớn của nhân vật Lucifer trên Netflix, nên việc đặt tên là điều hiển nhiên”, Prendergast phát biểu. “Con cái có những chiếc sừng nhỏ đáng kinh ngạc trên khuôn mặt”.

Bà Prendergast, từ Khoa Khoa học Phân tử và Sinh học của trường, lần đầu gặp loài ong này vào năm 2019 trong một khảo sát về một loài hoa dại đang cực kỳ nguy cấp, và bị ấn tượng bởi những đặc điểm độc đáo của nó, theo nghiên cứu được đăng trên Journal of Hymenoptera.

Phân tích di truyền cho thấy đây là loài mới đầu tiên trong nhóm này được nghiên cứu trong hơn 20 năm, với DNA barcoding xác nhận đây là một phát hiện độc đáo, không có trong bất kỳ cơ sở dữ liệu hay bộ sưu tập bảo tàng nào.

Chức năng của những chiếc sừng ở ong cái vẫn đang được nghiên cứu, nhưng có thể liên quan đến việc thu thập tài nguyên hoặc bảo vệ tổ, các nhà khoa học lưu ý. Ong đực của loài này không có những chiếc sừng đặc trưng.

Phát hiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu các loài ong bản địa trong những hệ sinh thái đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu và sự xáo trộn môi trường sống, bà Prendergast cho biết. Bà hy vọng khám phá này sẽ nâng cao nhận thức về số lượng lớn các loài vẫn chưa được biết đến, đặc biệt là ở những vùng đang chịu tác động từ biến đổi khí hậu và khai thác mỏ.

“Nhiều công ty khai thác mỏ vẫn chưa khảo sát các loài ong bản địa, nên chúng ta có thể bỏ lỡ các loài chưa được mô tả, bao gồm những loài đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các loài thực vật và hệ sinh thái đang bị đe dọa”, bà nói.

Khám phá này diễn ra trong bối cảnh các loài thụ phấn, vốn quan trọng đối với hầu hết các loài thực vật có hoa trên thế giới, đang đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng. Mất môi trường sống và biến đổi khí hậu đang đẩy nhiều loài ong quan trọng đến bờ vực tuyệt chủng.

Theo RT