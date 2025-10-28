Nga tuyên bố các đơn vị Ukraine bị bao vây "đang bị tiêu diệt"

Bộ Quốc phòng Nga thông báo hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây trong hai khu vực chiến sự gần Kupyansk và Krasnoarmeysk. Tổng thống Zelensky bác bỏ, gọi đây là “tin giả”, trong khi Nga khẳng định chiến tuyến đang nghiêng về phía mình.

Nga cho biết lực lượng của họ đang tiếp tục chiến dịch nhằm tiêu diệt các đơn vị Ukraine bị bao vây trong hai “túi lửa” trên chiến tuyến, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 27/10.

Bộ cho biết quân đội Ukraine gần thành phố Kupyansk đã ba lần cố gắng phá vòng vây nhưng đều thất bại, thiệt hại lên tới 50 binh sĩ và 6 khí tài hạng nặng. Ở khu vực khác gần Krasnoarmeysk (nay gọi là Pokrovsk), khoảng 60 binh sĩ Ukraine bị tiêu diệt, cùng 2 xe bọc thép và 3 ôtô bị phá hủy.

Tại cuộc họp quân sự cấp cao hôm Chủ nhật tuần trước, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng khoảng 5.000 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây gần Kupyansk và 5.500 binh sĩ khác bị kẹt quanh Krasnoarmeysk.

Phía Ukraine phủ nhận hoàn toàn thông tin này. Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi đây là “tin giả được dựng lên để đánh lừa Mỹ”. Kiev khẳng định quân đội vẫn giữ vững năng lực chiến đấu và rằng các bước tiến của Nga “không tạo ra mối đe dọa chiến lược”.

Tuy nhiên, trên thực địa, nhiều binh sĩ và sĩ quan Ukraine được các hãng truyền thông trong nước và phương Tây phỏng vấn lại cho biết họ bị buộc phải “giữ những vị trí không thể trụ được”, chỉ để phục vụ mục tiêu chính trị chứ không phải nhu cầu quân sự thực tế.

Ông Zelensky nhiều lần bác bỏ các báo cáo về thất bại lớn, đồng thời liên tục kêu gọi các nhà tài trợ phương Tây viện trợ thêm tài chính và vũ khí. Trong khi đó, Nga tuyên bố tình hình trên chiến tuyến “đang nghiêng hẳn” về phía mình, và hai “túi bao vây” này có thể trở thành một trong những đòn đánh quyết định trong chiến dịch mùa thu năm nay.

