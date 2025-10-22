Thủ tướng: Tập trung ứng phó bão số 12 và mưa lũ lớn ở Trung Trung Bộ

Thủ tướng vừa ban hành công điện khẩn, yêu cầu các bộ ngành và địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tập trung ứng phó bão số 12 và mưa lũ lớn kéo dài, nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 202 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Trung Bộ.

Theo đó, bão Fengshen (bão số 12) đang tiếp tục di chuyển về ven biển và đất liền nước ta. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối nay và ngày mai bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh, kết hợp với một số hình thế thời tiết khác, từ đêm nay (22/10) đến ngày 27/10, khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có nơi mưa rất to trên 800 mm. Mưa lớn, thủy triều, nước dâng cao, nguy cơ cao xảy ra ngập úng nghiêm trọng ở các đô thị và vùng trũng thấp, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; lũ lớn trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương và các bộ, ngành có liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đình hoãn các cuộc họp không cấp bách, chưa thật cần thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác phòng, tránh, ứng phó bão số 12 và nguy cơ mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo hướng đi của bão số 12. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Thủ tướng giao Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, tránh để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do lơ là, chủ quan trong chỉ đạo của chính quyền và ứng phó của Nhân dân.

Rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân di chuyển hoặc triển khai các biện pháp để bảo vệ tài sản, hạn chế thiệt hại.

Vận động, hướng dẫn các hộ dân ở các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, chia cắt, cô lập chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đề phòng tình huống mưa lớn, sạt lở gây chia cắt, cô lập nhiều ngày. Đồng thời cần chủ động có phương án hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, khó khăn, đối tượng yếu thế và người dân tại nơi sơ tán; bố trí lực lượng kiểm soát giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản để người dân yên tâm sơ tán.

Chủ động vận hành tiêu nước đệm, khơi thông hệ thống thoát nước, phòng chống ngập lụt đô thị; vận hành điều tiết các hồ thủy điện, thủy lợi sẵn sàng dành dung tích cho phòng, chống lũ, giảm lũ, hạn chế ngập lụt cho hạ du.

Triển khai ngay lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, nhất là nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập khi mưa lớn, sạt lở, kịp thời ứng cứu, xử lý sự cố phát sinh theo "phương châm bốn tại chỗ".

Ngoài ra, các địa phương trên căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học trong thời gian mưa lũ, ngập lụt để bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, kiên quyết không để người dân qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo theo dõi chặt chẽ, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Bộ trưởng Xây dựng chỉ đạo điều tiết hoạt động của các phương tiện qua vùng bị tác động bởi mưa lũ, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, hàng không; bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tại công trường thi công các tuyến cao tốc.

Bộ trưởng Quốc phòng, Công an chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán dân cư, ứng phó mưa lũ và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương phòng, chống, ứng phó với mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.