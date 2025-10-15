Walmart hợp tác với OpenAI cho tính năng mua sắm ChatGPT

Mới đây, tập đoàn bán lẻ hàng đầu tại Mỹ - Walmart đã công bố một thỏa thuận hợp tác mang tính bước ngoặt với OpenAI, nhà tiên phong trong lĩnh vực AI. Thỏa thuận này cho phép người mua sắm thực hiện giao dịch mua hàng nhanh chóng và trực tiếp thông qua chatbot AI phổ biến ChatGPT. Động thái này được xem là nỗ lực táo bạo của Walmart nhằm định hình lại trải nghiệm mua sắm trong kỷ nguyên AI.

Là chuỗi cửa hàng tạp hóa và nhà bán lẻ lớn nhất nước Mỹ, Walmart đang cố gắng bắt kịp sự thay đổi sâu sắc trong cách người tiêu mua hàng. Khách hàng ngày nay không chỉ tìm kiếm sản phẩm thông qua thanh tìm kiếm truyền thống, mà còn sử dụng các chatbot AI như ChatGPT để tìm kiếm ý tưởng quà tặng, gợi ý sản phẩm theo ngữ cảnh, hoặc săn lùng các ưu đãi tốt nhất. Sự hợp tác này cho phép Walmart tích hợp sâu hơn vào hành trình mua sắm số hóa này.

CEO Walmart, Doug McMillon, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thay đổi này trong một thông cáo báo chí: "Nhiều năm nay, trải nghiệm mua sắm thương mại điện tử chỉ bao gồm một thanh tìm kiếm và một danh sách dài các phản hồi về sản phẩm. Điều đó sắp thay đổi". Ông khẳng định tính năng mua sắm tích hợp AI sẽ trở nên "đa phương tiện, được cá nhân hóa và theo ngữ cảnh", báo hiệu một "tương lai thú vị và tiện lợi hơn" cho người tiêu dùng. Mặc dù công ty chưa tiết lộ thời điểm chính xác tính năng này sẽ được triển khai đầy đủ trên ChatGPT.

Thỏa thuận với Walmart được xây dựng dựa trên nền tảng tính năng Thanh toán tức thì (Instant Checkout) mà OpenAI đã công bố vào cuối tháng 9. Tính năng này ban đầu được thiết kế để hỗ trợ việc mua sắm từng mặt hàng từ các nhà bán hàng trên Etsy, sau đó sẽ sớm mở rộng sang hơn một triệu nhà bán hàng trên Shopify. Việc tích hợp Walmart, gã khổng lồ bán lẻ có quy mô toàn quốc, cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng của mô hình kinh doanh mới này.

Tính năng Thanh toán tức thì là một nguồn thu tiềm năng mới cho OpenAI. Dù Walmart không tiết lộ bất kỳ điều khoản tài chính cụ thể nào, OpenAI trước đây đã xác nhận mô hình tính phí cho các công ty đối với các giao dịch được thực hiện trực tiếp thông qua chatbot của mình.

Ngoài việc hợp tác với OpenAI, Walmart còn tiếp tục đầu tư vào các sáng kiến AI nội bộ, bao gồm cả trợ lý mua sắm AI có tên là Sparky trên ứng dụng di động của hãng. Phản ứng của thị trường trước thỏa thuận chiến lược này là rất tích cực, với cổ phiếu của Walmart tăng gần 5% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức cao nhất trong 52 tuần. Điều này cho thấy các nhà đầu tư nhìn nhận đây là một bước đi quan trọng giúp Walmart bảo vệ và mở rộng thị phần trong bối cảnh cạnh tranh thương mại điện tử ngày càng gay gắt.

Theo Reuters