Cần tạo ra người thay đổi, chứ không chỉ là người tìm việc

Đó là chia sẻ của Tiến sĩ Masamu Kamaga, cựu Chủ tịch Viện Công nghệ Kirirom (Nhật Bản), tại hội thảo khoa học quốc tế chuyên đề “Nâng cao hoạt động chuyển đổi số ở thành phố Đà Nẵng” vừa diễn ra ngày 30/9.

Đồng bộ dữ liệu, ISP và nhà khai thác CDN

Sáng 30/9, Đại học Đông Á và Viện Công nghiệp công nghệ tiên tiến Nhật Bản (AIIT) phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chủ đề “Nâng cao hoạt động chuyển đổi số ở thành phố Đà Nẵng”.

Đây là hội thảo quốc tế lần thứ 43 được đồng tổ chức bởi Đại học Đông Á và các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức quốc tế; và cũng là hội thảo lần thứ 6 được đồng tổ chức bởi ĐH Đông Á và Viện AIIT Nhật Bản, nhằm đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao hoạt động chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã đưa ra các nghiên cứu để các nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà quản lý cùng thảo luận, chia sẻ giải pháp đổi mới, thúc đẩy chuyển đổi số hiệu quả và bền vững, góp phần định hướng phát triển cho Đà Nẵng và khu vực, mang lại những gợi mở giá trị cho sự hợp tác giữa nhà hoạch định chính sách, giới học thuật và doanh nghiệp.

Ông Hồ Quang Bửu (áo trắng), Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, chụp ảnh lưu niệm cùng các diễn giả tham gia hội thảo.

PGS.TS Đinh Thành Việt, Phó hiệu trưởng Đại học Đông Á, cho biết với các kết quả chuyển đổi số ở năm 2024, kinh tế số đạt gần 19% GDP, tốc độ tăng trưởng trên 20%/năm… đang khẳng định chuyển đổi số không chỉ là tầm nhìn mà còn là động lực thiết thực cho tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn cầu.

Cùng với đó, Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số hiện nay tập trung vào 3 trụ cột: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số với các mục tiêu cụ thể đến 2030: Việt Nam phấn đấu nằm trong Top 50 thế giới về Chính phủ điện tử, và kinh tế số chiếm gần 1/3 GDP. Đây vừa là động lực, vừa là thử thách.

“Cùng với các Hội thảo khoa học, từ năm 2019 đến nay, Viện AIIT và Trường Đại học Đông Á cũng đã mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực: an ninh mạng, ứng dụng công nghệ mới, giảm thiểu biến đổi khí hậu, và phát triển bền vững. Nhiều dự án đã được triển khai tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung, đem lại lợi ích cụ thể cho cộng đồng, thể hiện rõ vai trò của trường đại học trong việc kết nối tri thức toàn cầu với thực tiễn địa phương”, PGS.TS Đinh Thành Việt chia sẻ.

Ông Kimihiko Nagata, Viện AIIT (Nhật Bản), cho rằng để thành công, Đà Nẵng cần có sự hợp tác từ các bên liên quan như nhà cung cấp dữ liệu, ISP và nhà khai thác CDN ngay từ đầu.

Trong báo cáo “Đề xuất cải thiện môi trường internet của Đà Nẵng thông qua việc nâng cấp hạ tầng internet thượng tầng”, ông Kimihiko Nagata, Viện AIIT (Nhật Bản) cho biết theo mô hình phát triển internet chung, sự tiến bộ thường đi theo trình tự IX, CDN, cache.

Hiện Đà Nẵng đang ở giai đoạn có sự hiện diện của các điểm PoP Mạng phân phối nội dung (CDN) nhưng chưa có các Trạm trao đổi Internet - Internet Exchange (IX) hiệu quả. Với các dự án cáp ngầm và cáp quang quốc tế đang được triển khai tại Đà Nẵng và miền Trung như SJC2 (Quy Nhơn, 7/2025), ALC (Đà Nẵng, Q1 2026) và hệ thống cáp quang VSTN (Đà Nẵng, 4/8/2025) cùng với một trung tâm dữ liệu 8 MW đang được lên kế hoạch, thì việc việc xây dựng IX là rất cần thiết.

“Để thành công, Đà Nẵng nói riêng và các tỉnh thành nói chung cần có sự hợp tác từ các bên liên quan như nhà cung cấp dữ liệu, ISP và nhà khai thác CDN ngay từ đầu, đồng thời cân nhắc các yêu cầu về điều kiện tối thiểu và ưu tiên cho từng đối tượng”, ông Kimihiko Nagata chia sẻ.

Cũng theo ông Kimihiko Nagata, bên cạnh vấn đề hạ tầng internet, dữ liệu, để chuyển đổi số thành công, Đà Nẵng cần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực số (d-HRD).

Tạo nền tảng xã hội bền vững bằng đào tạo nhân lực

Cũng tại hội thảo, các nhà khoa học và nhà quản lý đã lắng nghe tham luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu đến từ Viện AIIT (Nhật Bản) và Đại học Đông Á; đồng thời thảo luận và đã đưa ra các đề xuất, khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao hoạt động chuyển đổi số trong các lĩnh vực tại Đà Nẵng và các khu vực.

Trong bài tham luận mang chủ đề “Kết nối phát triển nguồn nhân lực số (d-HRD)”, Tiến sĩ Masamu Kamaga, Cựu Chủ tịch Viện Công nghệ Kirirom (Nhật Bản) cho rằng, để thu hẹp khoảng cách với các quốc gia phát triển, bên cạnh phát triển hạ tầng, kỹ thuật thì việc đào tạo nguồn nhân lực số là điều rất cần thiết. Nhất là đội ngũ nguồn nhân lực số đáp ứng nhu cầu đổi mới và phát triển.

Để có đội ngũ nhân lực phục vụ hoạt động chuyển đổi số, Tiến sĩ Masamu Kamaga đưa ra 4 nguyên tắc cốt lõi của d-HRD dành cho các trường đào tạo bao gồm: Chương trình giảng dạy hướng thực hành, liền mạch giữa cộng đồng doanh nghiệp và trường đại học; đào tạo chuyên sâu về khoa học xã hội và ngay trong năm đầu, nhằm tạo nền tảng giúp sinh viên có thể trở thành những người đóng góp hiệu quả trong thời gian thực tập; cần có sự tài trợ của doanh nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và củng cố quan hệ đối tác cung cấp môi trường khởi nghiệp toàn diện; Và triển khai các vấn đề học thuật một cách thực tiễn, vừa đảm bảo đầy đủ lý thuyết và phương pháp tiếp cận thực tế.

Tiến sĩ Masamu Kamaga, Cựu Chủ tịch Viện Công nghệ Kirirom (Nhật Bản) đưa ra 4 nguyên tắc trong Kết nối phát triển nguồn nhân lực số (d-HRD), nhằm đảm bảo nguồn nhân lực chuyển đổi số cho Đà Nẵng.

“Sự tích hợp của những yếu tố này tạo nên một hệ thống giáo dục kết hợp hiệu quả giữa lý thuyết và thực hành. Điều này trang bị cho sinh viên và người tốt nghiệp những kỹ năng ứng dụng ngay lập tức trong thời đại AI, bao gồm tư duy phản biện, sáng tạo, khả năng nhận thức nâng cao, tự quản lý và giao tiếp giữa các cá nhân. Có như vậy mới đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của địa phương”, Tiến sĩ Masamu Kamaga nhấn mạnh.

Dẫn chứng việc đào tạo nguồn nhân lực d-HRD tại một số quốc gia, Tiến sĩ Masamu Kamaga khuyến cáo các trường đại học cần phát triển phương pháp tiếp cận d-HRD toàn diện, tích hợp các kỹ năng cứng mang tính kỹ thuật với kỹ năng mềm là tinh thần khởi nghiệp.

“Giáo dục cần tạo điều kiện cho các trao đổi và quan hệ đối tác của doanh nghiệp một cách linh hoạt, như một sự hợp tác liền mạch giữa ngành công nghiệp và cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó, các trường đại học nên đào tạo những người tạo ra thay đổi, chứ không chỉ những người tìm kiếm việc làm. Hơn thế nữa, trách nhiệm đào tạo không chỉ của các trường đại học mà của cả doanh nghiệp, từ đó tạo nên nền tảng cho xã hội bền vững, chứ không chỉ là tăng trưởng kinh tế… từ đó nâng cao cả chất lượng và số lượng nhân tài kỹ thuật số”, Tiến sĩ Masamu Kamaga cho hay.

Ghi nhận vai trò của hội thảo, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết hội thảo diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng định hướng trở thành trung tâm kinh tế, công nghệ và chuyển đổi số hàng đầu khu vực thì những nội dung hội thảo sẽ là kinh nghiệm quý để Đà Nẵng thực hiện các hoạt động chuyển đổi số được hiệu quả và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số ở địa phương. Nhất là khi Đà Nẵng đang đứng trước nhiều thách thức từ hạ tầng cũng như nguồn nhân lực chuyển đổi số ở các cấp.