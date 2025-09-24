Người dùng iPhone 17 gặp sự cố kết nối mạng di động

Nhiều người dùng iPhone 17 tại Mỹ phản ánh trên các diễn đàn công nghệ và mạng xã hội thiết bị của họ gặp khó khăn trong duy trì tín hiệu sóng di động.

Sự cố không phân biệt nhà mạng, xảy ra với cả các nhà mạng lớn như T-Mobile, AT&T, Verizon cũng như các nhà mạng ảo (MVNO) tại nhiều khu vực khác nhau tại Mỹ.

Ban đầu, các báo cáo này được xem là lỗi cá biệt chỉ xuất hiện trên một số máy hiếm. Tuy nhiên, số lượng phản ánh ngày càng tăng, khiến vấn đề được nhìn nhận như một hiện tượng phổ biến gây lo ngại cho người dùng iPhone 17.

Điều đặc biệt khiến dư luận bất ngờ là iPhone 17 Pro và Pro Max vốn trang bị hệ thống ăng ten mới với kích thước lớn bao quanh cụm camera sau được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng thu sóng. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận nhiều trường hợp vẫn mất hoặc yếu tín hiệu sóng ngay cả ở những vị trí có sóng mạnh.

Nhiều người dùng cho biết iPhone các đời trước như iPhone 15 hoặc 16 vẫn bắt sóng ổn định ở cùng khu vực, trong khi iPhone 17 tỏ ra kém hiệu quả hơn nhiều. Sự việc này đặt ra nghi vấn về chất lượng phần cứng ăng ten trên máy, dù các chuyên gia nhận định nguyên nhân có thể là do lỗi phần mềm ngẫu nhiên.

Một số chuyên gia và người dùng cho rằng lỗi kết nối có thể được khắc phục thông qua các bản cập nhật firmware.

Apple bắt đầu thừa nhận sự cố và trong một số ít trường hợp, nhân viên hỗ trợ của Apple đã đề nghị đổi trả máy cho khách hàng bị ảnh hưởng. Nhưng không phải tất cả iPhone 17 đều gặp trục trặc này, một số người khẳng định thiết bị của họ hoạt động mượt mà, thậm chí tốt hơn các đời trước.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple đối mặt với phản ứng từ người dùng vì chất lượng phần mềm. Hệ điều hành iOS 26, đi kèm iPhone 17, đã từng xuất hiện nhiều lỗi vặt thời gian đầu ra mắt. Trước đó, iPadOS 18 còn ghi nhận lỗi nghiêm trọng khiến một số mẫu iPad M4 bị vô hiệu hóa sau khi cập nhật.

Người dùng iPhone 17 được khuyến cáo theo dõi cập nhật phần mềm mới từ Apple và thử các biện pháp như thiết lập lại cài đặt mạng để tạm thời khắc phục sự cố.

Apple cũng được kỳ vọng sẽ tung ra bản cập nhật iOS sửa lỗi trong thời gian tới để giải quyết triệt để vấn đề này.