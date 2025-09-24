Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Khoa học - Công nghệ

Mobile Chuyển đổi số Internet Xe

Người dùng iPhone 17 gặp sự cố kết nối mạng di động

Đăng Khoa
Đăng Khoa
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều người dùng iPhone 17 tại Mỹ phản ánh trên các diễn đàn công nghệ và mạng xã hội thiết bị của họ gặp khó khăn trong duy trì tín hiệu sóng di động.

Dòng iPhone 17 có phần ăng ten được làm khá dày. Ảnh: Apple
Dòng iPhone 17 có phần ăng ten được làm khá dày. Ảnh: Apple

Sự cố không phân biệt nhà mạng, xảy ra với cả các nhà mạng lớn như T-Mobile, AT&T, Verizon cũng như các nhà mạng ảo (MVNO) tại nhiều khu vực khác nhau tại Mỹ.

Ban đầu, các báo cáo này được xem là lỗi cá biệt chỉ xuất hiện trên một số máy hiếm. Tuy nhiên, số lượng phản ánh ngày càng tăng, khiến vấn đề được nhìn nhận như một hiện tượng phổ biến gây lo ngại cho người dùng iPhone 17.

Điều đặc biệt khiến dư luận bất ngờ là iPhone 17 Pro và Pro Max vốn trang bị hệ thống ăng ten mới với kích thước lớn bao quanh cụm camera sau được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng thu sóng. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận nhiều trường hợp vẫn mất hoặc yếu tín hiệu sóng ngay cả ở những vị trí có sóng mạnh.

Nhiều người dùng cho biết iPhone các đời trước như iPhone 15 hoặc 16 vẫn bắt sóng ổn định ở cùng khu vực, trong khi iPhone 17 tỏ ra kém hiệu quả hơn nhiều. Sự việc này đặt ra nghi vấn về chất lượng phần cứng ăng ten trên máy, dù các chuyên gia nhận định nguyên nhân có thể là do lỗi phần mềm ngẫu nhiên.

Một số chuyên gia và người dùng cho rằng lỗi kết nối có thể được khắc phục thông qua các bản cập nhật firmware.

Apple bắt đầu thừa nhận sự cố và trong một số ít trường hợp, nhân viên hỗ trợ của Apple đã đề nghị đổi trả máy cho khách hàng bị ảnh hưởng. Nhưng không phải tất cả iPhone 17 đều gặp trục trặc này, một số người khẳng định thiết bị của họ hoạt động mượt mà, thậm chí tốt hơn các đời trước.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple đối mặt với phản ứng từ người dùng vì chất lượng phần mềm. Hệ điều hành iOS 26, đi kèm iPhone 17, đã từng xuất hiện nhiều lỗi vặt thời gian đầu ra mắt. Trước đó, iPadOS 18 còn ghi nhận lỗi nghiêm trọng khiến một số mẫu iPad M4 bị vô hiệu hóa sau khi cập nhật.

Người dùng iPhone 17 được khuyến cáo theo dõi cập nhật phần mềm mới từ Apple và thử các biện pháp như thiết lập lại cài đặt mạng để tạm thời khắc phục sự cố.

Apple cũng được kỳ vọng sẽ tung ra bản cập nhật iOS sửa lỗi trong thời gian tới để giải quyết triệt để vấn đề này.

Hai phiên bản đắt đỏ nhất trong dòng iPhone 17 được Apple công bố trong sự kiện diễn ra vào rạng 10/9. Mẫu iPhone 17 Pro và Pro Max có thiết kế camera mới, viên pin dung lượng cao và con chip A19 Pro mới.

Theo công bố của Apple, giá bán dòng iPhone 17 tại Việt Nam cụ thể:

iPhone 17: từ 24,99 triệu đồng (256 GB, 512 GB)

iPhone Air: từ 31,99 triệu đồng (256 GB, 512 GB, 1 TB)

iPhone 17 Pro: từ 34,99 triệu đồng (256 GB, 512 GB, 1 TB)

iPhone 17 Pro Max: từ 37,99 triệu đồng (256 GB, 512 GB, 1 TB)

Từ khoá:

iPhone 17 Apple iPhone 17 gặp sự cố kết nối mạng di động
Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

iPhone 17 Pro Max. Ảnh: 9to5Mac

Người dùng "tố" iPhone 17 dễ trầy xước

Người dùng đã lên mạng xã hội để đăng tải những bức ảnh về các vết xước trên dòng iPhone 17 mới, đặc biệt là iPhone 17 Pro và Pro Max. Một số người bày tỏ sự thất vọng về chất lượng của thiết bị. 

Galaxy Z Fold 7. Ảnh: Shutterstock

Galaxy Z Fold 7 có thực sự chịu được 500.000 lần gập?

Galaxy Z Fold 7 được Samsung quảng cáo là có độ bền 500.000 lần gập, gấp đôi so với các phiên bản điện thoại  đời trước. Liệu thực tế mẫu điện thoại này chịu đựng được bao nhiêu lần gập trước khi phát sinh lỗi?

9 mẫu laptop tốt nhất năm 2025

9 mẫu laptop tốt nhất năm 2025

Đây là những mẫu laptop xuất sắc nhất trong dòng máy tính Windows, Macbook hoặc Chromebook, dựa trên đánh giá của một số trang công nghệ uy tín.

Ảnh dựng iPhone 17 Air

Vì sao chưa nên mua iPhone 17 Air?

iPhone 17 Air có thiết kế rất đẹp, thời thượng nhưng người dùng nên chờ đợi thêm 2 năm nữa để có được một chiếc điện thoại mỏng nhẹ hoàn hảo.

Giao diện iPadOS 26. Ảnh: The Verge

10 nâng cấp mới trên iPadOS 26

Apple vừa công bố phiên bản mới của iPadOS, hệ điều hành dành cho máy tính bảng của hãng tại WWDC 2025. iPadOS 26 được cập nhật nhiều tính năng mới, đặc biệt là khả năng đa nhiệm.