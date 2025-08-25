Mẹ con đi bộ từ Điện Biên Phủ đến Ba Đình lịch sử xem diễu binh: Thêm yêu đất nước, tự hào dân tộc

Suốt 7 ngày, ba mẹ con chị Hằng vượt gần 500 km từ Điện Biên về Hà Nội, phần lớn là đi bộ. Họ xin đi nhờ xe qua những đoạn đường khó, đèo hiểm trở, với mong muốn tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Chồng khích lệ, động viên vợ và hai con đi bộ từ Điện Biên về Hà Nội



Trong dòng người nô nức đổ về Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) những ngày tháng Tám lịch sử, câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thu Hằng (48 tuổi) và hai con trai song sinh Bình An, Bảo An (13 tuổi) ở tỉnh Điện Biên - gây xúc động, chạm đến trái tim nhiều người.

Con trai cùng chị Hằng chia sẻ cảm nhận khi đi bộ từ Điện Biên Phủ xuống Hà Nội. Video: NVCC.

Suốt 7 ngày, ba mẹ con vượt gần 500 km về Hà Nội, phần lớn đi bộ, chỉ xin đi nhờ xe qua những đoạn đèo hiểm trở. Họ mong được tận mắt chứng kiến lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

“Tôi muốn các con được đặt chân đến những cung đường cha ông từng gùi gạo, kéo pháo để giải phóng Điện Biên. Đó là thôi thúc lớn nhất khiến tôi quyết định thực hiện chuyến đi này”, chị Hằng chia sẻ với VietTimes.

Mẹ con chị Hằng đi bộ từ Điện Biên về Ba Đình (Hà Nội) xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: NVCC.

Chị Hằng chia sẻ, ý tưởng cho chuyến đi loé lên sau một bữa cơm, khi chị đọc tin hai chàng trai đi bộ từ TP.HCM ra Hà Nội, cộng thêm cảm hứng từ ông Trần Văn Thanh - người cựu chiến binh tự chạy xe máy từ Nghệ An ra Thủ đô dự kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc. Ban đầu, chị có ý định cho các con đạp xe, nhưng chồng lo ngại xe không có trợ lực, phanh đã mòn, khó đảm bảo an toàn khi đổ đèo, vào cua. Cuối cùng, ba mẹ con lựa chọn phương án đi bộ.

“Đi bộ là an toàn nhất, vừa đi vừa nghỉ. Không còn lý do gì khác nên chồng tôi đã đồng ý, nhưng liên tục dặn nếu mệt thì nghỉ, quá sức thì bắt xe khách về Hà Nội", chị kể.

Hai con trai song sinh cùng mẹ đi bộ từ Điện Biên xuống Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Sau khi lên lịch trình chi tiết, sáng 15/8, họ lên đường với hành trang gọn nhẹ: vài bộ quần áo, thuốc men, áo mưa và đồ ăn nhẹ. Mỗi người tự lo hành lý, không nhờ vả, không bỏ cuộc. Mỗi ngày, họ đi bộ 25–30km trong khoảng 10–12 tiếng. Dù chân phồng rộp, chị vẫn lặng lẽ chịu đựng để các con vững bước.

“Các con rất quyết tâm, vừa đi vừa đọc khẩu hiệu mốt hai mốt như những người lính”, chị kể. Hành trình không thiếu khó khăn nhưng người mẹ luôn cố gắng, động viên để các con không bỏ cuộc.

Những chiếc ba lô - hành trang của mẹ con chị Hằng. Ảnh: NVCC.

Để tránh bị hiểu lầm, chị Hằng in tấm biển "Từ Điện Biên Phủ đến Ba Đình lịch sử", để hai con đeo trước ngực. Tấm biển này cũng giúp họ nhận được nhiều lời cổ vũ, sự giúp đỡ từ những người xa lạ.

Ban đầu, ba mẹ con chị Hằng dự tính đi bộ toàn chặng, mục tiêu là đến Hà Nội trước 30/8. Tuy nhiên, thực tế có các cung đường hiểm trở như đèo Tằng Quái (Điện Biên), đèo Chiềng Pấc, đèo Nà Bó (Sơn La), hay đèo Lũng Lô - nơi có vách núi cao, vực sâu, nhiều cua hẹp và sương mù dày đặc, khiến họ phải thay đổi kế hoạch.

"Ba mẹ con tôi đã bốn lần xin đi nhờ xe. Mỗi lần tôi đều trình bày rõ hành trình, ngỏ ý gửi chút tiền xăng xe nhưng các tài xế từ chối", chị nói và cho biết những đoạn nguy hiểm chị xin đi nhờ xe, còn lại là đi bộ.

Hai con trai của chị Hằng chụp ảnh ở đèo Đá Trắng, Phú Thọ, trên đường di chuyển về Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Dọc đường, mẹ con chị ghé thăm nhiều khu di tích lịch sử như: Kỳ đài Thuận Châu tại tỉnh Sơn La; Nhà tù Sơn La; hang Bản Thẳm (Sơn La); dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ… Trong hành trình ấy, chị kể cho các con về những hy sinh của cha ông để có hòa bình hôm nay.

Trên đường đi, mẹ con chị Hằng nhận được nhiều sự giúp đỡ. Một bác tài khi đi đến Mộc Châu tặng những chiếc bánh mì pate nóng hổi. Một người phụ nữ ở Chiềng Pấc bán bánh chuối từ chối nhận tiền: “Chị cho các cháu đi, em không tính tiền...". Đến những lời cổ vũ, động viên, hay giúp chỗ nghỉ qua đêm - những giúp đỡ ấy khiến chị Hằng xúc động.

“Tình cảm của mọi người làm tôi rưng rưng”, chị chia sẻ khi đặt chân tới quảng trường Ba Đình lịch sử.

Ba mẹ con đi bộ... gặp cựu chiến binh đi xe máy

Đến ngày 21/8, khi còn cách Hà Nội khoảng 80 km, lòng háo hức thôi thúc chị xin đi nhờ xe để kịp xem lễ tổng duyệt. Sau khi xuống bến ở Mỹ Đình, ba mẹ con tiếp tục đi bộ về quảng trường Ba Đình. Giữa biển người, họ cảm thấy mình nhỏ bé nhưng hạnh phúc.

Xúc động trước khung cảnh hai bên đường, cờ đỏ sao vàng rợp trời, cùng tiếng trống và reo hò của người dân, chị Hằng chia sẻ: “Mấy mẹ con cảm nhận được niềm vui sướng khi hòa mình vào không khí ngày hội lớn của dân tộc".

May mắn, họ gặp được ông Trần Văn Thanh - người cựu chiến binh truyền cảm hứng cho chuyến đi của ba mẹ con. Cuộc gặp gỡ như một cái kết đẹp cho hành trình đầy ý nghĩa và xúc động.

Ba mẹ con chị Hằng gặp được ông Trần Văn Thanh, cựu chiến binh từng truyền cảm hứng cho chuyến đi.

Khi buổi tổng hợp luyện tối 21/8 kết thúc, ba mẹ con chưa tìm được chỗ nghỉ qua đêm. Cùng lúc ấy, một người dân Hà Nội đã ngỏ lời mời họ về nhà ở miễn phí đến ngày lễ 2/9, một nghĩa cử khiến chị Hằng thêm xúc động về tình cảm người dân Thủ đô.

Khoảng thời gian lưu lại Hà Nội sau đó trở thành dấu ấn khó quên với ba mẹ con. Mẹ con đi viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Làng Văn hóa các dân tộc, rồi về quê nội ở Nam Định, trước khi quay lại Hà Nội dự lễ chính thức.

Sau khi kết thúc chương trình, dự kiến tối 2/9, cả ba sẽ đón xe khách về Điện Biên để hai con kịp cho năm học mới.

Sau chuyến đi chị Hằng mong muốn hai con học được sự kiên trì và lòng biết ơn. Ảnh: NVCC.

Ngoài việc tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành, điều mà chị Hằng muốn các con học được sau chuyến đi là lòng biết ơn và sự kiên trì.

“Các con đã làm một điều phi thường ở tuổi 13”, chị xúc động.

Chị Hằng lưu giữ kỷ niệm đi bộ cùng hai con trai. Ảnh: NVCC.

Gần 500 km ấy là hành trình của lòng biết ơn, của tuổi trẻ kiên cường mà người mẹ mong muốn truyền lửa cho các con của mình. Sau chuyến đi, chị Hằng cảm nhận tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc trong mình và các con thêm sâu sắc.

"Chồng tôi cũng là bộ đội. Từ tình yêu dành cho chồng mà tôi thêm gắn bó, trân quý người lính. Rồi từ tình yêu ấy, dần chuyển thành tình yêu đất nước và yêu những sự kiện lịch sử của dân tộc".