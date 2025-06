Tổng thống Putin tuyên bố Nga chấm dứt “trò chơi một chiều” trong quan hệ với phương Tây

Nga sẽ không tham gia vào những “trò chơi một chiều” với phương Tây, ông Putin phát biểu trước các nhà báo bên lề hội nghị thượng đỉnh Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU) tại Minsk. Phát biểu tại buổi họp báo hôm 27/6, ông cho rằng các quốc gia phương Tây đã nhiều lần phản bội Nga bằng cách không thực hiện các cam kết liên quan đến việc mở rộng NATO và giải quyết xung đột ở Ukraine.

Theo Tổng thống Nga, hiện nay NATO đang biện minh cho kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP của các thành viên và mở rộng lực lượng quân sự ở châu Âu bằng cách viện dẫn "sự hiếu chiến" của Nga. Ông cho rằng các nước thành viên khối này đang “lật ngược sự thật” khi đưa ra những tuyên bố như vậy.

“Không ai nói một lời nào về cách mà mọi chuyện dẫn tới chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga”, ông Putin nói, đồng thời khẳng định rằng nguồn gốc xung đột ở Ukraine đã bắt đầu từ nhiều thập kỷ trước, khi Moscow bị “lừa dối trắng trợn” về việc NATO sẽ không mở rộng. “Sau đó là hết làn sóng mở rộng này đến làn sóng khác”, ông nhấn mạnh.

Những quan ngại an ninh của Nga về các hoạt động của NATO đã liên tục bị phớt lờ, ông cho biết. “Đó chẳng phải là hành vi hiếu chiến sao? Chính đó mới là hành vi hiếu chiến, điều mà phương Tây không hề muốn chú ý đến”, ông nói.

Tổng thống Nga cáo buộc các nước phương Tây đã tích cực ủng hộ cả chủ nghĩa ly khai và khủng bố, miễn là những hành vi này được nhắm vào Nga. Ông khẳng định rằng các nhóm khủng bố thậm chí còn bị làm ngơ nếu chúng hoạt động trên lãnh thổ Nga. “Miễn là chống lại Nga thì mọi thứ đều ổn. Chúng ta chẳng từng chứng kiến điều này rồi sao? Họ (phương Tây) cũng thấy điều đó. Nhưng họ chỉ nói về sự hiếu chiến của chúng ta”, ông nói.

“Chúng ta không hiếu chiến. Chính phương Tây mới hiếu chiến”, ông Putin khẳng định.

Những phát biểu này được đưa ra chỉ vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague, nơi các thành viên khối cam kết sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP mỗi năm vào năm 2035. Tuyên bố của hội nghị nhấn mạnh rằng quyết định này được đưa ra “trước những mối đe dọa và thách thức an ninh sâu sắc, đặc biệt là mối đe dọa lâu dài mà Nga gây ra đối với an ninh xuyên Đại Tây Dương”

Nga nhiều lần tuyên bố rằng việc NATO mở rộng tới sát biên giới là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia, và coi tham vọng gia nhập liên minh do Mỹ dẫn đầu của Ukraine là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev.