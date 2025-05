Một cổ phiếu ngân hàng được hàng loạt công ty chứng khoán khuyến nghị “mua”

Mã cổ phiếu nổi bật trong đợt phục hồi của nhóm ngân hàng

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua giai đoạn phục hồi mạnh mẽ từ đáy tháng 4 nhờ triển vọng tích cực của các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ. Nhóm cổ phiếu ngân hàng – một trong những trụ cột của VN-Index – đã đóng vai trò dẫn dắt, giúp chỉ số vượt qua và duy trì trên ngưỡng 1.300 điểm.

Đà khởi sắc của nhóm cổ phiếu ngân hàng không chỉ phản ánh niềm tin của nhà đầu tư, mà còn được thúc đẩy bởi những yếu tố như chính sách tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng hay định giá hấp dẫn. Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược Thị trường tại Chứng khoán VPBank (VPBankS) đánh giá trong những tuần gần đây, cổ phiếu ngân hàng đã trở thành lực đẩy chính cho VN-Index. Nếu đàm phán thương mại suôn sẻ, nhóm cổ phiếu này sẽ trở thành điểm đến của dòng tiền.

Trong bối cảnh dòng vốn đổ về nhóm ngân hàng, cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) đang thu hút sự chú ý không chỉ từ nhà đầu tư cá nhân mà còn cả những tổ chức chuyên nghiệp.

Từ mức đóng cửa 15.950 đồng/cp vào ngày 9/4, cổ phiếu VPB đã phục hồi mạnh mẽ, tăng gần 18,5% và vọt lên 18.900 đồng/cp khi chốt phiên 14/5, giúp vốn hóa đạt gần 150.000 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2025, VPBank ghi dấu ấn nhờ kết quả kinh doanh vượt trội, với lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng 20% so với cùng kỳ, có sự đóng góp từ cả ngân hàng mẹ và các công ty con. Cả tăng trưởng tín dụng và huy động của ngân hàng đều cao hơn đáng kể so với trung bình ngành, trong khi chi phí vốn (COF) vẫn được kiểm soát tốt. Ngoài ra, gần đây, VPBank tạo được tiếng vang lớn khi trở thành đơn vị đưa huyền thoại âm nhạc châu Á G-Dragon biểu diễn tại sự kiện “VPBank K-Star Spark in Vietnam 2025”.

Năm 2025, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận gần 25.300 tỷ đồng, với mức tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt là 25% và 34%. Trong giai đoạn 2026 – 2029, VPBank hướng đến mức tăng trưởng lên tới 35% mỗi năm. Đồng thời, tại ĐHĐCĐ năm nay, ngân hàng công bố kế hoạch bổ sung hai mảnh ghép vào hệ sinh thái tài chính là công ty bảo hiểm và công ty quản lý quỹ.

Định giá hấp dẫn, tiềm năng cao

Nhờ những kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh, chiến lược phát triển đầy tham vọng và định giá hấp dẫn, cổ phiếu VPB được nhiều tổ chức đánh giá cao. Trong các báo cáo công bố gần đây, một loạt công ty chứng khoán, đơn vị phân tích như UBS, Vietcap, HSC, VNDirect đều đồng loạt đưa khuyến nghị “Mua” đối với mã cổ phiếu này, bất chấp những sóng gió biến động của nền kinh tế trong nước và quốc tế.

Tại báo cáo cập nhật ngày 19/5, Chứng khoán Vietcap duy trì khuyến nghị “Mua” cho cổ phiếu VPB, với giá mục tiêu 25.000 đồng/cp. Vietcap kỳ vọng huy động dồi dào và hệ sinh thái tài chính sẽ hỗ trợ triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ cho VPBank, bù đắp áp lực lên biên lãi thuần (NIM) do cạnh tranh. Các công ty con trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, chứng khoán và bảo hiểm cũng sẽ là động lực cho kết quả kinh doanh của VPBank.

Theo các chuyên viên phân tích, VPBank có thể hạn chế áp lực lên NIM nhờ tăng tỷ trọng trong lĩnh vực bán lẻ và cải thiện hoạt động thu hồi nợ. Ngoài duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) dẫn đầu hệ thống, VPBank ghi nhận tăng trưởng huy động cao trong quý đầu năm, trong khi vẫn duy trì tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) nhờ các sản phẩm như Super Sinh Lời.

Vietcap ước tính P/B mục tiêu cho VPB ở mức 1,2 lần, với dư địa cải thiện nhờ sự hỗ trợ từ cổ đông chiến lược SMBC, cơ hội giảm chi phí vốn (COF) hơn nữa và tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao trong giai đoạn 2025 – 2027.

Nhận định về kết quả kinh doanh quý I/2025, Chứng khoán VNDirect cho rằng VPBank đạt được những con số tích cực, với động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng mạnh cũng như hoạt động thu hồi nợ. Các chuyên viên phân tích đánh giá kết quả quý I đang theo sát ước tính và duy trì khuyến nghị “Khả quan” với giá mục tiêu là 24.500 đồng/cp.

Cùng chung quan điểm này, tại báo cáo công bố ngày 5/5, Chứng khoán HSC nhận định VPBank đạt kết quả tích cực trong quý đầu năm, trong khi cổ phiếu được chiết khấu mạnh, thấp hơn đáng kể so với nhóm ngân hàng thương mại tư nhân. Từ đó, HSC duy trì khuyến nghị “Mua”, với giá mục tiêu là 23.000 đồng/cp.

Tương tự, trong báo cáo phân tích phát hành ngày 23/4, UBS đánh giá cao tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ của VPBank và kết quả kinh doanh của FE CREDIT trong quý I/2025. Các chuyên viên phân tích tiếp tục đưa khuyến nghị “Mua” với VPB, cho rằng cổ phiếu này chưa được định giá hợp lý trong bối cảnh ROE và FE CREDIT còn tiếp tục cải thiện. Ngoài ra, UBS cũng kỳ vọng việc được nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 49% sẽ tạo động lực cho cổ phiếu VPB.