Chất Sorbitol trong kẹo Kera của Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs không ghi trên nhãn: Hành vi gian dối

Điều đáng lưu ý trong kết quả xét nghiệm kẹo rau Kera của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) là có chứa chất tạo ngọt Sorbitol với hàm lượng 33,4 g/100g, nhưng lại không ghi trên nhãn sản phẩm.

“Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa quy định tất cả các thành phần trong sản phẩm thực phẩm đều phải được công bố rõ ràng trên nhãn. Việc sử dụng nguyên liệu Sorbitol trong kẹo Kera nhưng lại không ghi trên nhãn, là hành vi gian dối” - bà Trần Việt Nga - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) - khẳng định với VietTimes ngay sau khi Cục An toàn thực phẩm thông tin về kết quả xét nghiệm.

Để giả chất xơ hoà tan?

Để giải thích vì sao có chất tạo ngọt Sorbitol nhưng lại không được ghi trên nhãn sản phẩm kẹo rau Kera, cần trở lại với kết quả kiểm định chất lượng Kera mà một khách hàng đã gửi đến Quatest (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia): Trong 100g sản phẩm chỉ có 0,51g chất xơ tổng. Một hộp kẹo Kera có 96g, mà một viên kẹo chỉ chứa 0,016g chất xơ, nên dù ăn hết cả hộp, cũng chỉ có 0,5g chất xơ, tương đương với 1/6 quả chuối.

Các loại rau củ quả có chất xơ hoà tan

Tức là chất xơ trong kẹo Kera rất thấp. Phải chăng đó là lý do xuất hiện Sorbitol trong Kera? Bởi Sorbitol là thuốc có tính nhuận tràng, dùng trong điều trị táo bón, nên nó đã được dùng để thay thế chất xơ hoà tan?

Trao đổi với VietTimes, PGS.TS Trần Việt Hùng - Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM – cho biết chất xơ hòa tan có trong các loại rau quả, thực phẩm như yến mạch, lúa mạch, các loại đậu, bơ, măng tây, rau xanh, cà rốt, hạt mã đề, đậu Hà Lan, táo, cam, quýt…

Chất xơ hòa tan giúp tăng lượng lợi khuẩn trong đường ruột, tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm, và có thể cải thiện cảm xúc. Chất xơ hoà tan bản chất cũng hơi giống sorbitol, nhưng chất xơ thì đắt, còn Sorbitol thì rất rẻ. Trên mạng rao bán một bao 20kg Sorbitol Powder (đường bột) chỉ có 980 nghìn.

“Sorbitol là thuốc, có kiểm soát liều lượng, dùng trong và dùng ngoài” - PGS.TS Trần Việt Hùng nhấn mạnh.

Bột Sorbitol chỉ có 980 nghìn một bao 20kg

Nhiều tác dụng phụ, nguy cơ cho sức khoẻ

Chia sẻ thêm với VietTimes, một chuyên gia dinh dưỡng và an toàn thực phẩm của Trường Đại học Y Hà Nội - cho biết: Sorbitol là một loại polyol thường được sử dụng trong thực phẩm và một số thuốc nhuận tràng. Mặc dù Sorbitol được coi là an toàn khi tiêu thụ ở mức vừa phải, nhưng nếu dùng nhiều sẽ gây ra tác dụng phụ. Khi tiêu thụ trên 20-50g/ngày, có thể gây tiêu chảy thẩm thấu. Một số người nhạy cảm với Sorbitol, có thể bị tiêu chảy, ngay cả khi dùng liều thấp hơn. Một số người bị đầy hơi, chướng bụng, hoặc bị co thắt ruột, đau bụng do tác dụng nhuận tràng của Sorbitol. Những người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) có thể gặp các triệu chứng nặng hơn. Sorbitol làm tăng nguy cơ rối loạn hấp thu đường FODMAP.

Với câu hỏi dùng bao nhiêu Sorbitol là an toàn, vị chuyên gia cho biết: Lượng Sorbitol dung nạp ở mỗi người khác nhau. Thông thường, liều dưới 10g/ngày ít gây tác dụng phụ, còn trên 20g/ngày có thể bị tiêu chảy và đầy hơi. Những người mắc hội chứng ruột kích thích hoặc nhạy cảm với đường FODMAP nên hạn chế dùng Sorbitol.

Đáng lưu ý khi Sorbitol chống chỉ định với các bệnh viêm ruột non, viêm loét đại − trực tràng, bệnh Crohn và hội chứng tắc hay bán tắc, hội chứng đau bụng chưa rõ nguyên nhân. Người bệnh không dung nạp fructose do di truyền (bệnh chuyển hóa hiếm gặp) hay bệnh nhân bị tắc đường dẫn mật cũng không nên dùng Sorbitol.

Cánh đồng rau được quảng cáo là nguồn nguyên liệu sản xuất Kera

Người tiêu dùng có thể gặp nguy hiểm vì bị lừa dối

Việc Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và Hoa hậu Thuỳ Tiên khi quảng cáo kẹo Kera đều cho biết trẻ dùng nhiều sẽ bị “té re”, “đi ngoài nhiều lần trong ngày”…điều này đặt ra câu hỏi có hay không việc Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và Hoa hậu Thuỳ Tiên biết rất rõ tác dụng phụ của Sorbitol nhưng cố tình che giấu, không công bố thông tin?

Chia sẻ với PV, nhiều phụ huynh nói rằng họ rất thận trọng khi mua thực phẩm cho trẻ nhỏ, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe cho các cháu, họ xem rất kỹ thành phần trên nhãn sản phẩm.

"Nhà tôi có cháu bé bị dị ứng sữa bò nên khi đi mua thực phẩm cho cháu đều phải xem rất kỹ từng thành phần để tránh, nhưng nếu nhà sản xuất nào cũng che giấu thông tin như CER Group, thì sẽ có bao nhiêu trẻ em dị ứng với Sorbitol và những người chống chỉ định với chất này, trở thành nạn nhân của CER Group?", chị T (Hà Nội) chia sẻ với VietTimes.

Qua vụ kẹo Kera có thể thấy rằng, việc không công khai chất sử dụng trong sản phẩm đã vi phạm pháp luật, nhưng còn vi phạm nghiêm trọng hơn khi không được cảnh báo, có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường cho người dùng. Vì thế, gian dối trong các sản phẩm liên quan đến sức khoẻ, phải xử lý nghiêm!

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh một chất mà với người lớn đã có hại thì với trẻ con càng hại hơn nhiều.