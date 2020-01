Phạt nhiều điểm thu phí gửi xe cao gấp 4 lần quy định tại khu vực phố cổ Hà Nội

Sáng nay (1/1/2020), Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, lực lượng công an đã đảm bảo an toàn cho hơn 200.000 người dân tham gia các sự kiện văn hóa chào đón năm mới 2020 tại hồ Hoàn Kiếm vào đêm qua và rạng sáng nay.

Từ 4h sáng cùng ngày, sau khi khu vực hồ Gươm đã hoàn thành thu dọn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm mới được lệnh rút tại 12 địa điểm cắm chốt bảo vệ.

Cùng với đó, nhiều bãi xe thu quá giá quy định được niêm yết, chăng dây quá diện tích cho phép đã bị phát hiện, xử lý.

Tại bãi trông xe thuộc ngã tư Hai Bà Trưng – Ngô Quyền, tổ công tác đã bắt quả tang bãi trông xe của ông Nguyễn Văn Đạt (SN 1969 ở 23 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã chăng dây quá diện tích cho phép gây ảnh hưởng đến lối đi bộ trên vỉa hè của người dân. Cũng với lỗi trên, tổ công tác đã tiến hành xử phạt bãi trông xe trước cửa số 5A Phạm Sư Mạnh.

Khi được người dân phản ánh về tình trạng thu quá giá quy định tại bãi trông xe ngã tư Bà Triệu – Lý Thường Kiệt, tổ công tác Đội CSGT-TT và Công an phường Hàng Bài đã kiểm tra và bắt quả tang ông Lê Văn Luân (SN 1957 ở 33 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang thu 20.000 đồng/xe trong khi mức giá được niêm yết là 5.000 đồng/xe. Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao vụ việc cho UBND phường Hàng Bài xử lý theo đúng thẩm quyền.

Thiếu tá Đỗ Ngọc Lộc – Đội phó Đội Cảnh sát giao thông và trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm - cho biết, để chấm dứt tình trạng “chặt chém” khách gửi xe khu vực phố cổ gây nhức nhối trong dư luận thời gian vừa qua, Công an quận Hoàn Kiếm đã thường xuyên tổ chức kiểm tra và sẵn sàng tiếp nhận phản ánh của người dân để xử lý kịp thời. Đồng thời, cảnh sát 113, Công an quận cũng phối hợp chặt chẽ với công an các phường trên địa bàn để xử lý triệt để.

Trước đó, từ chiều muộn cùng ngày 31/12/2019 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an các phường, Công an quận, CSCĐ, CSGT đã tổ chức chốt trực, tuần tra kiểm soát quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm sẵn sàng bảo đảm an ninh trật tự cho bà con nhân dân vui chào đón Tết dương lịch 2020 khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận.