PG Bank báo lãi đột biến 93 tỉ đồng Quý 2/2021

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank - Mã CK: PGB) vừa công bố báo cáo tài chính Quý 2/2021 với tổng thu nhập hoạt động (TOI) trong kỳ đạt 282 tỉ đồng, tăng nhẹ 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, thu nhập lãi thuần của PG Bank đạt 267,38 tỉ đồng, tăng 28,9% so với Quý 2/2020. Thu thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 9,88 tỉ đồng, tăng 154%; thu thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 3,78 tỉ đồng, giảm 72,2%; thu thuần từ hoạt động khác và góp vốn mua cổ phần chỉ là 0,98 tỉ đồng, giảm 98,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết Quý 2/2021, PG Bank ghi nhận chi phí hoạt động đạt 153,8 tỉ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro chỉ là 35 tỉ đồng, giảm tới 66,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là nguyên nhân chính giúp lợi nhuận trước thuế trong kỳ của PG Bank đạt 93,1 tỉ đồng, tăng gần 168% so với Quý 2/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, PG Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 175 tỉ đồng, tăng 58,6% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 56,4% kế hoạch cả năm.

Tại ngày 30/6/2021, quy mô tổng tài sản của PG Bank đạt 37.226,9 tỉ đồng, tăng 2,97% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 26.299,6 tỉ đồng, tăng 2,4%; số dư tiền gửi của khách hàng đạt 28.670,4 tỉ đồng, giảm 0,2%. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng từ 2,44% lên 2,67%.

Năm 2021, PG Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 310 tỉ đồng, tăng 46% so với năm 2020; quy mô tổng tài sản đạt 37.349 tỉ đồng, trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 27.640 tỉ đồng./.