Ông Trump tuyên bố “Mỹ có thể tách rời và không làm ăn với Trung Quốc”, Bắc Kinh phản ứng mạnh

Theo Reuters, Ông Trump đã tuyên bố Mỹ có thể "tách rời" và không làm ăn với Trung Quốc (could ‘decouple’ and not do business with China). Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News hôm Chủ nhật, ông Trump đã nêu ra khả năng tách nền kinh tế Mỹ khỏi Trung Quốc. Trung Quốc là nước mua hàng hóa chính của Mỹ. Theo bản tin, lúc đầu ông Trump nói với phóng viên Steve Hilton: “Chúng tôi không cần thiết phải làm ăn với Trung Quốc” và sau đó khi nói về việc tách rời, ông nói: “Nếu họ (Trung Quốc) đối xử tệ với chúng tôi, Tôi chắc chắn sẽ làm điều đó”.

Bản tin nói, trước khi đạt được giai đoạn đầu tiên của Hiệp định thương mại vào tháng 1/2020, ông Trump đã phát động một cuộc chiến tranh thương mại rủi ro cao với Trung Quốc. Sau đó, ông Trump đã đóng cánh cửa cuộc đàm phán cho giai đoạn hai của hiệp định, nói rằng ông không hài lòng với cách xử lý của Bắc Kinh đối với dịch bệnh. Vào tháng 6 năm nay, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã tuyên bố, nếu các công ty Mỹ không được phép cạnh tranh công bằng trên thị trường Trung Quốc, nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc sẽ bị tách rời.

Ngày 15/1/2020, hai ông Donald Trump và Lưu Hạc kí Hiệp định thương mại chấm dứt chiến tranh thương mại, nhưng sau 7 tháng, ông đã tuyên bố có thể chấm dứt mọi quan hệ kinh tế giữa hai bên (Ảnh: Reuters)



Trong cuộc phỏng vấn độc quyền mang tên “The Next Revolution” (Cuộc cách mạng tiếp theo), ông Trump nói: “Tôi không muốn gây chuyện với thế giới ngay bây giờ, nhưng không nước nào bóc lột chúng ta nhiều hơn Trung Quốc...Chúng ta đã mất hàng tỷ, hàng trăm tỷ đô la. Chúng ta không nhận được gì từ Trung Quốc. Đúng vậy, một số sản phẩm chúng ta có thể tự sản xuất ... (nhưng) chúng ta không nhận được gì. Tất cả những gì chúng ta làm là mất tiền”.

Ông Trump cũng cảnh báo rằng “Nếu Joe Biden đắc cử, Trung Quốc sẽ sở hữu đất nước của chúng ta”. Ông nói: “Biden thuộc về Trung Quốc. Con trai ông ta nhận được 1,5 tỷ đô la Mỹ. Con trai ông ta không có kinh nghiệm, không có trí tuệ, không có gì và chưa bao giờ làm bất cứ điều gì. Không chỉ ở Ukraine, anh ta đã nhận được hàng trăm nghìn đô la tiền quỹ và tiền ứng trước từ Ukraine. Sau đó, ở Trung Quốc, anh ta đã nhận được 1,5 tỷ đô la chi phí. Điều này thật nực cười”. Trung Quốc đã phủ nhận những cáo buộc của chính quyền Trump về việc Bắc Kinh can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Theo bản tin của Reuters, ông Trump đã tiếp tục cáo buộc ông Joe Biden: việc Joe Biden hòa hoãn và ủng hộ Trung Quốc không chỉ cướp đi việc làm của người Mỹ, mà còn giúp họ vượt qua Mỹ để trở thành nước sản xuất lớn nhất thế giới. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán rằng quy mô nền kinh tế Trung Quốc sẽ lớn hơn 56% so với Mỹ vào năm 2024 tính theo sức mua tương đương.

Khi vạch ra kế hoạch của mình với Trung Quốc, ông Biden nói: “Cách để đáp lại Trung Quốc là khi chúng ta tập hợp phần còn lại của thế giới ... chính là lúc mọi thứ bắt đầu thay đổi; đó là lúc hành vi của Trung Quốc sẽ thay đổi”.

Quan hệ Mỹ - Trung hiện đã lâm vào tình trạng xấu nhất trong nhiều thập niên (Ảnh: toutiao).



Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên ông Trump phát biểu về cái gọi là “tách rời Trung - Mỹ”. Ông Trump từng đe dọa trên Twitter vào ngày 18/6: “Sự tách biệt hoàn toàn giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn là một lựa chọn chính sách”.

Theo Thời báo Hoàn cầu ngày 24/8, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đã đưa ra nhận định ngược lại một ngày trước đó (17/6), cho rằng chính sách này đã lỗi thời từ lâu và “nó không phải là một lựa chọn chính sách hợp lý lúc này”. Nhiều học giả Mỹ cũng cho rằng mối đe dọa này có thể đẩy giá hàng hóa lên cao và làm chậm quá trình phục hồi kinh tế.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản ứng gay gắt trước phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc “Trung Quốc và Mỹ có thể tách rời nhau”.

Theo trang tin Đa Chiều, ngày 24/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói: “Thứ nhất, hợp tác Trung - Mỹ là hai bên cùng có lợi, không phải chỉ một bên được lợi. Kể từ khi quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ được thiết lập, sự hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực giữa hai bên tiếp tục được mở rộng, mang lại cho cả hai nước. Mỹ cũng đã được hưởng lợi rất nhiều từ điều đó. Thuyết về sự thiệt thòi, thuyết lòng nhân từ và các ngụy biện liên quan đến Trung Quốc do một số chính trị gia Mỹ đưa ra thực ra là tuyên truyền phóng đại thuyết về mối đe dọa của Trung Quốc dựa trên ý thức hệ; cổ vũ thuyết Chiến tranh Lạnh và tư duy trò chơi bằng không. Điều này không phù hợp với thực tế và cũng không tôn trọng lịch sử. Nó hoàn toàn kéo lùi lịch sử.

Cựu đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Chu Văn Trọng nói,Mỹ không nên đối xử với Trung Quốc như Liên Xô cũ trước đây (Ảnh: Tân Hoa xã).



Thứ hai, sự phát triển của Trung Quốc và Mỹ không phải là mối quan hệ loại trừ nhau, hoàn toàn có thể tận dụng lẫn nhau, dựa vào nhau cùng thành công. Trung Quốc và Mỹ nên thúc đẩy sự phát triển của quan hệ song phương thông qua hợp tác thay vì tách rời, để gánh vác trách nhiệm đối với thế giới.

Thứ ba, lập trường chính sách của Trung Quốc về phát triển quan hệ Trung-Mỹ là nhất quán, duy trì tính ổn định và tính liên tục. Đồng thời, chúng tôi chuẩn bị vượt qua rào cản trong quan hệ Trung-Mỹ và trải qua những thăng trầm. Chúng tôi kêu gọi một số chính trị gia Mỹ sửa chữa sai lầm của họ và tỉnh táo trở lại”.

Các cuộc đàm phán thương mại Trung-Mỹ ban đầu dự kiến được tổ chức vào ngày 15/8, nhưng cuối cùng đã không xảy ra. Ông Trump sau đó đã đe dọa hoãn các cuộc đàm phán thương mại vì ông “không muốn nói chuyện với Trung Quốc”. Bộ Thương mại Trung Quốc sau đó tuyên bố rằng hai bên đã đồng ý tổ chức đối thoại trong thời gian tới, nhưng Washington lập tức phủ nhận.

Cũng theongày 24/8, ông Chu Văn Trọng, cựu Thứ trưởng Ngoại giao, từng là Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ từ năm 2005 đến năm 2010, ngày 19/8 khi trả lời phỏng vấn trên CCTV, nói rằng Mỹ không nên coi Trung Quốc là Liên Xô cũ thứ hai. Ông cho rằng không dễ dàng để Trung Quốc và Mỹ phát triển đến mức này kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 40 năm. Hai nước đều là cường quốc hạt nhân, nếu đụng độ giữa họ sẽ gây ra những thảm họa nghiêm trọng. Ông cũng chỉ ra rằng Trung Quốc không có ý định thách thức Mỹ, Mỹ phải học cách chung sống với một Trung Quốc đang trỗi dậy hòa bình, Trung Quốc không có khối quân sự, điều này hoàn toàn khác với cách làm của Liên Xô trước đây thời kỳ Chiến tranh Lạnh