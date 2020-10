Ông Trump bất ngờ tung video từ bệnh viện, tuyên bố sẽ nhanh chóng quay trở lại!

Vào đêm thứ hai sau khi nhập viện điều trị sau khi được chẩn đoán mắc COVID-19, ông Trump đã đăng một video lên Twitter vào đêm thứ Bảy, theo giờ Hoa Kỳ, trong đó ông đã tuyên bố như trên. Trước đó, nhiều thành viên của Nhà Trắng đã đưa ra những bình luận khác nhau về sức khỏe của ông.

Ông Trump đã quay một đoạn video dài 4 phút trong căn phòng của mình tại Walter Reed National Military Medical Center (Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed). Trong video, tuy trông có vẻ hơi mệt mỏi nhưng Donald Trump cho biết ông cảm thấy “đã tốt hơn nhiều”.

“Tôi nghĩ trong vài ngày tới, sẽ là thử thách thực sự, vì vậy chúng ta hãy quan sát những gì xảy ra trong hai ngày tới”, ông Trump nói trước ống kính.

Trong video, ông Trump mặc vest và áo sơ mi trắng, không thắt cà vạt. Ông bày tỏ cám ơn các bác sĩ và y tá của Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed. “Tôi không cảm thấy quá tốt khi đến đây, bây giờ tôi đã tốt hơn nhiều”, ông nói.

Ông cũng bày tỏ mong muốn trở lại đường đua tranh cử. Ông sẽ đối đầu với ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc tổng tuyển cử tại Mỹ vào ngày 3/11.

Vào đầu giờ sáng 2/10, theo giờ Washington, ông Trump đã thông báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của ông là dương tính. Điều này đã làm gián đoạn chiến dịch tranh cử của ông và cũng mang lại sự không chắc chắn cho việc đề cử của ông cho chức vụ Chánh án Tòa án Tối cao.

Hình ảnh ông Trump làm việc tại phòng bệnh trong Trung tâm Quân y quốc gia Walter Reed (Ảnh: Reuters).



Thông tin hỗn loạn trước khi ông Trump đăng tải video

Thông tin ông Trump bị COVID-19 đã làm dấy lên mối quan tâm rất lớn của công chúng. Trước khi video của ông được đăng tải vào đêm thứ Bảy, các quan chức Nhà Trắng khác nhau đã đưa ra những tuyên bố khác nhau về tình trạng sức khỏe của ông, khiến thế giới bên ngoài không thể biết chính xác mức độ nghiêm trọng của bệnh tình của tổng thống Mỹ.

Một số bác sĩ trong đội ngũ y tế của Nhà Trắng sáng thứ Bảy nói tình trạng của ông Trump đang được cải thiện và ông ấy đã nói về việc trở lại Nhà Trắng. Một bác sĩ nói rằng ông đã nói với họ: “Tôi nghĩ rằng tôi có thể ra khỏi đây ngay hôm nay”.

Nhưng chỉ vài phút sau, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows lại nói với các phóng viên rằng tình hình sức khỏe của Tổng thống trong 24 giờ qua là “rất đáng lo ngại” và 48 giờ tới sẽ cực kỳ quan trọng, hiện ông Trump vẫn chưa ở trạng thái hoàn toàn bình phục.

Theo Reuters, Meadows đã yêu cầu không được tiết lộ danh tính của mình khi đưa ra tuyên bố trên với các phóng viên. Tuy nhiên, sau khi tin tức được đăng tải, Meadows đã thay đổi tuyên bố của mình và nói rằng tình trạng của ông Trump “rất tốt” và “các bác sĩ rất hài lòng về thể trạng của ông ấy”.

Reuters dẫn lời một cố vấn của ông Trump yêu cầu giấu tên nói rằng ông Trump không hài lòng với những nhận xét ban đầu của Meadows.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows gây rắc rối khi đưa ra thông tin trái ngược về tình hình sức khỏe của ông Trump (Ảnh: Twitter).



Một nguồn tin khác nói với các phóng viên rằng Trump đã được cho thở oxy trước khi nhập viện. Trước khi quyết định nhập viện của Trump được đưa ra, ông đã xuất hiện các triệu chứng khó thở và nồng độ oxy trong máu bị giảm xuống.

Bác sĩ của Nhà Trắng Sean Conley cùng ngày thứ Bảy nói với các phóng viên bên ngoài Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed, ông Trump không xuất hiện tình trạng khó thở và không phải thở oxy sau khi đến bệnh viện Walter Reed và ông cũng không bị sốt trong 24 giờ qua.

“Toàn đội ngũ và tôi vô cùng vui mừng trước sự tiến triển của Tổng thống” Conley nói tại cuộc họp báo.

Tại cuộc họp báo, Conley từ chối trả lời về ngày có thể xuất viện của ông Trump. Ông đã đưa ra một tuyên bố vào tối thứ Bảy nói ông Trump hiện “chưa thoát khỏi tình trạng khó khăn”, nhưng ông bày tỏ “lạc quan một cách thận trọng” về tình hình của ông ấy.

Đội ngũ y tế của ông Trump đã tuyên bố vào tối thứ Bảy rằng ông đã uống liều Remdesivir thứ hai và đã dành phần lớn thời gian vào chiều thứ Bảy để “làm nhiệm vụ công và không có vấn đề gì khi di chuyển trong phòng bệnh”.

Ông Trump năm nay 74 tuổi, vì là nam giới và được xếp vào nhóm béo phì nên ông thuộc nhóm bệnh nhân COVID-19 nguy cơ cao. Ông hiện đang trải qua liệu pháp cocktail (hỗn hợp) thử nghiệm đồng thời với việc sử dụng thuốc Remdesivir.

“Tình hình hôm nay thật kỳ lạ. Các bác sĩ nói thế này, nguồn tin của Nhà Trắng nói thế khác và cả hai bên đã sửa đổi tuyên bố của họ sau khi đưa ra. Hiện tượng này chỉ có thể làm gia tăng thêm vấn đề đáng tin của chính phủ này”, Kyle Condick, một nhà phân tích chính trị tại Đại học Virginia, nhận xét.

Bác sĩ của Nhà Trắng Sean Conley thông báo với các phóng viên tình hình sức khỏe của ông Trump tiến triển tốt (Ảnh: Reuters).



Hiện trạng chiến dịch tranh cử của hai ông Trump và Biden

“Tôi nghĩ rằng tôi sẽ rất sớm trở lại và tôi mong muốn hoàn thành hành trình tranh cử như cách mà chiến dịch này bắt đầu”, ông Trump bày tỏ trên Twitter. Trong khi đó, đội ngũ vận động tranh cử của ông Trump hôm thứ Bảy cho biết đội sẽ tiến lên “hết tốc lực” trước khi ông Trump có thể quay lại đường đua.

Đội ngũ của ông Trump kêu gọi hy vọng rằng các “đại diện” cấp cao hiện nay của ông Trump như các người con trai Donald Trump Jr, Eric Trump và Phó Tổng thống Mike Pence có thể “tiếp tục thúc đẩy hoạt động tranh cử tiến lên”.

Một người phát ngôn của đội ngũ của ông Trump nói với Fox News rằng họ sẽ tổ chức cuộc mít tinh online đầu tiên vào thứ Hai (5/10) tới đây.

Vào ngày thứ Tư 7/10, theo giờ Washington, ông Mike Pence sẽ tổ chức cuộc tranh luận đầu tiên với ứng cử viên Phó tổng thống của đảng Dân chủ, bà Kamala Harris.

Đồng thời, chiến dịch tranh cử của đối thủ của ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden đã được tiếp tục và ông đã tổ chức một sự kiện trực tuyến vào ngày thứ Bảy. Tại hoạt động hôm thứ Bảy, Joe Biden bày tỏ mong muốn ông Trump phục hồi sức khỏe, nhưng đồng thời chỉ trích mạnh mẽ phản ứng của ông Trump đối với dịch bệnh COVID-19. Ông gọi cách phản ứng của ông Trump là “không hợp tình lẫn lý” và phê phán mạnh mẽ tuyên bố “it is what it is” (sự việc phải là như vậy) của Trump khi ông đề cập đến tỷ lệ tử vong của COVID-19 hồi mùa Hè này.

“Đây là một trong những điều đáng khinh bỉ nhất mà tôi gặp phải trong toàn bộ sự nghiệp của mình”, ông Biden nói.

Ông Biden đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính hôm thứ Sáu và ông nói mình sẽ trải qua lần xét nghiệm tiếp theo vào Chủ nhật. “Tôi đang tranh cử với tư cách là một đảng viên Dân chủ, nhưng tôi sẽ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ”, Biden viết trên Twitter hôm thứ Bảy, “Cho dù bạn có bầu cho tôi hay không, tôi cũng sẽ đại diện cho bạn”.

Những người ủng hộ ông Trump biểu tình trước cửa Trung tâm Quân y quốc gia Walter Reed (Ảnh: Reuters).



Kết quả xét nghiệm mới nhất của các chức sắc hai đảng và Nhà Trắng

Cho đến cuối ngày 3/10 (giờ Washington), phần lớn kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 các nhân viên Nhà Trắng và những người tiếp xúc thân cận với ông Trump đều là âm tính. Không ai có thể chắc chắn ai là người đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 trong số các chính trị gia chủ yếu của Mỹ và người thân của họ, hoặc ai đã truyền virus cho ai, hoặc họ đã nhiễm virus ở đâu.

Xét nghiệm âm tính thường có nghĩa là một người không bị nhiễm SARS-CoV-2. Tuy nhiên, độ chính xác của xét nghiệm có thể khác nhau tùy thuộc vào từng trường hợp. Nó phụ thuộc vào thời điểm lấy mẫu trong quá trình bệnh và các mẫu được lấy ngay sau khi tiếp xúc với người bị bệnh có thể không cho kết quả chính xác.

Danh sách những người tiếp xúc với Trump đã cho kết quả xét nghiệm dương tính:

Cố vấn Tổng thống Hope Hicks; Đệ nhất phu nhân Melania Trump; Kellyanne Conway, cựu cố vấn của Nhà Trắng; Giám đốc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump Bill Stepien; Thượng nghị sĩ bang Utah Mike Lee; Thượng nghị sĩ Thom Tillis của Bắc Carolina; Thượng nghị sĩ Ron Johnson của bang Wisconsin; Hiệu trưởng Đại học Notre Dame, ông John Jenkins; Cố vấn Chiến dịch tranh cử của ông Trump Chris Christie.

(Theo BBC)