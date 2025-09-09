Ông Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Quyết định số 2307 chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 (giới thiệu đảm nhiệm chức danh Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Khánh Hòa).

Ông Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: TTXVN.

Theo quyết định, ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020–2025, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020–2025, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025–2030. Ông Toàn được giới thiệu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021–2026 và 2026–2031.



Vừa qua, tại tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Văn Hậu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, có đơn xin nghỉ công tác vì lý do cá nhân.