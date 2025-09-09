Ông Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Quyết định số 2307 chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 (giới thiệu đảm nhiệm chức danh Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Khánh Hòa).
Theo quyết định, ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020–2025, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025–2030.
Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020–2025, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025–2030. Ông Toàn được giới thiệu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021–2026 và 2026–2031.
Vừa qua, tại tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Văn Hậu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, có đơn xin nghỉ công tác vì lý do cá nhân.
-Theo Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa năm 2025, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hòa sáp nhập thành tỉnh Khánh Hòa mới, với diện tích 8.555,86 km2, dân số hơn 2,24 triệu người.
Sau sắp xếp, tỉnh Khánh Hòa có 65 đơn vị hành chính cấp xã (48 xã, 16 phường, 1 đặc khu), giảm 129 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỉ lệ 66,49%.
-Ông Nghiêm Xuân Thành sinh năm 1969, quê tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, có trình độ tiến sĩ kinh tế. Trước khi đảm nhận chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.