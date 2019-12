Ô tô Việt đại hạ giá năm 2019, khách hàng lợi trăm bề

Cơn lốc giảm giá xe toàn thị trường xuyên suốt cả năm

Năm 2019, việc hàng loạt mẫu xe liên tục giảm giá “chóng mặt” đã khiến cho thị trường xe hấp dẫn chưa từng có. Bức tranh giảm giá trên thực tế đã diễn ra suốt 12 tháng qua kể từ thời điểm sau Tết Âm lịch 2019.

"Bắn phát súng đầu tiên" trong cuộc chiến giảm giá xe đầu năm 2019 chính là Toyota. Ngay từ những ngày đầu tháng 1, hãng xe này gây bất ngờ khi điều chỉnh giảm giá cho các mẫu lắp ráp như Vios, Corolla Altis, Innova hay Camry với mức giảm từ 10-25 triệu đồng. Nissan cũng giảm 20-30 triệu đồng cho X Trail và Sunny.

Sang tháng 2, thị trường xe hơi sụt giảm mạnh so với tháng đầu tiên của năm khiến nhiều mẫu xe hot bắt được được áp dụng giảm giá nhẹ trong tháng 3. Đơn cử như Honda CR-V giảm 15 triệu, Mazda BT-50 giảm giá mạnh nhất với ưu đãi 50 triệu đồng. 2 dòng xe Mazda3 và CX-5 cũng được áp dụng giảm giá 25-40 triệu đồng. Nissan hay Mitsubishi cũng áp dụng giảm giá đối với nhiều dòng xe, với mức giám từ 20-50 triệu. Chevrolet cũng giảm giá cho 2 mẫu xe nhập khẩu là Colorado và Trailblazer, với mức giảm từ 20- 50 triệu đồng.

Cuộc đua giảm giá xe mạnh có lẽ bắt đầu từ tháng 4 với sự châm ngòi của Toyota Camry phiên bản lắp ráp trong nước và BMW 320i, 218i, 118i với mức ưu đãi giảm giá đến 100 triệu đồng. Nhiều mẫu xe hot khác cũng có mức giảm 50-80 triệu đồng trong tháng này.

Bước sang tháng 5, nhiều mẫu ô tô từ xe sang tới xe bình dân, từ xe nhập khẩu đến xe lắp ráp, đều được giảm giá, đỉnh điểm có Subaru Forester giảm gần 400 triệu; Toyota Hiace giảm 169 triệu; Ford Everest giảm 122 triệu đồng

Càng về nửa cuối năm, trái với dự báo của các chuyên gia, thị trường ô tô vẫn ì ạch, mặc cho các chương trình kích cầu, khuyến mãi được các hãng liên tục tung ra để thu hút khách hàng. Hiện tại, các dòng xe bình dân và cả xe sang vẫn liên tục giảm giá bán và áp dụng các chính sách ưu đãi cho khách hàng.

Điển hình là thương hiệu xe sang BMW đến từ Đức. Hiện hãng xe này đã giảm giá từ 100-300 triệu đồng cho nhiều dòng xe khác nhau. Audi cũng không đứng ngoài cuộc khi đầu tháng 12 cũng tung chương trình khuyến mãi lên đến 200-300 triệu đồng cho 2 mẫu xe hot Q5 và Q7.

Các hãng xe đến từ Nhật Bản là Honda, Toyota, Nissan... cũng giảm giá mạnh. Trong đó, Toyota Fortuner - mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường, giảm đến 150 triệu đồng trong tháng 11/2019. Innova hiếm khi được áp dụng giảm mạnh nay cũng giảm sâu đến 100 triệu đồng. Nissan Terra - “tân binh” trong phân khúc này cũng giảm đến 100 triệu đồng hay mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport giảm gần 95 triệu đồng...

Tuy nhiên, dù áp dụng nhiều chính sách kích cầu nhưng các chương trình của nhà sản xuất cũng chỉ giúp lượng ô tô tiêu thụ trong tháng 11 tăng nhẹ so với tháng 10. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng tiêu thụ ô tô đã giảm đáng kể. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 11/2019, các thành viên của VAMA chỉ bán được 29.846 xe, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2018. Tính riêng về xe lắp ráp trong nước, đến hết tháng 11/2019 đã giảm đến 13%.

Xét về thương hiệu ô tô, dẫn đầu thị trường về doanh số bán hàng trong 11 tháng qua không ai khác chính là Toyota với 70.633 xe được bàn giao đến tay khách hàng; vị trí thứ 2 là Honda với doanh số 30.113 xe. Mazda bất ngờ xếp ở vị trí thứ 3 đạt 29.498. Vị trí thứ 4 là Ford với 29.080 xe ban ra. các thương hiệu khác lâu nay có doanh số bán hàng tốt nhưng tháng qua nằm ở các vị trí tiếp theo là Kia và Mitsubishi với doanh số lần lượt là 26.900 xe và 26.765 xe.

Tuy nhiên doanh số báo cáo bán hàng trên của VAMA còn thiếu một số thành viên của VAMA không công bố công khai doanh số như Mercedes-Benz, VinFast…Với lại số liệu này cũng chưa tính đến kết quả của thương hiệu TC Motor. Nếu tính riêng TC Motor trong tháng 11 vừa qua thương hiệu này đã bán 7.592 xe, nâng tổng doanh số trong 11 tháng năm 2019 lên 70.802 xe các loại. Cộng chung số liệu công bố của VAMA và TC Motor, trong tháng 11 vừa qua, thị trường ô tô Việt Nam tiêu thụ 37.438 xe, 11 tháng năm 2019 có tổng số 359.930 xe ô tô được bán ra.

Lượng cung dồi dào, thị trường hấp dẫn chưa từng có

Nhìn lại 1 năm qua, các chuyên giá đánh giá thị trường ô tô Việt Nam đã trải qua những giai đoạn khó khăn, thách thức và cạnh tranh khốc liệt từ các hãng phân phối do nguồn cung từ nhập khẩu cũng như sản xuất trong nước đang dồi dào.

Anh Quang Huy, trưởng phòng kinh doanh đại lý Nissan Hà Đông nhận định: “Tổng thể thị trường năm qua vẫn tăng trưởng so với năm ngoái. Tuy nhiên tham vọng của các hãng, hãng nào cũng muốn đẩy thị phần lên cao để tăng trưởng mạnh so với 2018 nên đều có xu hướng nhập xe về nhiều dẫn đến tình trạng cung lớn hơn cầu. Tôi thấy, đầu năm khá thuận lợi, nhưng bắt đầu từ quý 3, xe về cứ ứ dần, ứ dần trở thành toa dồn toa, lượng hàng nhập về nhiều quá nên các hãng mới đua nhau giảm giá để kích cầu để giải quyết vấn đề tồn kho. Như Nissan lượng hàng tồn cũng nằm trong kế hoạch, dự đoán của hãng. Đến thời điểm hiện tại,Nissan cũng tồn không quá nhiều, giữa các đại lý lưu lượng khoảng 500 xe, ở hãng có thể lên tới 700 xe”.

“Hiện tại về mặt logic, với tình trạng giảm sâu như vậy thì hầu hết các đại lý đều cắt giảm để bán hòa vốn và bán lỗ khoảng 15-20 triệu/chiếc để đẩy hàng”, anh Huy nói thêm.

Nhìn lại thị trường ô tô năm 2019: nguồn cung dồi dào, thị trường hấp dẫn chưa từng có

Đánh giá về thị trường xe một năm qua, anh Vĩnh Nam, một chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong ngành kinh doanh xe ô tô cũng cho biết: “Theo tôi thị trường xe năm 2019, 3 quý đầu tiên tương đối tốt nhưng quý thứ 4 do lượng xe nhập khẩu quá nhiều bắt đầu các hãng mới đẩy chương trình khuyến mãi, giảm giá. Những dòng xe phổ thông như xe Nhật, xe Hàn và một số nhãn hiệu khác xe về rất nhiều nên mới có động thái giảm giá rất sâu. Đây là tín hiệu tốt cho người tiêu dùng Việt Nam”.

Cũng theo anh Nam, năm nay Tết khá cận với tháng 1 dương nên các hãng đang đẩy chương trình khuyến mãi từ thang 12, khác với trước đây qua tháng 1 mới làm chương trình khuyến mãi cho Tết. Tín hiệu hấp dẫn cho thị trường cuối năm.

Bên cạnh đó, năm qua thị trường xe có sự bứt phá của Vinfast, đây là tín hiệu rất tốt khi họ đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi cho khách hàng. Các chương trình khuyến mãi giảm giá đưa ra đính kèm 2 trong một, hãng trực tiếp giảm gia và đại lý giảm giá là 2. Đại lý đang cố bán giảm thêm ngoài chính sách của hãng chấp nhận không có lãi trên đầu xe bán ra nhưng đổi lại họ đạt chỉ tiêu để nhận thưởng, hoa hồng từ hãng. Cho nên 2 trong 1 cộng lại thì người tiêu dùng được lợi trong năm nay.

Năm 2019 có một điều rất hay và không ai dự đoán được đó là sự nổi lên của Mitsubishi cụ thể là mẫu xe Xpander. Mẫu xe này đã làm hồi sinh hãng xe Mitsubishi, quá ấn tượng. Không ai ngờ được Xpander đã làm cho Toyota cuối năm cũng phải chạy đua giảm giá làm gì đó để đối trọng lại nhưng tôi nghĩ không kịp nữa rồi. Innova, Fortuner đang giảm rất sâu, chưa từng có. Điều đó cho thấy, cách bán hàng của Toyota đang bị thụ động, Xpander quá hay, quá hấp dẫn.

Anh Nam cho rằng, về mặt con số thị trường tăng trưởng khá tốt nhưng trên thực tế tâm lý khách hàng hiện nay không mặn mà mấy với nhiều chương trình khuyến mãi. Nhìn sang thị trường chứng khoán, bất động sản, 2 thị trường ảnh hưởng khá lớn đến sức mua thị trường xe thì đề không có nhiều khởi sắc , tưởng đối khó so với năm trước khiến sức mua thị trường ô tô bị chững lại đôi chút.

Dự đoán về thị trường trong năm tới, anh Vĩnh Nam nói: “Năm 2020 tôi nghĩ thị trường sẽ vẫn tăng trưởng như 2019. Chắc chăn 2020 thường năm chẵn thì các hãng đều tập trung vào việc đưa ra các dòng xe mới, dòng xe nâng cấp. Năm 2020 là năm chủ lực của các hãng ô tô”.

Anh Quang Huy cũng cùng quan điểm với anh Nam: “Theo cảm nhận của tôi, năm tới thị trường nhu cầu vẫn lên, doanh số vẫn sẽ tăng trưởng bằng hoặc cao hơn năm 2019. Nhưng nhiều chương trình phát triển của các hãng mới như Vinfast, Kia cũng tham vọng đẩy mạnh thành công hơn nữa, một số hãng trước giờ chưa phát triển hệ thống đại lý cũng lên kế hoạch phân bổ đại lý về các địa phương càng nhiều khiến năm tới thị trường sẽ cạnh tranh rất khốc liệt. Và… người tiêu dùng vẫn được lời về giá cả và có nhiều lựa chọn đa dạng hơn về các mẫu xe”.

Về nhập khẩu, theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, sau 2 tháng liên tiếp tăng trước đó thì sang tháng 11/2019 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã giảm 29,6% ( tương ứng giảm 4.939 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng này đạt 11.744 chiếc, tương ứng đạt 267 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 16.683 chiếc với trị giá là 324 triệu USD.

Trong tháng 11/2019, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 5 thị trường chính là từ Thái Lan với 5.807 chiếc, từ Inđônêxia với 4.009 chiếc, từ Trung Quốc với 480 chiếc, từ Mê xi cô với 472 chiếc và từ Nhật Bản với 271 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 5 thị trường này chiếm tới 94% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

