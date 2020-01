Những tình tiết mới về vụ đào thoát của cựu Chủ tịch Nissan Motor Carlos Ghosn

Carlos Ghosn tổ chức họp báo kêu oan

Báo O Estado de S. Paulo của Brazil ngày 12/1/2020 đã đăng tải một bài viết về vụ phỏng vấn Ghosn. Ông Ghosn đã nói về vụ đào thoát của mình: “Quyết định, kế hoạch và việc thực hiện đều rất nhanh, bởi vì người Nhật không nhanh”.

Ghosn cũng nói: “Nếu không có sự chuẩn bị, lên kế hoạch và hiểu biết cẩn thận, người Nhật không thể hành động nhanh chóng được. Để thoát tội, tôi phải nhanh chóng rời khỏi Nhật Bản”.

Carlos Ghosn, 65 tuổi, đã bị bắt tại Nhật Bản vào tháng 11/2018 vì nhiều cáo buộc vi phạm về tài chính, sau đóc đã được phép bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử. Ông trốn khỏi Nhật Bản vào ngày 30/12/2019 để đến thủ đô Beirut của Lebanon.

Ông Carlos Ghosn và vợ, Carole, người được cho là đóng vai trò quan trọng trong vụ đào thoát (Ảnh: Getty)



Ngày 8/1/2020, Carlos Ghosn đã tổ chức cuộc họp báo đầu tiên tại Beirut kể từ sau khi chạy trốn khỏi Nhật Bản. Ông đã giới thiệu chi tiết về lý do tại sao mình trốn khỏi Nhật Bản, kể lại quá trình bị bắt giữ, giam giữ, truy tố và “bị bức hại” ở Nhật Bản. Ông mạnh mẽ chỉ trích hệ thống tư pháp Nhật Bản là bất công, cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình và nhấn mạnh rằng việc trốn thoát của ông là một động thái bất lực buộc phải thực hiện do bị Nhật Bản bức hại.

Tuy nhiên, Carlos Ghosn đã không tiết lộ cách ông ta trốn thoát khỏi Nhật Bản trong một cuộc họp báo.

Trước đó, kênh truyền hình MTV của Lebanon đã tiết lộ chi tiết về vụ trốn thoát của Ghosn khỏi Tokyo. Theo MTV, một nhóm người đã ngụy trang thành một “ban nhạc” đến nơi ở của Ghosn ở Tokyo tham dự buổi dạ tiệc. Khi “ban nhạc” rời đi, Ghosn đã náu mình trong một chiếc hộp nhạc cụ, trốn đến một sân bay địa phương, rồi rời Nhật Bản . Các “thành viên của ban nhạc”, những người giúp Carlos Ghosn đào thoát, bị nghi ngờ là các lính đánh thuê dân sự.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Moriko: nơi duy nhất để chứng minh ông Ghosn có tội hay không là cơ quan kiểm sát Nhật Bản (Ảnh: AP)



Sau khi Ghosn tổ chức một cuộc họp báo, chính quyền Nhật Bản đã ngay lập tức đáp trả. Theo Thông tấn xã Kyodo, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Moriko cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 9/1 rằng, Carlos Ghosn nên chứng minh sự vô tội của mình trong một bối cảnh tư pháp. Bà cũng nhấn mạnh rằng nơi duy nhất để chứng minh ông Ghosn có tội hay không là cơ quan kiểm sát Nhật Bản.

Vụ đào thoát ly kỳ như trong phim Hollywood

Trong mấy ngày cuối năm 2019, Carlos Ghosn, cựu chủ tịch của Nissan Motors đang được bảo lãnh tại ngoại, đã trốn thoát thành công khỏi nơi cư trú ở Tokyo dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công tố Nhật Bản mà không để lại dấu tích gì trong hồ sơ xuất cảnh của hải quan Nhật Bản rồi nhập cảnh hợp pháp vào Lebanon đã gây xôn xao dư luận. Khi cuộc điều tra mở ra, ngày càng có nhiều chi tiết ly kỳ đến khó tin xuất hiện...

Theo truyền thông Nhật Bản, thông qua việc phân tích các hình ảnh mới nhất được ghi lại bởi các camera giám sát, con đường đào thoát của Carlos Ghosn đã dần trở nên rõ ràng. Các nhân viên điều tra xác nhận rằng Ghosn đi bộ rời khỏi nơi cư trú ở Tokyo vào trưa ngày 29/12/2019, cuối cùng xuất hiện tại ga Shinagawa vào khoảng 16h30 cùng ngày và lên tàu Shinkansen.

Nhà riêng, nơi ở của Carlos Ghosn trước khi đào thoát trở thành tiêu điểm của giới truyền thông (Ảnh: AP)



Ghosn xuống tàu tại ga Shin-Osaka và đi ra khỏi nhà ga vào khoảng 19h30 cùng ngày. Sau đó, ông ta bắt taxi đến một khách sạn gần sân bay quốc tế Kansai.

Đêm khuya ngày 29/12, Ghosn bị nghi rời khỏi Nhật Bản bằng một chiếc máy bay phản lực tư nhân từ sân bay quốc tế Kansai.

Về công cụ Ghosn sử dụng bỏ trốn, các tin trên truyền thông trước đó nói rằng ông ta được giấu trong hộp đàn contrabass và được một đội giải cứu cải trang thành một ban nhạc cứu ra từ nhà ông ở Tokyo, nhưng bà vợ của Ghosn đã phủ nhận điều này. Ngoài ra, theo các nhà điều tra Nhật Bản, Ghosn có khả năng được giấu trong một thùng màu đen đựng thiết bị âm thanh khi anh ta bỏ trốn. Các góc của hộp đen đều được gia cố bằng kim loại và có lỗ thông hơi ở đáy hộp để tạo điều kiện cho người ở trong thở được.

Theo thông tin được cung cấp bởi các nhân viên liên quan tại sân bay Kansai, vào tối ngày 29/12, một số thùng lớn có chiều cao hơn một mét quá lớn nên không thể đưa vào thiết bị soi chiếu kiểm tra an ninh; chúng được chuyển trực tiếp lên chiếc máy bay tư nhân mà không mở ra kiểm tra.

Công ty vận tải hàng không tư nhân Thổ Nhĩ Kỳ MNG Jet trước đó đã thừa nhận rằng Ghosn đã sử dụng bất hợp pháp máy bay của công ty khi ông bỏ trốn khỏi Nhật Bản.

Carlos Ghosn bị bắt hồi tháng 11/2018 (Ảnh: AP)



Công ty cho biết một nhân viên đã ngụy tạo hồ sơ, tên của Ghosn không xuất hiện trên bất kỳ tài liệu nào liên quan đến chuyến bay. Ghosn đã bay từ sân bay Kansai ở Osaka đến Istanbul, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó bay tới Beirut, Lebanon. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một số người, trong đó có 4 phi công.

Ngoài ra, còn có người biết về vụ việc này tiết lộ, kế hoạch đào thoát của Ghosn có thể đã được các cựu thành viên Lực lượng đặc biệt Mỹ và các nhân viên an ninh tư nhân khác vạch ra. Trên chuyến bay từ Osaka đến Istanbul, Ghosn đi cùng với hai người mang hộ chiếu Hoa Kỳ, một trong số họ là cựu thành viên của “Green Berets” - Lực lượng đặc biệt của Lục quân Mỹ và hiện là một nhân viên bảo an nổi tiếng trong ngành an ninh.

Hiện nay Interpol đã phát lệnh truy nã Carlos Ghosn và Nhật Bản cũng đã ra trát bắt giữ bà Carole Ghosn, vợ ông, người được cho là có vai trò quan trọng trong việc giúp chồng đào thoát.