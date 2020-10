Nhiều nét mới đặc biệt tại Giải thưởng Chuyển đổi số 2020

Sáng 9/10, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đã họp báo công bố Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số 2020. Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch VDCA, nói rằng năm 2020 đã được chính phủ xác định là năm chuyển đổi số quốc gia. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng chuyển đổi số sẽ giúp đất nước phát triển.

Đây là năm thứ 3 giải thưởng trao cho các sản phẩm dịch vụ tiêu biểu tại 4 hạng mục, bao gồm: Sản phẩm dịch vụ, giải pháp công nghệ số; Doanh nghiệp chuyển đổi số; Chuyển đổi số cơ quan nhà nước; Thu hẹp về khoảng cách số.

ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch VDCA phát biểu tại sự kiện

Phát động từ tháng 3/2020, qua 4 tháng tiếp nhận, Ban tổ chức đã nhận được 232 hồ sơ dự thi với nhiều sản phẩm, giải pháp rất xuất sắc, hữu ích. Qua quá trình thẩm định công tâm và khách quan, Ban tổ chức đã lựa chọn ra các giải pháp công nghệ số xuất sắc nhất thuộc 27 doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ và 31 đơn vị là cơ quan nhà nước, doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu để trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2020.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuyên - Phó Vụ trưởng Vụ CNTT, thành viên ban chấm thi Sơ khảo - Giải thưởng Chuyển đổi số năm nay có rất nhiều nét mới. Đầu tiên phải kể đến những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến cho công tác chấm thi sơ khảo phải thực hiện trực tuyến. Tuy nhiên, năm nay số lượng sản phẩm dự thi lại đông đảo hơn năm trước. Ông Tuyên nói rằng mình thấy ngạc nhiên khi nhận được nhiều sản phẩm đề cử dự thi, điều này chứng tỏ sự quan tâm rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp đến Giải thưởng Chuyển đổi số.

Cũng chính vì Covid-19 mà năm nay đã có nhiều sản phẩm được phát triển nhằm giúp mọi người vượt qua đại dịch, chẳng hạn như các giải pháp hội thảo, học tập trực tuyến, giải pháp chấm công, dịch vụ công trực tuyến.

ông Nguyễn Thanh Tuyên - Phó vụ trưởng Vụ CNTT

Một nét mới nữa ở Giải thưởng năm nay chính là có sự tham gia của một số sản phẩm, giải pháp từng đạt được giải thưởng quốc tế, chẳng hạn như giải pháp về logistic của công ty Abivin từng đạt giải thưởng Startup World Cup 2019 trị giá 1 triệu USD. Hay như một sản phẩm được trao giải thuộc lĩnh vực bản quyền số trên mạng – đây là sản phẩm được chuyển giao công nghệ từ Hàn Quốc.

Theo ông Vũ Kiêm Văn, thành viên Ban tổ chức, bên cạnh các doanh nghiệp lớn như VNPT, FPT, Viettel, MISA tham dự thì có những doanh nghiệp quy mô nhỏ nhưng có giải pháp công nghệ rất mạnh tập trung vào AI, Blockchain – chứng tỏ tính đa dạng rất lớn trong các doanh nghiệp dự thi. Nhiều sản phẩm đã được triển khai thành công trên quy mô quốc gia như sản phẩm eCabinet hay hệ thống một cửa quốc gia của Viettel. Lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin cũng nhận được sự tham gia tích cực khi có gần 20 đơn vị gửi sản phẩm dự thi và Ban tổ chức đã chọn ra được 4 sản phẩm để trao giải.

ông Vũ Kiêm Văn, thành viên Ban tổ chức Giải thưởng Chuyển đổi số 2020

Ông Nguyễn Huy Dũng – Cục trưởng Cục Tin học hóa, trưởng ban chấm thi Sơ khảo, cũng đồng tình với ý kiến của ông Vũ Kiêm Văn. Ông Dũng nói rằng trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng tiến bộ. Trên thế giới người ta phân ra 22 loại danh mục sản phẩm an ninh mạng. Nếu như năm 2014 Việt Nam mới chỉ giỏi một lĩnh vực là phần mềm diệt virus, năm 2017 làm chủ được 10/22 nhóm sản phẩm thì đến nay đã làm chủ được 18/22 nhóm sản phẩm.

Trong giải thưởng Chuyển đổi số 2020 và các năm vừa qua, có một hạng mục dành để vinh danh những giải pháp đóng góp vì cộng đồng, đó là hạng mục Giải thưởng thu hẹp khoảng cách số. Khi đề ra hạng mục này, VDCA nhận thấy rằng khi công nghệ càng phát triển thì càng cần đến những giải pháp thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, giúp người dân vùng sâu vùng xa có khả năng tiếp cận nhiều hơn với công nghệ. Đối với hạng mục này, năm nào VDCA cũng lựa chọn được sản phẩm trao giải.

Năm nay có 2 giải pháp được lựa chọn trong đó có một giải pháp về đào tạo trực tuyến giúp học sinh ở vùng nông thôn cũng có thể tiếp cận được với những thầy giáo giỏi nhất cũng như học liệu trên khắp đất nước. Giải pháp thứ hai là giúp người khiếm thị sơ chế dữ liệu – đây là những dữ liệu đầu vào cho những hệ thống phân tích trí tuệ nhân tạo.

ông Nguyễn Huy Dũng - Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT)

Giải thưởng Chuyển đổi số 2020 cũng chứng kiến những nỗ lực chuyển đổi số rất lớn từ phía doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Huy Dũng, những lĩnh vực nào cần chuyển đổi số nhất thì có nhiều sản phẩm dự thi nhất.

Đầu tiên có thể kể đến tài chính ngân hàng. Họ có sức ép tự nhiên, nếu không chuyển đổi số sẽ tụt hậu. Thứ hai là chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước do ý chí rất mạnh mẽ của Chính phủ. Lĩnh vực Y tế cũng có sự tiến bộ nhanh chóng. Nếu như tháng 4 Việt Nam mới khai trương nền tảng khám chữa bệnh từ xa (do Viettel phát triển) thì đến tháng 9 vừa qua đã có 1.000 điểm cầu khám chữa bệnh từ xa kết nối giữa các bệnh viện. Giáo dục cũng đang chuyển mình. Có thể kể đến giải pháp của công ty MISA, giúp 14.000 trường không cần đầu tư hệ thống cũng có thể quản lý được học sinh, đóng học phí trên mạng…

ông Bùi Như Uyên - Chánh văn phòng VDCA (bên trái) và ông Nguyễn Lâm Thanh - Phó Chủ tịch VDCA

Ông Nguyễn Huy Dũng cho biết thậm chí Hội sinh vật cảnh Việt Nam cũng nhờ VDCA giúp chuyển đổi số cho việc quản lý các loại cá cảnh, cây cảnh, vật nuôi. Ví dụ như chó cảnh, người mua cũng cần truy vấn nguồn gốc, dòng dõi của chó, qua đời chủ nào, tiêm phòng đầy đủ không. Gần đây, khi làm việc với lãnh đạo một số tỉnh phía Nam, họ cũng trăn trở bài toán đo chất thải con tôm thải ra môi trường để biết được khi nào vượt ngưỡng cho phép. Phao quan trắc đo môi trường con tôm, nếu dùng giải pháp nước ngoài chi phí là khoảng 4-5 tỷ một cái phao. Mỗi địa phương cần 30 đến 50 phao. Nếu dùng giải pháp trong nước sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Ông Nguyễn Huy Dũng nói rằng đây là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam làm ra những thiết bị phần cứng nhúng các phần mềm không phức tạp, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt.

Quang cảnh buổi họp báo

Nhận xét về giải thưởng Chuyển đổi số các năm vừa qua, bà Bùi Thị Hải Yến, Tổng Giám đốc Hanel - đơn vị dự thi với giải pháp giao thông thông minh dựa trên bản đồ số - nói rằng Giải thưởng chính là một sân chơi cho các doanh nghiệp CNTT được thể hiện mình, thực hiện được chính sách của nhà nước là “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, không chỉ giới hạn ở các sản phẩm tiêu dùng mà là những sản phẩm mang tính công nghệ cao, chính là sự phát triển bền vững cho quốc gia.

Bà Bùi Thị Hải Yến - Tổng Giám đốc Hanel

Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số 2020 sẽ được tổ chức vào lúc 15h30 ngày 18/10/2020 tại Nhà hát lớn Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Sự kiện này sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1 và VTC2.

Các thành viên ban tổ chức giải thưởng Chuyển đổi số

Đại diện đơn vị tham gia dự thi Giải thưởng Chuyển đổi số 2020