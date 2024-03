Người dùng Việt thích dùng các ứng dụng, dịch vụ miễn phí

Đây là một trong những vấn đề được Bộ Thông tin và Truyền thông đề cập tại họp báo vừa diễn ra chiều 6/3. Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, người dùng Việt có xu hướng ưa thích sử dụng các ứng dụng miễn phí hoặc dịch vụ miễn phí trên các ứng dụng

Số liệu cho thấy trong tháng 1/2024, mặc dù Việt Nam giữ vị trí top 11 toàn cầu về tổng số lượt tải trên thiết bị di động, tuy nhiên mức chi tiêu cho các dịch vụ qua nền tảng (revenue in app-purchase) đang tạm ước đạt 31,5 triệu USD, xếp thứ 34 quốc gia có doanh thu trên các ứng dụng cao nhất toàn cầu và chỉ đứng thứ 6 trong khu vực ASEAN, sau Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines.

Tính đến đầu năm nay, đã có 6 ứng dụng di động có số lượng người dùng trên 10 triệu, gồm: Zalo, Zing Mp3, Báo mới, MoMo, VNeID và MB Bank. Trong đó, VNeID (ứng dụng định danh điện tử quốc gia), VssID (ứng dụng bảo hiểm xã hội số) tiếp tục là 2 nền tảng số quốc gia do cơ quan nhà nước triển khai xây dựng lọt vào top này.

Zalo (số liệu năm 2022 với trên 75 triệu người dùng) nằm trong danh sách nhóm 200 ứng dụng có số lượng người dùng lớn nhất thế giới, sau các “đại gia” công nghệ lớn như Google, Whatsapp, Meta (Hoa Kỳ), ByteDance (Trung Quốc), Samsung (Hàn Quốc)…

Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, các ứng dụng số đã thâm nhập sâu rộng vào cuộc sống của người dân. Thực tiễn triển khai các ứng dụng nêu trên cho thấy sự thành công đến từ việc tiếp cận theo 2 hướng. Đó là, đi từ các nhu cầu cơ bản, sở thích và đặc trưng văn hóa của người Việt; hoặc đi từ các quy định, chính sách quản lý, thúc đẩy của cơ quan nhà nước (như cung cấp dịch vụ có điều kiện, dịch vụ công…).

Tổng quan ngành TT&TT tháng 2/2024 và 2 tháng đầu năm 2024

Doanh thu toàn ngành TT&TT ước đạt 653.284 tỷ đồng, tăng 24,55% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 15,7% so với kế hoạch năm (4.171.172 tỷ đồng); Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 16.053 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 15,8% so với kế hoạch năm (101.593 tỷ đồng).

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2024 là trình ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; Phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan để đăng ký Luật Công nghiệp công nghệ số vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội khóa XV; Hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

Tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Nghị định và trình: Nghị định quy định về hoạt động thông tin cơ sở; Nghị định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Tổ chức đấu giá các băng tần 2600 MHz và 3700 MHz cho thông tin di động IMT.

Triển khai đánh giá các cổng dịch vụ công, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công.