Người dân Tuyên Quang tương tác với công an qua 146 tài khoản Zalo

Để sử dụng tiện ích trên, người dân chỉ cần bấm nút quan tâm tài khoản Zalo “Công an tỉnh Tuyên Quang” hoặc quét mã QR có sẵn. Đối với công an cấp phường, xã, người dân nhập tên đơn vị công an địa phương trên ô tìm kiếm để kết nối.

Không đứng ngoài công cuộc chuyển đổi số, ngành công an tại tỉnh Tuyên Quang đã kết hợp với Zalo, triển khai ứng dụng vào công tác cải cách hành chính và đảm bảo an ninh trật tự. Tính đến tháng 10/2020, Công an tỉnh Tuyên Quang đã thiết lập thành công 146 tài khoản Zalo chính thức, gồm 138 tà khoản Công an cấp xã, 7 tài khoản Công an cấp huyện và 1 tài khoản Công an tỉnh.

Công an tỉnh Tuyên Quang đã cập nhật các thông tin để người dân tiện liên lạc khi phản ánh.

Hiện tại, tất cả tài khoản Zalo Công an các cấp trong tỉnh Tuyên Quang đều hoạt động ổn định với khoảng 25.013 người theo dõi. Theo đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang, lực lượng chức năng đã trả lời hơn 2.735 tin nhắn của người dân trên toàn địa bàn thông qua các tài khoản mới thiết lập.

Chức năng “Đường dây nóng” của các cơ quan Công an đã được bổ sung vào công cụ tra cứu trên Zalo, liên kết trực tiếp với số điện thoại trực ban 24/7. Công an túc trực tại trụ sở luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của người dân khi cần thắc mắc, kiến nghị.

Bên cạnh đó, trang Zalo của Công an tỉnh Tuyên Quang cung cấp đầy đủ quy trình của 162 thủ tục hành chính cơ bản như đăng ký tạm trú, xuất nhập cảnh, đăng ký, quản lý phương tiện, chuyển sổ hộ khẩu, cấp, quản lý CMND,... Đồng thời, các tài khoản Zalo của Công an tỉnh Tuyên Quang liên tục cập nhật đến người dân những chính sách pháp luật, vấn đề nổi cộm đang xảy ra trên địa bàn cũng như tình hình thiên tai, dịch bệnh đang xảy ra trong khu vực.

Thời gian tới, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng ứng dụng tương tác với công an. Thông qua quá trình triển khai, cơ quan công an đánh giá kết quả đạt được và tìm ra hạn chế, giúp nâng cao hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn.