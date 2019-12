Người đàn ông thiệt mạng do chức năng khởi động từ xa của xe ô tô

Mới đây tại khu Queens thuộc thành phố New York, Mỹ đã xảy ra một vụ việc hy hữu khiến cho một người đàn ông đi đường thiệt mạng. Người đàn ông xấu số này đã bị kẹp giữa 2 chiếc xe đang đậu sau khi hệ thống khởi động từ xa của chiếc xe Lexus đời 2002 được kích hoạt khiến cho chiếc xe lao về phía trước.



Theo Streetblog và New York Daily News, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 10h tối ngày 6 tháng 12 tại South Jamaica. Nạn nhân là anh Michael Kosanovich, 21 tuổi, sống tại New Jersey. Vào thời điểm đó nạn nhân đang đi lòng vòng trên các con phố tìm một chiếc xe ưng ý để mua. Thật không may, người chủ của chiếc xe đang đậu ( thời điểm tai nạn người này không ở trên xe) đã kích hoạt hệ thống khởi động từ xa và bằng một cách nào đó chiếc xe bỗng chồm về phía trước và kẹp vào Kosanovich vào giữa nó và một chiếc xe Lexus khác ở đằng trước.

Những người ở gần đó đã ngay lập tức đến để trợ giúp tuy nhiên theo lời cảnh sát chia sẻ, chiếc xe đã đột ngột lao tới thêm một lần nữa khiến cho chân và thân của Kosanovich bị chấn thương nghiêm trọng. Ngay sau đó người đàn ông xấu số này đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Jamadica Hospital Medical Center. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh không thể qua khỏi.



Chân dung người đàn ông xấu số (Ảnh: New York Post)

Tính năng khởi động từ xa được cho là không có sẵn trên chiếc xe Lexus đời 2002, nhiều khả năng chủ xe đã "độ" thêm tính năng này. Ngay sau khi sự việc diễn ra, sở cảnh sát New York đã tìm được thông tin về người chủ sở hữu chiếc xe nhưng hiện tại họ chưa đủ bằng chứng để buộc tội người này.Vụ tai nạn vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa được làm rõ nguyên nhân. Ở bản hướng dẫn sử dụng tính năng khởi động từ xa, Lexus có nói rõ rằng người sử dụng không được sử dụng chức năng khởi động từ xa khi không biết rõ điều kiện xung quanh xe vì nó có thể gây ra những tình huống nguy hiểm đến tính mạng cho những người ở gần chiếc xe."Chúng tôi xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất đến bạn bè, gia đình và người thân của Kosanovich" - Toyota Bắc Mỹ nói với Streetsblog. " Mặc dù còn nhiều chi tiết chưa được làm rõ nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng để có thể sớm tìm ra được nguyên nhân vụ tai nạn"Theo New York Times, chức năng khởi động từ xa trên những chiếc ô tô đã từng bị xem là mối nguy hiểm tiềm ẩn về độ an toàn. Tuy nhiên những vụ tai nạn do chức năng khởi động từ xa gây ra trước đây hầu hết đều là do người chủ xe quên không tắt máy xe dẫn tới việc khí carbon monoxide trong khói xe tỏa ra khắp nhà và garage. Kể từ năm 2006 đến tháng 6 năm 2018 đã có tới hơn 20 người thiệt mạng vì chức năng này.Hiệp hội kỹ sư ô tô và Cục quản lý an toàn giao thông quốc gia (NHTSA) đã kêu gọi các nhà sản xuất ô tô thêm các tính năng an toàn như còi báo động hoặc tự động động tắt máy cho những chiếc xe có khả năng khởi động không cần chìa. Mặc dù vậy đây mới chỉ là những điều kiện tự nguyện thay vì bắt buộc theo luật liên bang.Theo Streetsblog ghi nhận, vào hồi đầu năm nay trên trang web "Car and Driver" đã có một bài viếc nói về việc những người chủ xe cần phải hiểu rõ cách thức vận hành của chiếc xe của mình, tránh những nguy hiểm tiềm tàng có thể xảy ra. Sau hàng loạt các video cho thấy tính năng Tesla Smart Summon là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ va chạm, các luật sư về tai nạn xe hơi cho biết trong tương lai nếu những chiếc xe tự lái gây ra tại nạn thì lỗi sẽ không phải thuộc về người lái xe nữa mà sẽ thuộc về các nhà sản xuất.