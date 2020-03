Nghệ An bầu tân Chủ tịch 7x với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối

Trước đó, kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm và biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sáng nay (18/3), HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) để thực hiện công tác nhân sự. Theo UBND tỉnh Nghệ An, trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.



Kết quả, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu tuyệt đối 80/80 phiếu bầu.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Trung.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung bày tỏ, đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.