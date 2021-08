Ngày 9/8, Việt Nam có 9.340 ca nhiễm mới, 4.423 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Tin COVID-19 hôm nay 9/8 mới nhất

Đang cập nhật thêm...

---

Tối 9/8, thêm 4.185 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca trong ngày lên 9.340 ca

Theo Bộ Y tế, tính từ 6h đến 18h30 ngày 09/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.185 ca nhiễm mới, trong đó 02 ca nhập cảnh và 4.183 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 770 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong ngày 9/8 cả nước ghi nhận 9.340 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 9.323 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 1.556 ca trong cộng đồng.

9.323 ca trong nước gồm: TP. Hồ Chí Minh (3.991), Bình Dương (2.887), Đồng Nai (538), Tây Ninh (290), Long An (287), Tiền Giang (251), Bà Rịa - Vũng Tàu (242), Cần Thơ (98), Phú Yên (84), Hà Nội (78), Đồng Tháp (77), Đà Nẵng (60), Vĩnh Long (57), Bình Định (45), An Giang (37), Bình Thuận (34), Khánh Hòa (33), Lâm Đồng (30), Thừa Thiên Huế (27), Kiên Giang (20), Quảng Ngãi (18), Hậu Giang (18), Trà Vinh (15), Hà Tĩnh (15), Gia Lai (14), Đắk Nông (14), Nghệ An (12), Hải Dương (12), Quảng Nam (11), Ninh Bình (10), Bình Phước (5), Quảng Bình (3), Đắk Lắk (3), Thái Bình (2), Sơn La (1), Lào Cai (1), Cà Mau (1), Bạc Liêu (1), Bắc Giang (1).

Tính đến chiều ngày 09/8, Việt Nam có 219.745 ca nhiễm trong đó có 2.362 ca nhập cảnh và 217.383 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 215.813 ca, trong đó có 73.146 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Về tình hình điều trị, có 4.423 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 09/8. Tổng số ca được điều trị khỏi: 75.920 ca.



Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 9.405.819 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 8.460.013 liều, tiêm mũi 2 là 945.806 liều.

Có 02/62 tỉnh, thành phố trong 14 ngày qua không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Có 12 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.

Chiều 09/8, Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 360 ca tử vong (3398-3757) tại TP. Hồ Chí Minh (269), Tiền Giang (39), Đồng Nai (38), Long An (3), Thành phố Cần Thơ (2), Bình Định (2), Đồng Tháp (2), Vĩnh Long (2), Thành phố Hà Nội (1), Khánh Hòa (1), Tây Ninh (1).

---

Trưa nay, Hà Nội có thêm 39 ca mắc COVID-19 mới

Trưa nay, Sở Y tế Hà Nội cho biết: Từ 6h ngày 8/8 đến 12h ngày 9/8, thành phố ghi nhận thêm 39 ca mắc COVID-19 mới trong đó có 32 ca tại khu cách ly. 7 ca tại cộng đồng

Phân bố bệnh nhân theo quận, huyện: Hà Đông (18); Thường Tín (6); Thanh Trì (5); Cầu Giấy (4); Đống Đa (3); Hai Bà Trưng (1); Hoàn Kiếm (1); Hoàng Mai (1).

Phân bố bệnh nhân theo chùm ca bệnh: chùm Ho sốt thứ phát (35); liên quan Nhà thuốc Láng Hạ (2); Sàng lọc ho sốt (2)

Phân bố 7 ca bệnh tại cộng đồng theo QH: Cầu Giấy (3); Thường Tín (2); Đống Đa (1); Hoàng Mai (1)

Như vậy từ 18h ngày 8/8 đến 12h ngày 9/8: ghi nhận 48 ca mắc mới, trong đó: 8 ca tại cộng đồng và 40 ca tại khu cách ly

Thông tin cụ thể 39 ca mắc mới như sau:

1) L.X.Đ.Q, nam, 2016

- Đ/C: Dịch Vọng, Cầu Giấy

- Dịch tễ: BN là F1 (con) BN L.X.H, ngày 04/8 được cách ly tập trung, xét nghiệm âm tính. Ngày 08/8 xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

2) Đ.V.T, nam,1994. 3) Đ.T.B.L, nữ, 1988. 4) N.Y.N, nữ, 2008

- Đ/C: Trung Hòa, Cầu Giấy

- Dịch tễ: BN là F1 của BN T.T.N (sống cùng nhà), ngày 08/8 được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, ngày 09/8 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

5) N.T.H.N, nữ, 1994

- Đ/C: Văn Miếu, Đống Đa

- Dịch tễ: BN là F1 của BN B.T.N, thuộc chùm ca bệnh liên quan Nhà thuốc Láng Hạ.BN được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính ngày 09/8 (CDC Hà Nội thực hiện).

6) V.M.H, nam, 2013

- Đ/C: Phương Mai, Đống Đa.

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa liên quan đến BN N.H.C từ ngày 30/7. Ngày 30/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 8/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

7) Đ.M.T, nữ, 1984

- Đ/C: Văn Chương, Đống Đa

- Dịch tễ: BN liên quan đến khu vực phong tỏa, ngày 08/8 được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 09/8 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

8) Đ.T.M, nam, 1986.

9) T.V.N, nam, 1994.

10) C.V.T, nam, 1990

11) Đ.V.Q, nam, 1994.

12) Đ.T.M.H, nữ, 1971.

13). H.T.C, nữ, 1986

14) B.V.B, nam, 1995.

15) Q.V.L, nam, 1994.

16) B.V.L, nam, 1987

17) Q.V.P, nam, 1991.

18) X.T.L, nữ, 1984.

19) N.T.C, nữ, 1955

20) N.V.N, nam, 1984.

21) B.T.H, nữ, 1979.

22) N.D.N, nam, 1991

23) Đ.T.N, nam, 1986

24) N.T.H, nam, 1998.

25) B.T.X, nữ, 1977 - Đ/C: Quang Trung, Hà Đông

- Dịch tễ: Bệnh nhân là công nhân xây dựng công trình bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Đêm ngày 5/8, sau khi ghi nhận 04 công nhân làm việc tại công trình dương tính, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm L1 ngày 06/8 có kết quả âm tính, đến ngày 08/8 bệnh nhân có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

26) P.M.T, nam, 1991

- Đ/C: Đồng Tâm, Hai Bà Trưng

- Dịch tễ: BN là F1 của BN V.T.H (làm cùng công ty), tiếp xúc lần cuối ngày 31/7. Ngày 07/8 BN được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện). Có triệu chứng sốt, ho ngày 08/8

27) P.Đ.T, nam, 1944

- Đ/C: Chương Dương, Hoàn Kiếm

- Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 08/8 bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, có kết quả dương tính ngày 09/8 (CDC Hà Nội thực hiện)

28) V.T.T.H, nữ, 1990

- Đ/C: Định Công, Hoàng Mai

- Dịch tễ: BN liên quan ổ dịch khu vực phường Văn Chương. BN được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính ngày 09/8 (CDC Hà Nội thực hiện). Có biểu hiện sốt ngày 08/8

29) N.T.T.H, nữ, 1988

- Đ/C: Liên Ninh, Thanh Trì

- Dịch tễ: BN là F1 của BN T.T.M, ngày 30/7 được xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung, ngày 08/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

30) N.H.A, nữ, 2009. 31) N.T.B, nữ, 1979

- Đ/C: Liên Ninh, Thanh Trì

- Dịch tễ: BN là F1 của BN N.T.D, ngày 30/7 được xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung, ngày 08/8 được xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

32) N.T.T, nữ, 1985

- Đ/C: Đại Áng, Thanh Trì

- Dịch tễ: BN là F1 BN N.T.C (tiếp xúc tại chợ), ngày 01/8 được xét nghiệm lần 1 âm tính, chuyển cách ly tập trung. Ngày 07/8 có biểu hiện triệu chứng được xét nghiệm lần 2, ngày 09/8 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

33) Đ.D.A, nam, 2011

- Đ/C: Tứ Hiệp, Thanh Trì

- Dịch tễ: BN là F1 BN T.Đ.V, ngày 03/8 được xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung, ngày 08/ được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

34) T.V.C, nam, 1966

- Đ/C: Nguyễn Trãi, Thường Tín

- Dịch tễ: BN là F1 của BN V.T.H, thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát. BN được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 09/8 (CDC Hà Nội thực hiện)

35) Đ.T.V.A, nữ, 2000

- Đ/C: Thị trấn Thường Tín, Thường Tín

- Dịch tễ: BN là F1 của BN V.T.H, thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát. BN được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại trường CĐSP Hà Tây - Thường Tín, có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 09/8 (CDC Hà Nội thực hiện). Có biểu hiện sốt ngày 08/8

36) D.A.M, nam, 2010

- Đ/C: Thị trấn Thường Tín, Thường Tín

- Dịch tễ: BN là F1 của BN Đ.T.T, thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát. BN được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 09/8 (CDC Hà Nội thực hiện). Có triệu chứng sốt, ho ngày 08/8

37) N.V.Đ, nam. 1951

- Đ/C: Tân Minh, Thường Tín

- Dịch tễ: BN là F1 của BN B.T.H, thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát. BN được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 09/8 (CDC Hà Nội thực hiện). Có triệu chứng sốt, ho ngày 08/8

38) N.B.A, nam, 2016 39) N.K.B, nữ, 2012

- Đ/C: Nguyễn Trãi, Thường Tín

- Dịch tễ: N là F1 của BN V.T.H, ngày 08/8 được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, ngày 09/8 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Số mắc cộng dồn tại Hà Nội

- Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 1.831 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.082 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 749 ca.

---

Hà Nội phát hiện thêm 9 ca dương tính mới với SARS-CoV-2

Sáng nay 9/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết: Trong đêm qua và sáng sớm nay 9/8, trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 8 trường hợp tại khu cách ly và 1 trường hợp tại cộng đồng.

Số trường hợp mắc mới thuộc 2 chùm ca bệnh: ho sốt thứ phát (8), sàng lọc ho sốt (1) và tại 5 quận, huyện: Ứng Hòa (3), Đống Đa (3) Cầu giấy (1), Long Biên (1), Hai Bà Trưng (1).

1 bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho sốt tại cộng đồng là T.Q.H, nam, sinh năm 1984, Trương Định, Hai Bà Trưng. Ngày 3/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho khan, mệt mỏi, đến 8/8 xuất hiện khó thở nhiều, lơ mơ được gia đình gọi xe vận chuyển cấp cứu 115 chuyển vào A9, Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

8 bệnh nhân thuộc chùm ho, sốt thứ phát

1. N.T.L, nữ, sinh năm 1953, Ngọc Lâm, Long Biên là F1, là mẹ của L.T.A. Ngày 27/7 được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly tập trung, ngày 7/8 xuất hiện triệu chứng rối loạn tiền đình được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

2. N.T.H, nữ,sinh năm 1982

3. Đ.N.A, nữ, sinh năm 2002

4. N.T.L, nữ, sinh năm 1976

Các bệnh nhân đều ở Viên An, Ứng Hòa, là F1 của L.T.K.O. Ngày 3/8, được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly tập trung, ngày 8/8, xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

5. L.T.H, nam, sinh năm 1972, Trung Hòa, Cầu Giấy, là F1 (con rể) của N.T.K. Ngày 28/7, được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly tập trung, ngày 7/8, xuất hiện ho được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

6. B.T.T, nữ, sinh năm 1978

7. V.A.T, nữ, sinh năm 2013

8. V.Q.H, nam, sinh năm 1979

Các bệnh nhân ở Phương Mai, Đống Đa, sống trong khu vực phong tỏa liên quan đến N.D.C từ ngày 30/7. Ngày 30/7 được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính), ngày 7/8, có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.792 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1075, số mắc là đối tượng đã được cách ly 717.

---

Sáng 9/8, cả nước có thêm 5.155 ca nhiễm, 500 ngàn liều vắc xin được tiêm

Theo Bộ Y tế, sáng nay 9/8, cả nước có thêm 5.155 ca mắc COVID-19 mới. Trong ngày hôm qua có 514.503 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 9.405.819 liều.

Tính từ 18h30 ngày 8/8 đến 6h ngày 9/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.155 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 5.140 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (2.349), Bình Dương (1.725), Long An (287), Đồng Nai (183), Bà Rịa - Vũng Tàu (177), Tây Ninh (157), Vĩnh Long (57), An Giang (37), Phú Yên (31), Cần Thơ (27), Kiên Giang (19), Đồng Tháp (18), Thừa Thiên Huế (17), Hậu Giang (15), Gia Lai (14), Đắk Nông (14), Hải Dương (5), Hà Nội (4), Lào Cai (1), Sơn La (1), Bạc Liêu (1), Cà Mau (1) trong đó có 786 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến sáng ngày 09/8, Việt Nam có 215.560 ca nhiễm trong đó có 2.360 ca nhập cảnh và 213.200 ca nhiễm trong nước.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 211.630 ca, trong đó có 68.723 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2/62 tỉnh, thành phố trong 14 ngày qua không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Có 12 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.

Bộ Y tế có công văn hoả tốc gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Y tế các Bộ, ngành về việc tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực.

Bộ Y tế có công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các bộ, ngành yêu cầu tăng cường sử dụng Tele-health (chăm sóc sức khỏe từ xa) trong điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ngày 8/8, Bộ Y tế tiến hành phân bổ lô thuốc Remdesivir (đã được cấp phép khẩn cấp tại Ấn Độ cho chỉ định điều trị COVID-19, cho bệnh nhân COVID-19 nặng, thở máy/ECMO…) đầu tiên với 10.000 lọ cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19. Toàn bộ lô thuốc vừa về TP. HCM và các lô tiếp theo sẽ được Bộ Y tế phân bổ cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 của TP. HCM và các tỉnh phía Nam nhằm sử dụng hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở nơi đang có nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng. Nếu tình huống các tỉnh khác cần sẽ điều chỉnh sau.

Bệnh viện điều trị COVID-19 Hoàn Mỹ Thủ Đức và Bệnh viện điều trị COVID-19 Nguyễn Trãi tham gia vào hệ thống phân tầng điều trị COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Từ cuối tháng 6/2021, TP. Hồ Chí Minh đã chủ động thành lập bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID số 1, đến nay đã có 15 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị và 42 bệnh viện, cơ sở được thiết lập trên địa bàn.