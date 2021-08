Ngày 27/8, Đà Nẵng có thêm 202 ca mắc COVID-19, tăng 58 ca so với hôm qua

Trong kỳ báo cáo ngày 27/8, toàn TP Đà Nẵng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho tổng cộng 35.139 lượt người, thấp hơn rất nhiều so với số lượng lấy mẫu trước đó, trong đó xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho 32.735 lượt người. Cộng dồn từ ngày 18/6 (bắt đầu áp dụng giãn cách tuyệt đối), lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm gần 2,550 triệu lượt người

Qua xét nghiệm, cơ quan y tế phát hiện có 202 ca mắc COVID-19, trong đó, có 93 ca đã cách ly tập trung, 43 ca cách ly tại nhà, 55 ca trong khu phong tỏa, 11 ca cộng đồng (trong đó có 8 ca chưa cách ly khác và 3 ca phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm hộ gia đình). Trong tổng số 202 ca mắc COVID-19 của ngày 27/8, có 118 ca có nguy cơ lây cho cộng đồng

Trong ngày 27/8, chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hoà Cường vẫn có số ca mắc mới cao nhất với 104 ca, tất cả đều là F1 trong khu phong toả liên quan đến F0. Luỹ kế đến ngày 27/8, số ca mắc COVID-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hoà Cường là 1.302 ca, (234 ca là tiểu thương chợ; 49 ca là người đi chợ; 1.019 ca là F1 trong khu phong tỏa liên quan F0 chuỗi chợ này).

Trong ngày, số ca mắc COVID-19 ca chưa rõ nguồn lây đã tăng lên trở lại với 10 ca (tăng 3 ca so vớu ngày hôm qua (26/7).

Về số ca mắc phân bố theo địa bàn, quận Thanh Khê trở thành quận có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất trong ngày với 72 ca (tăng 55 ca so với ngày 26/8), tiếp đó là quận Hải Châu với 61 ca (tăng 3 ca so với ngày 27/8), quận Cẩm Lệ có 38 ca (tăng 28 ca so với hôm qua), huyện Hòa Vang: 12 ca ; quận Sơn Trà có 10 ca (tăng 10 ca), quận Liên Chiểu 7 ca, quận Ngũ Hành Sơn: 2 ca.

Trong ngày, cơ quan y tế ghi nhận có 6/7 quận huyện có ca mắc COVID-19 và có nguy cơ lây lan cho cộng đồng (trừ quận Ngũ Hành Sơn). Trong đó, địa phương ghi nhận số ca nguy cơ lây lan cao nhất là quận Thanh Khê cao nhất (55 ca), quận Hải Châu (39 ca), quận Cẩm Lệ (15 ca).

Cộng dồn từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 3.657 ca mắc COVID-19.