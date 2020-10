Nam A Bank chào sàn UPCoM với giá tham chiếu 13.500 đồng/cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo chính thức đưa cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã CK: NAB) vào giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 9/10/2020.

Theo đó, Nam A Bank sẽ niêm yết hơn 389 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 3.890 tỷ đồng với mã chứng khoán NAB. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 13.500 đồng/cổ phiếu.

Trong tổng số hơn 389 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch, có hơn 49,3 triệu cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng, trong đó đa phần là số cổ phần của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc ngân hàng.

Số cổ phần này không được chuyển nhượng trong thời gian người đại diện đang đảm nhiệm chức vụ tại ngân hàng. Ngoài ra, có 1.014 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng do đây là cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn số trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Trước đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, HĐQT Nam A Bank đã trình cổ đông thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Tuy nhiên, trước mắt Nam A Bank sẽ đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UPCoM.

Ngày 1/9 vừa qua, Nam A Bank đã nâng vốn điều lệ từ 3.890 tỷ đồng lên mức hơn 4.564 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 67,4 triệu cổ phiếu. Đồng thời, ngân hàng này cũng đang hoàn tất kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, sau nửa đầu năm 2020, Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước do tăng cường trích lập dự phòng rủi ro do tác động của Covid-19. Tăng trưởng tín dụng đạt 14%, nợ xấu dưới 3%.

Năm 2020, Nam A Bank đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.000 tỷ đồng, đồng thời nâng vốn điều lệ lên mức 7.000 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Như vậy, tính từ đầu năm 2020 đến nay, Nam A Bank là ngân hàng thứ 3 được giao dịch trên sàn UPCoM sau Viet Capital Bank (9/7) và Saigonbank (22/7).

Việc giao dịch cổ phiếu trên sàn ở thời điểm này được đánh giá là khá thuận lợi khi thị trường chứng khoán đang hồi phục tốt, nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng ấn tượng, trong đó có những cổ phiếu tăng vài chục phần trăm chỉ trong thời gian ngắn./.